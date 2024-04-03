症状和体征因梗阻性尿路病发病的部位、程度和急性程度而异。

疼痛症状常见，因梗阻致膨胀膀胱、集合系统（输尿管、肾盂、和肾盏）或肾包囊结构急性膨胀所致。输尿管上段或肾盂损害可引起腰痛或触痛，而输尿管下段梗阻可导致同侧睾丸或阴唇放射痛。肾脏和输尿管疼痛可沿T11～T12分布。 急性完全性尿道梗阻（如尿道结石）疼痛可达严重程度，伴有恶心、呕吐。 若尿量增加水平超过梗阻区域的尿流量，大量水负荷（如由于饮酒或咖啡饮料，静脉用放射造影剂导致的渗透性利尿）造成尿道扩张和疼痛。

部分性或缓慢进展性梗阻性尿道疾病（如先天性输尿管盆腔连接部梗阻、盆腔肿瘤）的疼痛常很轻微或缺如。肾盂积水偶尔可形成能触及的腰部肿块，尤其是在婴幼儿和儿童大量肾盂积水情况下。

单侧梗阻时尿量并不减少，除非仅一侧有功能的肾（孤立肾）被累及时才会发生。膀胱和尿道的完全梗阻出现绝对无尿。该水平的部分性梗阻可引起尿排空困难或尿流异常。部分性梗阻时，尿量通常正常，很少增多。多尿与夜尿增多很少发生于部分梗阻性尿道疾病，除非随后的肾病造成肾浓缩功能和钠重吸收功能损害。长期存在的肾病也可导致高血压。

感染合并梗阻可引起排尿困难、脓尿、尿频和尿急及肾脏输尿管牵涉痛、肋脊角压痛、发热，偶可发生败血症。