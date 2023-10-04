睾丸癌起病时表现为阴囊肿块，一般无痛。诊断是基于超声检查。治疗为睾丸切除术、有时淋巴结切除、放疗、化疗或放化疗联合治疗，根据组织学病变和分期。

在美国，每年约有9190例睾丸癌新发病例和470例死亡病例（2023年估计）（1)。睾丸癌是15～35岁男性最常见的实体肿瘤。 发生率是隐睾患者的2.5〜20倍。如果在10岁以前做睾丸固定术，这种额外的风险就会降低或消除。对侧正常下降的睾丸也有肿瘤的危险。睾丸肿瘤的病因不明。

大部分睾丸癌起源于原生殖细胞。原生殖细胞肿瘤可分为精原细胞瘤（40％）和非精原细胞瘤（肿瘤中含非精原细胞瘤成分; 60%）。非精原细胞瘤包括畸胎瘤、胚胎癌、内胚窦瘤（卵黄囊瘤）和绒毛膜癌。 组织学结合常见，例如畸胎癌中含有畸胎瘤和胚胎瘤。睾丸的功能性间质细胞癌罕见 (< 5%)。

即使是明显局灶病变的患者，也可能有隐蔽的结节性或内脏的转移。例如，非精原细胞瘤患者在睾丸切除术后不经进一步治疗约有30%的患者会出现淋巴结或内脏的转移。绒毛膜癌转移的风险最高，而畸胎瘤最低。

睾丸附件和精索上的肿瘤往往是良性纤维瘤、纤维腺瘤、腺瘤样肿瘤和脂肪瘤。偶尔发生肉瘤，最常见是横纹肌肉瘤，大多见于儿童。

睾丸癌 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

参考文献 1.American Cancer Society: Key statistics for testicular cancer.访问日期：2023 年 9 月 10 日。

睾丸癌的症状和体征 常见表现是阴囊肿块，可为无痛性，有时伴有钝痛。少数病人肿瘤内出血会产生急性局部疼痛和触痛。许多患者在轻微阴囊损伤后，自我检查时发现肿块。广泛转移性疾病患者很少出现与转移相关的症状（如腹痛、腰痛、意识混乱或头痛、呼吸短促、胸痛）。

睾丸癌的诊断 阴囊肿块超声

探查睾丸肿块是否存在

腹部、盆腔、胸部CT检查及组织检查明确分期

血清肿瘤标志物，如甲胎蛋白和beta-HCG(人绒毛膜促性腺激素) 大多数肿块是由病人自己发现。对年轻人鼓励其进行每月的自我检查。 阴囊肿块的起因和性质必须正确查清，因为大多数的睾丸肿块是恶性的，而睾丸外的肿块是良性的；凭体格检查鉴别二者比较困难。阴囊超声可以确定是睾丸来源。如果证实睾丸肿块，应测量血清肿瘤标志物（AFP、β-HCG和乳酸脱氢酶[LDH]）并进行胸部x光检查。 血清标志物可能有助于区分良性肿瘤和癌性肿块，但结果并不确定。然后，建议通过腹股沟途径进行根治性睾丸切除术；在切除异常睾丸之前，应暴露并夹紧精索。 如果确诊为癌症，则需要使用标准TNM（肿瘤、淋巴结、转移）系统进行腹部、盆腔和胸部CT临床分期（见表 癌症的AJCC/TNM分期和睾丸癌症的TNM和血清标记物定义)。治疗期间（通常为根治性睾丸切除术）获取的组织能提供重要的组织学信息，特别是不同组织学类型的比例和肿瘤内血管或淋巴侵袭情况。这些信息有助于预测隐匿的淋巴结及内脏的转移。非神经瘤患者的复发风险约为30%，尽管他们似乎患有局限性疾病。而精原细胞瘤的病人，该复发几率为15%。 表格 AJCC/TNM *睾丸癌分期 表格 表格 TNM和血清标志物睾丸癌定义* 表格

睾丸癌的治疗 根治性睾丸切除术

精原细胞瘤行放化疗

化疗或腹膜后淋巴结切除术治疗非精原细胞瘤

主动监测 根治性腹股沟睾丸切除术是治疗的基础，可提供重要的组织病理学信息，以及制定进一步的治疗方案。在睾丸切除术时可进行假体睾丸修复术。与硅胶乳房植入的问题一样，硅胶假体修复术未广泛应用。但已发展了盐水植入。对于想保有生育能力的男性而言，可在化疗与放疗前于精子库中储精。 放射治疗 精原细胞瘤的可选疗法是单侧睾丸切除术后行放疗，通常剂量为20～40Gy（对伴有淋巴结肿块的患者剂量较高），范围在腹主动脉旁区域至横膈为止。同侧髂腹股沟区域不需要常规治疗。有时根据临床分期，可在纵隔和左锁骨上区域照射。但在I期疾病中，由于担心放疗对心血管的长期毒性与较高的继发性癌症发病率和死亡率，单剂卡铂已在很大程度上取代了放疗。 放射治疗在非精原细胞瘤中没有作用。 淋巴结清除术 非精原细胞瘤许多专家的标准治疗是后腹膜淋巴结切除。对Ⅰ期的，没有预计会复发因素的患者应密切监测（反复血清标志物检测、胸部x线、CT）。 后腹膜有中等大小的结节状肿块，可能需行后腹膜淋巴结切除和化疗（如博来霉素、依托泊苷、顺铂），但最佳的治疗次序仍有争议。 一些中心通过腹腔镜做淋巴结切除术。淋巴结切除术的最常见不良反应是无法射精。若肿瘤在早期，应用保留神经的手术，则可保留射精能力。 化疗 节点质量 > 5 cm、膈肌以上淋巴结转移、内脏转移或肿瘤标志物持续升高需要初始铂类联合化疗，然后针对残余肿块进行巩固性手术（如果肿瘤标志物通过全身治疗恢复正常）。这种治疗常可长期控制肿瘤。生育能力经常受损；因此，应考虑预处理精子库。但是，如果确实发生怀孕，对胎儿没有风险。 监测 对于1期精原细胞瘤或非精原细胞肿瘤患者，强烈建议进行监测，尽管许多临床医生不提供这一选择，因为这需要严格的随访方案和良好的患者依从性才能安全。对肿瘤的监测通常用于复发几率很小的病人，高危患者通常接受辅助治疗，腹膜后淋巴结清扫术或 1 至 2 个疗程的化疗。 复发 非精原细胞瘤复发通常采用化疗治疗，尽管延迟腹膜后淋巴结清扫可能适用于一些淋巴结复发、肿瘤标志物正常且无内脏转移迹象的患者。

睾丸癌的预后 预后取决于组织学和肿瘤累及范围。精原细胞瘤和局限于睾丸的或后腹膜有少量转移的非精原细胞瘤的5年生存率>95%。而后腹膜已广泛转移、肺或其他脏器有转移者的5年生存率从48%（某些非精原细胞瘤）～>80%，取决于转移灶的部位、范围及组织学类型。但即使发现时已是晚期的患者仍可治愈。