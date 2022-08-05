隐睾是一个或两个睾丸不能下降到阴囊，在年幼儿童，它通常伴有腹股沟疝。诊断是通过睾丸检查，有时随后进行腹腔镜检查以寻找检查时无法感觉到的睾丸。很少有影像学检查。治疗方法是外科睾丸固定术。

大约3%的足月儿和高达30%的早产儿患有隐睾症。 大约 10% 的病例是双边的。 三分之二的未降睾丸在出生后的头4个月内自发下降。因而，大约0.8%的男性婴儿需要接受治疗。

百分之八十的睾丸未降是在出生时诊断的。其余的是在儿童期或青春期早期诊断的；这些通常由异位的引带附件引起的，在身体快速生长之后就变得更加明显。

隐睾的病理生理 正常的睾丸在胚胎7～8周发育，保持在腹股沟内环直至28周，然后在间充质细胞的导引下开始下降。 这一过程中的影响因素包括：激素（雄激素、苗勒氏管抑制因子）、体格因素（睾丸引带回缩、腹内压）和环境因素（母亲接触雌激素和抗雄激素）。 一个真正的隐睾停留在腹股沟管下降沿路径或通常存在于腹腔或腹膜后。 异位睾丸是一个通常通过外部环，但转接下降到不正常的位置，位于超出正常下降过程中（例如，耻骨弓上，在腹股沟浅袋，在会阴部，或沿大腿的内在方面的）。 隐睾症的并发症 未降睾丸可使精子生成能力衰退，也于睾丸肿瘤有关，尤其是腹腔内隐睾。然而，在单侧隐睾的患儿中，对侧睾丸恶变的发生率约为10%。未治疗的腹腔内隐睾可发生睾丸扭转，如同急腹症。几乎所有隐睾患儿出生时均伴有腹股沟疝（鞘状突管未闭畸形）。

隐睾症的病因 隐睾几乎都是特发性的，约10%为双侧隐睾。在出生时双侧无法触及睾丸的表型男孩中，应高度怀疑由先天性肾上腺增生 （特别是如果还有 尿道下裂）引起的女性男性化。

隐睾症的症状和体征 80%的病例出生时患侧阴囊是空的，其余病例出生时可扪及阴囊内的睾丸，但由于睾丸引带异常或缺如，随着身体快速生长，睾丸很快发生上行，异常的睾丸引带限制了睾丸降至阴囊。腹股沟疝伴隐睾症很少有症状，但该特有的的过程往往可以检测到，尤其是婴幼儿（但不常见于异位睾丸未降者）。极少数情况下，睾丸未降会因睾丸扭转而突然出现。 隐睾症（睾丸未降） 隐藏详情 在这张照片中，患者左侧睾丸隐睾，体检无法触及。左半阴囊发育不全。 © Springer Science+Business Media

隐睾症的诊断 临床评估

有时需要做腹腔镜

极少数情况下，需要行超声或MRI检查 所有的男孩都应该在出生时接受睾丸检查，此后每年评估睾丸的位置和发育情况。 睾丸未降和异位睾丸必须区别于可动性增强（伸缩）的睾丸，可动性增强是睾丸虽然位于阴囊，但很容易通过提睾反射缩回到腹股沟管内。隐睾的诊断是通过体格检查；一个温暖的环境，温暖的检查者的手，放松的患者是很重要的，以避免刺激睾丸回缩。如果需要，可以将孩子放在青蛙腿位置以更好地检查睾丸。检查前用肥皂润滑孩子的腹股沟或检查员戴手套的手可以帮助减少摩擦并帮助定位睾丸。 那些单侧未扪及的睾丸，一侧下降的睾丸较正常大提示未降睾丸萎缩，外科干预通常通过诊断性腹腔镜手术探查腹腔内的睾丸或证实睾丸发育不全。然而，如果怀疑睾丸停留在远离腹股沟内环处，应行阴囊或腹股沟探查术。 如果双侧睾丸不可触及，应在新生儿期立即进行评估可能性的性分化障碍（应考虑咨询儿科内分泌科）。如果已经排除性分化障碍，腹腔镜手术往往是必要的，以确定位于腹部的睾丸，然后可能需要施行双侧睾丸固定术。

治疗隐睾症 外科手术修复 可以扪及睾丸的隐睾可行睾丸下降固定术，睾丸还纳入阴囊，固定缝合，同时闭合未闭的鞘状突管。 对于不可触及的隐睾，行腹腔镜手术；如果睾丸存在，将其移动到阴囊内。如果是萎缩性的（通常是产前睾丸扭转的结果），则切除组织。 手术应在足月婴儿 6 个月左右和早产儿 1 岁时进行，因为早期干预可提高生育能力并可能降低癌症风险。 患儿越小，所需下降的距离越短。 活动度大的回缩性睾丸只要精索足够长，睾丸无需牵引也可降入阴囊（当未做提睾反射时），无需处理。到青春期时，随着睾丸体积的增大，回缩更困难，睾丸活动度大的情况会自行缓解。