无痛性阴囊肿块可由病人自己发现，也可在常规体检中意外发现。
阴囊疼痛及痛性阴囊肿块或肿胀 可由睾丸扭转、阑尾扭转、附睾炎、附睾睾丸炎、阴囊脓肿、外伤、绞窄性腹股沟疝、睾丸炎及Fournier坏疽引起。
无痛性阴囊肿块的原因
无痛性阴囊肿块可由许多原因引起（见表 无痛性阴囊肿块的一些原因），但最常见的原因包括：
鞘膜积液
非嵌顿性腹股沟疝
精索静脉曲张（见于约20%的成年男性）
不太常见的原因包括精液囊肿、积血、液体过多及睾丸癌。睾丸癌是无痛性阴囊肿块最需注意的原因。尽管与其他原因相比，睾丸癌更少见，但它是<40岁男性中最常见的实质性癌。由于睾丸癌对治疗反应好，及时的诊断是非常重要的。
无痛性阴囊肿块的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
鞘膜积液（交通性）通常发生于腹股沟疝患者
囊性肿胀
直立位或腹内压增高时，肿块变大
通常为先天性
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
鞘膜积液（非交通性）
囊性肿胀
体位或腹内压改变时，肿块大小无变化
同时合并阴囊异常（如肿瘤、附睾炎）
透照试验
临床评估
通常超声检查
精液囊肿
阴茎上极、靠近附睾的囊性肿块
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
腹股沟疝
直立位或腹内压增大时，肿块变大
侧卧位时可能消失、复位或被压缩
可能存在肠鸣音
肿块上方正常精索结构消失
在腹股沟管可触及
临床评估
精索静脉曲张
直立位可触及（随Valsalva动作增强），呈团蚯蚓状
通常在左侧
站立时可有疼痛或肿胀感
可能有睾丸萎缩
临床评估
积血
肿痛感
危险因素（如外伤、手术、出血性疾病或使用抗凝药物）
通常超声检查
液体过多
弥散、双侧阴囊增大
经常出现下肢凹陷性水肿
通常有明显的致病因素（例如， 心脏衰竭、 腹水、肾病综合征）
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
淋巴水肿（丝虫病、先天性或特发性因素、盆腔放疗或肿瘤（如前列腺、膀胱、睾丸）
弥散性阴囊肿胀
非凹陷性
临床评估
诊断不明时采用影像学检查（CT/超声检查）
肿块贴附睾丸或是睾丸的部分
实性或透照试验阴性
可为钝痛，或出血引起的急性疼痛
阴囊超声检查
甲胎蛋白
beta-人绒毛膜促性腺激素
乳酸脱氢酶
腹部CT
无痛性阴囊肿块的评估
病史
体格检查
体格检查包括可导致水肿的系统性疾病评估（如心力衰竭、腹水）及详细的腹股沟及生殖器检查。
腹股沟及生殖器检查时，病人取站立位及侧卧位。进行腹股沟区视诊及触诊，尤其注意有无可复位性肿块。进行睾丸、附睾及精索触诊，以发现有无肿胀、肿块及触痛。仔细触诊可以发现这些结构上不连续的肿块。非复位性的肿块需行透照试验以明确为囊性还是实性。
危险信号
要特别注意以下情况：
非复位性肿块引起精索结构不清
位于睾丸或睾丸周围的不能被透照的肿块
临床表现解析
发现非复位性的可引起精索结构不清的肿块提示嵌顿性腹股沟疝。若肿块位于睾丸或贴附于睾丸，且透照试验阴性，可能为睾丸癌。
其他临床表现可提供重要线索（见表 无痛性阴囊肿块的一些原因）。 例如，肿块透照试验阳性，则囊性可能大（如鞘膜积液、积血）。若侧卧位时肿块变小或消失，则提示精索静脉曲张、腹股沟疝或交通性鞘膜积液。鞘膜积液存在，不易通过检查发现其他肿块。少见的是，当病人侧卧位时，仍可看到精索静脉曲张，或精索静脉曲张出现在右侧时，均提示存在下腔静脉梗阻。
检查
无痛性阴囊肿块的治疗
针对不同病因进行治疗。不是所有肿瘤均需要接受治疗。 如怀疑腹股沟疝可行复位术(见腹壁疝)。
关键点
非复位性的可引起精索结构不清的肿块提示嵌顿性腹股沟疝。
实性肿块、不透光肿块或同时存在这两种肿块均要求对睾丸癌进行评估。
发现鞘膜积液，需明确病因。