现病史应明确症状持续时间、是否与直立位或腹内压升高有关及有无相关症状如疼痛存在。

系统回顾应寻找可提示病因的症状，包括腹痛、厌食或呕吐（间断绞窄性的腹股沟疝）；呼吸困难及下肢水肿（提示右心衰竭）；腹部膨隆（腹水）；性欲减退、女性化及不育（睾丸萎缩伴双侧精索静脉曲张）。

既往史应明确有无可导致肿块的疾病（如右心衰竭，导致双侧淋巴水肿的腹水），已知的阴囊疾病（如睾丸肿瘤或引起鞘膜积液的附睾炎），既往盆腔手术或放疗史及腹股沟疝。