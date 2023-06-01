40%的患者可自发缓解，但大多数的患者仍需给予皮质类固醇激素治疗。约80%～90%的患者对初始高剂量皮质类固醇激素治疗有反应（儿童强的松60mg/m2口服，1次/天，维持4～6周，成人强的松1～1.5mg/kg口服，1次/天，维持6～8周），但对治疗有反应者中40%～73%会复发。治疗有反应者（即蛋白尿消失或水肿出现利尿）需继续以强的松治疗2周后改为维持性治疗剂量以减小毒性（儿童2～3mg/kg，隔天服用，维持4～6周，成人维持8～12周，随后4个月内逐渐撤停）。较长时间的初始治疗及强的松缓慢撤药可减少复发率。皮质类固醇激素无效者可能因为存在局灶性硬化，由于取样误差在活检时未发现。

治疗通常持续1至2年。然而一多半会复发，需要相同或不同的治疗方法。