肾病综合征可发生于任何年龄，但在儿童中最为常见（主要为微小病变），大多介于1岁半到4岁之间。先天性肾病综合征 在出生的第一年出现。儿童时期 (< 8 岁)，男孩比女孩的发病率高，但到了老年阶段，则男性和女性的发病率相等。病因因年龄而异（见表 肾小球疾病的年龄和表现），可以是原发的或继发的（见表 肾病综合征的病因)。

最常见的原发性病因：

继发性病因仅发生于<10%的儿童期病例中，但却发生于>50%的成人病例中，最常见的是：

4％的病例中，淀粉样变可能是尚未被认识的原因。

HIV相关性肾病 是一种发生于艾滋病患者的局灶性节段性肾小球硬化。