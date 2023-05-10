看法 进行患者培训
临床医生应评估老年患者受伤的风险，并就如何预防受伤向他们和/或他们的护理人员提供建议。
跌倒
老年人很容易因为跌倒受伤。跌倒预防项目，包括运动（有/wu物理治疗），维生素D补充，应该在跌倒高危人群或已经发生过跌倒的人群中实施。
驾驶危害
应提醒所有的老年人，使用大腿和肩部安全带，以避免驾驶时受到酒精或精神药物的影响。
对于老年人，因为年龄相关的变化和老年人常见的状态，驾驶过程中伤人伤己的风险较年轻成年人高。驾驶能力应该用进一步的问题进行调查，对于下列任何情况做正规评估：
视力不佳
痴呆
颈部或躯干运动功能显著减退
运动协调差
运动迟缓
同时，家属或朋友对患者驾驶能力的关心，应对此及时作出进一步调查和评估。
正式的 驾驶能力评估可由职业治疗师完成。许多州的法律规定医生报告怀疑驾驶能力下降的司机。因为可能威胁到人身安全，当保健医生发现时必须建议其停止驾驶，这种敏锐度是必须的。
居家风险
家中可能存在多种危害风险。比如，有周围神经病变的人接触过热的水时烫伤风险升高；可通过将热水器的温度调至<49°C降低风险。痴呆患者使用电器和燃气设备是特别危险的；家电报警和自动关闭功能可以对他们有帮助。应安装和维护烟雾和一氧化碳探测器。枪支应安全存放或从家中移除。
所有患者及其护理人员可通过制定一份家庭安全检查表的方法识别危险，包括那些增加跌倒风险的危险。理疗师和职业治疗师可通过对患者的家访评估其安全性。