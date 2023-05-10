应提醒所有的老年人，使用大腿和肩部安全带，以避免驾驶时受到酒精或精神药物的影响。

对于老年人，因为年龄相关的变化和老年人常见的状态，驾驶过程中伤人伤己的风险较年轻成年人高。驾驶能力应该用进一步的问题进行调查，对于下列任何情况做正规评估：

视力不佳

痴呆

颈部或躯干运动功能显著减退

运动协调差

运动迟缓

同时，家属或朋友对患者驾驶能力的关心，应对此及时作出进一步调查和评估。

正式的 驾驶能力评估可由职业治疗师完成。许多州的法律规定医生报告怀疑驾驶能力下降的司机。因为可能威胁到人身安全，当保健医生发现时必须建议其停止驾驶，这种敏锐度是必须的。