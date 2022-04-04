安全驾驶需要足够的视觉、运动和认知能力，并需要进行功能评估以识别缺陷。其中一些评估可以由初级卫生保健从业者完成，但可能需要咨询专家（如眼科医生、神经心理学家、亚专科医生、职业和物理治疗师、驾驶康复专家）。

确定的障碍可能需要驾驶相关的干预，包括驾驶康复、辅助设备、向州机动车管理部门报告，驾驶限制或终止，或综合上述内容。一些复杂的情况可能需要向州医疗管理局报告。

需要注意的是，驾照更新政策、机动车部 (DMV) 的医疗报告政策以及实际驾驶要求因州、国家内和国际而异。在提出有关驾驶的建议时，熟悉当地的许可法规和指南至关重要。在美国，一个有用的资源是美国老年医学学会的评估和咨询老年驾驶员的临床医师指南第4版。

(参见老年司机概述。）

视力水平 视力对于安全驾驶是至关重要的。视力的年龄相关改变以及病理性改变是很常见的，可以造成视力障碍。 衰老的改变包括 视网膜光照度下降（到达视网膜的光线数量），视敏度，对比灵敏度以及周边视力

老花眼（适应能力下降），损害深感觉

适应光线的变化能力下降，对于眩光的敏感性增加，从而降低夜间驾驶能力 衰老常伴的眼部疾病包括 年龄相关性黄斑变性

白内障

青光眼

糖尿病性视网膜病变 在许多州，当驾照更新时，需要重新由机动车管理部门常规测试中央视力和周边视力。大部分州队与非限制性驾照（戴框架或隐形眼镜均可）至少要求单眼视力达到20/40。然而，在一些州，医生可以在医学证明之前放宽要求。此外，一些州已批准严重视力减退的人使用双光镜（有远视作用的透镜系统连接到一副眼镜上）。对于水平周边视野，安全驾驶阈值各州之间差异很大，有的州没有要求，有的要求140°。 如果存在驾驶相关的视力问题，老年司机往往需要转介至眼科医生处进行全面检查。

运动功能 衰老相关的运动功能改变包括 灵活性，力量和平衡能力降低

缓慢的步态速度和反应时间 可能影响运动功能的医疗问题包括 神经损伤（例如，由于中风、帕金森病、肌萎缩性侧索硬化症或脑肿瘤）

糖尿病，导致感觉运动障碍和/或截肢

关节炎

正常老化或医学疾病引起的虚弱 可在诊室内测试身体功能的不同参数: 可通过快步行走试验评估活动速度、反应时间、平衡和协调。嘱患者尽可能快地行走3米（10英尺），转弯并走回起始处。如果患者通过使用助行器或拐杖可能正常行走，也可在该试验中使用。>9s提示机动车MVC风险增加。从业者应尝试确定损伤的原因（如帕金森病、关节炎），以制定治疗计划。

应测试颈椎、上下肢各关节的活动范围。颈椎活动范围降低可能损害转动头部以及检测交通（尤其是在盲点或倒车时）的能力。老年人应能各边侧向≥30°；如果运动的范围缩小，需要转诊至物理治疗师改善活动度或转诊至驾驶康复专家为机动车安装更大的广角镜。许多较新的车辆都配备了盲点检测镜，以帮助驾驶员在变道时监控他们的盲点。四肢活动范围降低可能损害安全有效操控机动车的能力。

应定性评估上、下肢肌力（在驾驶车辆时必需满足的条件）。 体格检查时可通过肌力测试评估力量；右侧下肢力量下降可能会削弱操作脚控制和对驾驶情况做出快速反应的能力。

评估下肢本体及感觉。 感觉减弱，尤其是右下肢，会影响安全操作脚踏板的能力。

应注意震颤和其他神经功能障碍，并确定是否需要转诊给神经科医生。 从业者不仅应考虑与驾驶车辆相关的运动功能，还应考虑患者进出车辆和在目的地安全运作的能力。开车只是患者到达他们需要去的地方的一部分。 转介至物理和职业治疗有助决定病人是否需要进一步治疗改善运动功能。驾驶康复方面的职业治疗师能提供驾驶能力的全面的活动功能的评估。 针对有运动缺陷的人的可建议使用包括专门适配的驾驶设备（例如，手动控制器，方向盘旋钮旋钮）。

认知功能 随着年龄的增长，认知功能的改变可能会影响驾驶 影响工作和/或yu'yi记忆的认知水平下降

处理速度减慢

基本和复杂注意力技能下降（如持续和分散注意力）

执行功能降低（如行程规划、工作记忆）

视觉处理和感知能力下降 可能影响认知功能的医疗条件（包括使用这类疾病的治疗用药）包括 心理因素（如焦虑、抑郁）

神经系统疾病（如中风、帕金森病、轻度认知障碍、阿尔茨海默病和相关痴呆症、创伤性脑损伤、多发性硬化症）

睡眠障碍

心脏疾病

糖尿病 在≥65岁人群中认知障碍的发生率增加。有认知功能障碍的人常不能认识到自己的身体局限性，不改变或限制自己的驾驶，并面临MVC高危风险中；随着认知功能障碍的严重程度，这种风险更大。那些了解自己认知局限性的人通常会改变自己的驾驶方式，以更好地适应自己的局限性（例如，在熟悉的区域、在一天中不那么繁忙的时间以及在白天时间驾驶），从而实现更安全的驾驶。 虽然目前还没有发现一种筛查检测能够完全准确地预测驾驶安全，但有些测试能够提供一定程度的预测老年人驾驶表现受损的可能性，可以在医生的办公室进行，并可用于确定哪些人可能需要转介给驾驶康复专家。以下一些筛选测试的组合有助于提高预测准确性： 弗洛因德画钟测试：这个简短的测试用于筛查视觉感知、视觉空间技能、选择性注意力、语义记忆和执行能力。4 分及以下表示存在与驾驶相关的潜在问题。

追踪测试：这些检测用于评估注意力和视觉扫描。 A部分比较简单，应该在B部分之前给出。 B部分更具挑战性，评估交替注意力和执行能力。 B部分中得分异常的司机（如>180秒）可能需要驾驶康复专家的进一步专业评估。

小型精神状态检查：精神状态检查是为了筛查认知障碍。然而，本测试尚未被证实用于确定是否有驾驶权，交通安全专家对于该测试是否有这个用途并未达到共识。

迷宫测试：各种迷宫测试（例如，Snellgrove迷宫试验）要求人们通过印在纸上迷宫导航。这些测试有助于评估视觉检索和执行能力。

蒙特利尔认知评估 (MoCA)：这项 30 项测试用于通过测试注意力、注意力、执行功能、记忆力、语言、视觉空间技能、抽象、计算和定向来筛查老年人的轻度认知障碍。低分与驾驶障碍风险增加有关。应该注意的是，从业人员必须经过培训和认证才能提供 MoCA。 包括筛选测试组合的多模型方法在预测患有医疗障碍的老年人的驾驶表现方面更有用，但没有一种方法能达到100%的预测准确率。大多数多模型筛查工具（如痴呆症或中风概率计算器，4 C）在大多数办公室环境中都很容易使用，并提供了更能预测不安全驾驶风险和驾驶干预驾驶干预需求的结果评分。有关多模式方法的更多信息，请参阅美国老年医学学会的评估和咨询老年驾驶者的临床医师指南第4版。 轻度认知障碍患者可能会转诊给职业治疗师或言语病理学家，以帮助提供各种干预措施来改善功能（如补偿策略）。 此外，可能需要转诊进行神经心理学评估，以帮助确定潜在的诊断和进一步的建议。 临床计算器 画钟试验（认知障碍筛查）