生活方式转变对老年人的影响

晚年通常是一个转变（如退休或搬迁）及调整损失的时期。

退休通常是老年人面临的第一个主要转变。它对身体及精神健康的影响因人而异，取决于退休的态度及理由。约三分之一的退休者对于退休的有些方面很难调整，如收入降低，社会角色及权利的改变。 一些人向往停止工作而选择退休；另一些被迫退休（如因为健康问题或丢了工作）。适当的退休准备以及针对退休者及家庭的咨询可能有帮助。

搬迁在老年阶段可能发生很多次-如，带有便利设施的退休住房，为减轻负担搬至更小的宿舍，搬至兄弟姐妹或成年子女的住处或退休护理机构。身体和精神状态是搬迁调整的显著预测因子，需深思熟虑及充分的准备。对搬迁反应不佳的人搬迁后更有可能独自生活和/或社会孤立、贫穷和/或抑郁。男性反应差于女性。

越少控制人们对于搬迁的想法以及对新环境的越少预测，搬迁的压力就越大。人们应该提前熟悉新环境。对于认知障碍的人，从熟悉的环境中搬出可能加重功能依赖和破坏行为。由于金融，社会，和其他并发症，有些老年人觉得他们必须留在有问题的家庭或社区中，尽管他们希望搬家。社会工作者可以帮助这样的人评估是搬迁还是进行家庭改造。

丧亲之痛影响老年人生活的许多方面。比如，社会交往和陪伴减少，社会地位改变。配偶死亡对男女的影响不同。妻子死后2年，男性的死亡率增加，特别当妻子是突然死亡的情况下。对于失去丈夫的女性而言，具体数据并不清楚，但总体而言并不提示死亡率升高。

经历丧亲之痛，有一些睡眠紊乱以及焦虑是正常的；这些影响在没有药物治疗的几个月时间内持续存在。相比之下，持续的、压倒性的悲伤被认为是病理性的悲伤。它的特征为：

重症抑郁发作的症状，持续>2个月

强烈而频繁地思念死者，并渴望与死者同归于尽

对死者或死亡情况或后果的思考

强烈的孤独感、震惊感、空虚感、麻木感、不公平感、愤怒感或无意义感

继续听到或看到死者，或经历死者所遭受的痛苦

回避或对死者的提醒或记忆做出强烈反应

照护者及健康照护医务人员应该寻找这些症状，意识到丧亲之痛的患者有很高的自杀风险，健康状况下降。2017年，在全球范围内，每10万名50岁至69岁的人中约有16人自杀死亡，每10万名年龄在≥70岁的人中约有27人自杀死亡，相比之下，15岁至49岁的每10万人中约有11人自杀死亡（1)。

2020年，美国老年男性的自杀率约为老年女性的4倍（2)。老年人的自杀死亡率被大大低估了，因为没有调查阿片类药物过量导致的死亡，也没有记录自愿停止饮食导致的故意死亡（2)。老年人通常不会发出自杀的警示，也很少寻求心理健康治疗。与年轻患者相比，医师向老年患者提供抑郁症治疗的可能性较小。尽管老年人尝试自杀的频率低于其他年龄段的人，但他们的自杀死亡率要高得多，因为他们更有可能在尝试中使用枪支（老年人自杀死亡中 71.3% [2]），有更多的健康问题，身体虚弱，避免干预，并且不太可能与可能发现并应对自杀企图的其他人住在一起。因此，具有自杀意念的老年人自杀完成的风险非常高。

在与老年人一起工作时，及时筛查抑郁症和自杀意念至关重要。临床医生应该直接询问自杀的情况（例如，“我知道你一直在经历困难，你花了很多时间独处。我想知道你是否有想过自杀的时候。”）。自杀意念的证据应促使立即制定自杀安全计划。在结束与有自杀倾向的老年人的互动之前，临床医生应执行以下操作：

在他们的手机中输入自杀预防生命线或危机短信（1-800-273-8255或将“你好”一词发短信至741741），并向他们展示如何在手机中查找和使用信息。

讨论他们可以使用的枪支和其他自杀手段。

对患者的情况表现出关心和敏感（例如，“我知道你经历了很多。我关心你，想再次见到你；你的安全很重要。”）

将护理人员和家庭成员与教育资源联系起来。

制定自杀安全计划，帮助人们认识到导致自杀念头的原因，并提供应对策略和支持资源列表，包括供患者使用的平板电脑和智能手机应用程序。

咨询和支持服务（例如， 国家丧偶者组织）可能会促进困难的转变。短期使用抗焦虑药物能帮助过度焦虑的患者，抗抑郁治疗可以降低抑郁症状的强度。然而，应避免过度或长时间使用，因为此类药物可能干扰悲伤和调整的过程。长期、病理性的悲痛通常需要心理评估和治疗。