生活方式转变对老年人的影响

晚年通常是一个转变（如退休或搬迁）及调整损失的时期。
退休通常是老年人面临的第一个主要转变。它对身体及精神健康的影响因人而异，取决于退休的态度及理由。约三分之一的退休者对于退休的有些方面很难调整，如收入降低，社会角色及权利的改变。 一些人向往停止工作而选择退休；另一些被迫退休（如因为健康问题或丢了工作）。适当的退休准备以及针对退休者及家庭的咨询可能有帮助。
搬迁在老年阶段可能发生很多次-如，带有便利设施的退休住房，为减轻负担搬至更小的宿舍，搬至兄弟姐妹或成年子女的住处或退休护理机构。身体和精神状态是搬迁调整的显著预测因子，需深思熟虑及充分的准备。对搬迁反应不佳的人搬迁后更有可能独自生活和/或社会孤立、贫穷和/或抑郁。男性反应差于女性。
越少控制人们对于搬迁的想法以及对新环境的越少预测，搬迁的压力就越大。人们应该提前熟悉新环境。对于认知障碍的人，从熟悉的环境中搬出可能加重功能依赖和破坏行为。由于金融，社会，和其他并发症，有些老年人觉得他们必须留在有问题的家庭或社区中，尽管他们希望搬家。社会工作者可以帮助这样的人评估是搬迁还是进行家庭改造。
丧亲之痛影响老年人生活的许多方面。比如，社会交往和陪伴减少，社会地位改变。配偶死亡对男女的影响不同。妻子死后2年，男性的死亡率增加，特别当妻子是突然死亡的情况下。对于失去丈夫的女性而言，具体数据并不清楚，但总体而言并不提示死亡率升高。
经历丧亲之痛，有一些睡眠紊乱以及焦虑是正常的；这些影响在没有药物治疗的几个月时间内持续存在。相比之下，持续的、压倒性的悲伤被认为是病理性的悲伤。它的特征为：
重症抑郁发作的症状，持续>2个月
强烈而频繁地思念死者，并渴望与死者同归于尽
对死者或死亡情况或后果的思考
强烈的孤独感、震惊感、空虚感、麻木感、不公平感、愤怒感或无意义感
继续听到或看到死者，或经历死者所遭受的痛苦
回避或对死者的提醒或记忆做出强烈反应
照护者及健康照护医务人员应该寻找这些症状，意识到丧亲之痛的患者有很高的自杀风险，健康状况下降。2017年，在全球范围内，每10万名50岁至69岁的人中约有16人自杀死亡，每10万名年龄在≥70岁的人中约有27人自杀死亡，相比之下，15岁至49岁的每10万人中约有11人自杀死亡（1)。
2020年，美国老年男性的自杀率约为老年女性的4倍（2)。老年人的自杀死亡率被大大低估了，因为没有调查阿片类药物过量导致的死亡，也没有记录自愿停止饮食导致的故意死亡（2)。老年人通常不会发出自杀的警示，也很少寻求心理健康治疗。与年轻患者相比，医师向老年患者提供抑郁症治疗的可能性较小。尽管老年人尝试自杀的频率低于其他年龄段的人，但他们的自杀死亡率要高得多，因为他们更有可能在尝试中使用枪支（老年人自杀死亡中 71.3% [2]），有更多的健康问题，身体虚弱，避免干预，并且不太可能与可能发现并应对自杀企图的其他人住在一起。因此，具有自杀意念的老年人自杀完成的风险非常高。
在与老年人一起工作时，及时筛查抑郁症和自杀意念至关重要。临床医生应该直接询问自杀的情况（例如，“我知道你一直在经历困难，你花了很多时间独处。我想知道你是否有想过自杀的时候。”）。自杀意念的证据应促使立即制定自杀安全计划。在结束与有自杀倾向的老年人的互动之前，临床医生应执行以下操作：
在他们的手机中输入自杀预防生命线或危机短信（1-800-273-8255或将“你好”一词发短信至741741），并向他们展示如何在手机中查找和使用信息。
讨论他们可以使用的枪支和其他自杀手段。
对患者的情况表现出关心和敏感（例如，“我知道你经历了很多。我关心你，想再次见到你；你的安全很重要。”）
将护理人员和家庭成员与教育资源联系起来。
制定自杀安全计划，帮助人们认识到导致自杀念头的原因，并提供应对策略和支持资源列表，包括供患者使用的平板电脑和智能手机应用程序。
咨询和支持服务（例如， 国家丧偶者组织）可能会促进困难的转变。短期使用抗焦虑药物能帮助过度焦虑的患者，抗抑郁治疗可以降低抑郁症状的强度。然而，应避免过度或长时间使用，因为此类药物可能干扰悲伤和调整的过程。长期、病理性的悲痛通常需要心理评估和治疗。
参考文献
1.De Leo D: Late-life suicide in an aging world.Nat Aging 2:7–12, 2022.https://doi.org/10.1038/s43587-021-00160-1
2.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Suicide Data and Statistics.访问时间：3/24/23。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institute of Mental Health (NIMH): Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) Toolkit.该网站提供了一种易于使用、简单、直接、经过验证的筛查工具，可以帮助医疗保健专业人员评估一个人的自杀风险。该工具包含 4 个问题，使用时间为 20 秒。NIMH为医疗保健专业人员提供指南和脚本。访问时间：3/19/23。
The Columbia Lighthouse Project: The Columbia Protocol for Healthcare and Other Community Settings.该方案（也称为哥伦比亚自杀严重程度评定量表）是一种免费的循证筛查工具，为不同的环境提供量身定制的指导，并提供免费的在线培训。它可以帮助医疗保健专业人员确定一个人是否有自杀风险，评估该风险的严重程度和紧迫性，并估计该人需要多少支持。访问时间：3/19/23。
自杀是不同的：该网站提供指导、工具包和辅导，帮助家庭成员和护理人员支持有自杀意念的人并让他们自己保持健康。访问时间：3/19/23。
零自杀：该网站提供资源和培训工具，以改善医疗保健系统中的自杀护理。它讨论了有助于改善护理的策略；其中包括对工作人员进行培训，使用全面的筛查和评估工具，将有自杀风险的人纳入他们的管理计划，以及使用循证治疗。
药物滥用和精神健康服务管理局(SAMHSA)：SAMHSA 提供了一款移动应用程序，可帮助医疗保健专业人员识别和评估有自杀风险的患者。它提供使患者能够获得支持的信息、评估工具和资源。