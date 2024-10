生活方式转变对老年人的影响

National Institute of Mental Health (NIMH) : Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) Toolkit.该网站提供了一种易于使用、简单、直接、经过验证的筛查工具,可以帮助医疗保健专业人员评估一个人的自杀风险。该工具包含 4 个问题,使用时间为 20 秒。NIMH为医疗保健专业人员提供指南和脚本。访问时间:3/19/23。

The Columbia Lighthouse Project: The Columbia Protocol for Healthcare and Other Community Settings.该方案(也称为哥伦比亚自杀严重程度评定量表)是一种免费的循证筛查工具,为不同的环境提供量身定制的指导,并提供免费的在线培训。它可以帮助医疗保健专业人员确定一个人是否有自杀风险,评估该风险的严重程度和紧迫性,并估计该人需要多少支持。访问时间:3/19/23。