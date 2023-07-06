对自杀行为的统计主要是根据死亡证明和调查报告，因而低估了实际的发生率。为了在美国提供更可靠的信息，疾病控制和预防中心 （CDC）建立了一个名为国家暴力死亡报告系统 （NVDRS）的州级系统，该系统从各种来源收集有关每起暴力事件的事实，以提供更清楚地了解暴力死亡（他杀和自杀）的原因。NVDRS现在已在所有50个州，哥伦比亚特区和波多黎各实施。

在美国，几十年来，自杀一直是第十大死因，直到 2020 年，COVID-19 成为第三大死因，自杀退出前十名（1, 2 ）。从1999年到2018年，美国自杀率总体上升了36%（从每年10.2人上升到14.2/10万人），随后在2019年和2020年连续两年下降。不幸的是，美国2021年的自杀数据显示，从2020年到2021年，自杀人数增加了4%（2, 3）。由于自杀是一种多因素、复杂的健康结果，因此很难确定人口比率变化的原因，但人们认为这与对心理健康和寻求帮助的文化态度、获得心理健康护理、获得致命手段以及许多其他影响因素有关。外部的社会趋势和个人经历被认为与内部的个人风险因素相互作用，例如经历过创伤或有可能增加自杀风险的遗传倾向(3）。

2021年，自杀率较高的年龄组是25至34岁和75至84岁的成年人，但85岁以上的成年人自杀率最高。按年龄划分，不同种族和族裔群体的自杀率最高的是美国印度青年（2）。然而，就自杀的总体负担而言，白人男性约占美国人口的三分之一，在美国每10名自杀者中就有7人自杀。新出现的数据还表明，黑人、西班牙裔和亚裔美国人的自杀率正在上升（4）。有关自杀的最新统计数据，请参阅以下机构提供的数据： 美国自杀预防基金会。

20世纪90年代，青少年自杀率在超过10年的稳步增长后下降，但在21世纪初，由于枪支自杀死亡人数的惊人增长，又开始攀升。许多影响可能与儿童和青少年自杀率的上升趋势有关，包括以下方面（5）：

对社交媒体作用的研究正在发展，到目前为止，它揭示了社交媒体使用的复杂而多变的影响，从对情绪、睡眠和自杀意念的有害影响，到对一些人的积极人际联系，这实际上可以起到保护作用(6）。(参见病因学。）其他数据还表明，监管机构发布的关于儿童和青少年使用抗抑郁药自杀风险增加的盒装警告可能会产生影响，这可能会导致严重抑郁障碍的治疗减少(7, 8）。

男性自杀死亡人数超过女性，全球约为2.5:1至4:1，美国接近4:1。其原因尚不清楚，但可能的解释包括：

男性在遭受精神痛苦时寻求帮助的可能性更小。

男性酒精使用障碍 和 物质使用障碍患病率较高，两者都会引起冲动行为。

男人更具攻击性，在试图自杀时会使用更致命的手段。

男性自杀人数包括军人和退伍军人的自杀人数，其中男性比例高于女性。

就自杀相关经历的范围而言，估计有1400万美国人有自杀念头，140万美国成年人曾试图自杀，每年死于自杀的人数不到5万。自杀意念在普通人群中相当常见，在临床样本中更为常见。在那些考虑自杀的人中，很少有人会有自杀念头或冲动。那些即使在医学上严重的自杀未遂事件中幸存下来的人中，超过90%的人不会继续自杀。从生命周期的角度来看，青少年和年轻人的自杀意念发生率最高；女性自杀次数多于男性，但男性自杀率是女性的3至4倍。在老年人中，虽然自杀意念不太常见，但四分之一的自杀企图以死亡告终。

每6个自杀死亡者会有1个留下遗书。 内容可能会提供有关导致自杀的因素的线索（例如，精神疾病、绝望、认知限制和应对选择的范围变窄、成为他人的负担和孤立感）。这些和其他生活压力或损失的交叉点可能会导致自杀。

自杀传染 指一种现象，在这种现象中，社区、学校或工作场所的自杀似乎会导致其他人的自杀。高度宣传的自杀可能会产生非常广泛的影响。受影响的人通常是那些已经很脆弱的人。人类是一种容易互相模仿的社会性动物，由于青少年所处的心理和神经发育阶段，他们比成年人更容易进行模仿。据估计，传染在所有青少年自杀因素中的占比 1% 到 5%。

通过接触试图自杀或死于自杀的同龄人、媒体对名人自杀的广泛报道，或流行媒体对自杀的图形和/或耸人听闻的描绘，都可能发生传染。相反，媒体报道有关自杀死亡的积极信息可以减轻自杀传染对弱势青年的风险和/或影响。积极主题的自杀预防信息通常包括将心理健康斗争描述为生活和人类健康经历的一部分，而不是与寻求帮助和治疗有关的耻辱。发生自杀事件后，学校或工作场所中的积极信息清楚地传达了社区成员悲惨失去的信息，并继续表达对悲痛社区的支持并提供支持资源。领导者在讨论自杀时使用的语言，无论是书面还是面对面会议，都很重要。有关沟通和书面沟通模板的更多详细信息，请参阅美国预防自杀基金会免费提供的 After A Suicide Toolkits（ afsp.org ） 网站。

自杀传染也可以在学校和工作场所传播，在某些方面，这是实施和遵循预防后指导方针以防止未来自杀的理想场所。

其他类别的自杀 极为罕见。包括