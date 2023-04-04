宗教和灵性是相似的，但并不是相同的概念。宗教通常被认为基础更制度化，更有条理，有更多传统的活动、仪式和实践。灵性指无形的和非物质的，因而可被视为一个更通用的术语，而不与特定的团体或组织相关联。它可以指感觉、思想、经验、有关灵魂或寻找神圣的行为。
传统宗教涉及问责和责任；而灵性很少有这样的要求。人们可能会拒绝传统的宗教，而是考虑自己的灵性。在美国，超过 90% 的老年人认为自己有宗教信仰或精神信仰；但大约 16% 的老年人没有宗教信仰（1)。 大多数研究评估宗教，而不是灵性。使用诸如宗教服务出席情况，私人宗教行为的频率，使用宗教应对机制（如祈祷、信仰上帝、将问题移交给上帝、接受神职人员的帮助）以及内在的虔诚（内化的宗教承诺）进行评估。
对于大部分美国的老年人来说，宗教在他们的生活扮演很重要的角色，约一半的人至少每周参加宗教活动。
老年人参与宗教的程度要大于其他任何年龄组。对于老年人来说，宗教团体是家庭外社会支持的最大来源，宗教组织的参与是最常见的自愿社会活动——比其他形式的自愿社会活动总和还要多。
宗教和灵性的好处
宗教与改善身体及心理健康相关，有宗教信仰的人相信是神的干预创造了这些益处。然而，专家无法确认参加宗教组织是否有助于健康或者是否心理或身体更健康的人更容易被吸引入宗教团体。如果宗教是有益的，原因是否是宗教信仰本身或其它原因，目前还不确定。 已经提出了很多因素（如心理益处、鼓励健康的行为、来自宗教团体的社会支持）。
心理学益处
宗教可提供以下心理学益处：
对于生命和疾病的积极乐观的态度，预计改善健康预后，降低死亡率
生命的意义和目的，其影响健康行为及与社会家庭的关系
应对疾病和残疾的更大能力
许多老年人说，宗教是使他们能够应对身体健康问题和生活压力（如财政资源降低、失去配偶）的最重要的因素。使用宗教应对机制的人比其他人更少得抑郁和焦虑；这种反向关联对于更大身体残疾的人来说关联性更强。2022年的一项系统综述和荟萃分析记录了宗教和精神实践与老年人抑郁和焦虑发生率较低之间的明显关联。此外，与那些没有宗教信仰或灵性的人相比，信奉宗教的人表现出更好的心理健康、更高的生活满意度和更好的社会关系（2)。有宗教信仰的人往往也能更迅速地从抑郁症中恢复过来。甚至对于残疾的看法也一定程度地受到宗教性的改变。在髋部骨折的老年妇女中，最虔诚的患者出现抑郁的比例最低，并且出院时比没有宗教信仰的人行走的距离更远。
健康促进业务
老年人中，积极参加宗教团体与更好地保持身体功能及健康密切相关。 一些宗教团体（如摩门教、复临安息日会）倡导促进健康的行为，如避免吸烟和酗酒。这些团体的成员较少发生物质使用相关疾病，他们比一般人群活得更长。
社会益处
宗教信仰和行为常促进社会发展和广泛的社会支持网络。增加社会接触的老人，因为他们的社区成员与他们相互交流，并询问他们关于健康以及医疗保健的问题，疾病容易及早发现，老人也会更遵守治疗方案。在这样社区网络中的老年人不太容易忽视自己。
照护者
宗教信仰也对照护者有益。许多研究表明，宗教感有助于应对老年痴呆症、癌症或其他严重和/或晚期疾病，并与照顾者的心理健康益处有关。
参考文献
1.PRRI: PRRI 2021 Census of American Religion, Updates and Trends: White Christian Decline Slows, Unaffiliated Growth Levels Off.访问时间：2023 年 3 月 31 日。
2.Coelho-Júnior HJ, Calvani R, Panza F, et al: Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies.Front Med (Lausanne).9:877213, 2022.doi: 10.3389/fmed.2022.877213
宗教和灵性的有害影响
宗教并不总对老年人有益。宗教信仰可加重过度内疚、僵化和焦虑。宗教成见和妄想可使强迫症、双相情感障碍、精神分裂症或精神病患者病情发展。
某些宗教团体组织不鼓励心理和生理健康照护，包括潜在的拯救生命的治疗（如输血、危及生命的感染的治疗、胰岛素治疗），并可能用宗教仪式（如祈祷、诵经、点蜡烛）代替。一些更严格的宗教团体可能会把老年人与不参与的家庭成员及更广泛的社会群体隔离和孤立起来。
医护人员的角色地位
与老年人谈论他们的宗教信仰及行为有助于健康照护医护人员提供照护，因为这些信仰影响患者的心理及生理健康。在就诊过程中询问宗教问题在某些情况下是恰当的，包括以下：
患者病情严重，处于重大压力之下或濒临死亡，要求或建议医务人员询问宗教问题
患者告诉医务人员，他们有宗教信仰，宗教帮助他们对抗疾病
当宗教需求显而易见，可能会影响患者的健康或健康行为
老年人往往有与心理需求重叠但不相同的精神需求。 确定老年人的精神需求能帮助调动必要的资源（如精神辅导或支持团体，参加宗教活动，与从教社区成员的社会交往）。
精神史
采集精神史是向表明老年患者表明，卫生保健医务人员愿意和他们讨论精神话题。医务人员会询问患者是否他们的精神信仰是他们生活的重要组成部分，这些信仰如何影响他们照顾自己，他们是否是宗教社会或精神社区的一员，他们是否愿意医务人员处理他们的精神需求。
另外，医务人员可能会要求患者描述他们最重要的应对机制。如果这种应对机制不是来源于宗教，询问宗教或精神资源是否有任何帮助。 如果回答没有，可灵活询问患者是否存在可能对这些活动存在障碍的问题（如交通问题、听力障碍、缺乏资金、抑郁、缺乏动力、尚未解决的冲突），以此来确定是另有原因还是他们自己的选择。然而，如果患者不想求助，医务人员不应该强制患者有宗教信仰或建议或侵犯患者。
转诊至神职人员
许多神职人员向在家的以及住院的老年人提供咨询服务，通常是免费的。许多老年患者宁愿选择这类咨询而不愿选择向精神卫生照护医务人员咨询，因为他们对这类咨询更满意，而且因为他们相信这类咨询没有像精神卫生照护那样的羞耻感。但是社区中的神职人员并没有精神卫生咨询方面的大量培训，可能无法识别患者何时需要专业精神卫生照护。相比之下，许多医院神职人员在老年人的心理、社会和精神需求方面经大量的培训。因此，将医院神职人员作为健康照护团队的成员是很有用的。他们往往可以弥补医院照护与社区神职人员沟通的社区护理之间的差距。 比如，患者出院后，医院神职人员可以致电患者的神职人员，使患者宗教社区内的支持团队可以充分调动帮助患者恢复（如提供保洁服务、膳食、交通、拜访患者或照护者）。
患者宗教信仰的支持和具体做法
患者因为健康相关的原因寻求医疗保健，而不是因为宗教的原因。但是，健康照护医务人员不应该反对患者参与宗教活动，只要这些宗教活动不干扰必要的医疗照护，因为参加这些活动可能对健康有益。活跃参加宗教团队的人，特别是那些参与主要宗教传统的人，通常更健康。
如果患者还没有参与宗教活动，建议这样的活动时需要考量更多。 但若患者似乎易于接受并可以从这些活动中受益，医疗从业者可以建议患者考虑参与宗教活动，因为这些活动可以提供社交接触，减少疏远和孤立，并增加归属感、意义感和生活目标感。这些活动也可能有助于老年人关注积极的活动，而非他们自己的问题。但是，一些活动只适用于更多有宗教信仰的患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
世界各地宗教信仰的年龄差距，皮尤研究中心，华盛顿特区: 这个网站讨论了有关按年龄组划分的宗教承诺措施的信息。