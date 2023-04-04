宗教和灵性是相似的，但并不是相同的概念。宗教通常被认为基础更制度化，更有条理，有更多传统的活动、仪式和实践。灵性指无形的和非物质的，因而可被视为一个更通用的术语，而不与特定的团体或组织相关联。它可以指感觉、思想、经验、有关灵魂或寻找神圣的行为。

传统宗教涉及问责和责任；而灵性很少有这样的要求。人们可能会拒绝传统的宗教，而是考虑自己的灵性。在美国，超过 90% 的老年人认为自己有宗教信仰或精神信仰；但大约 16% 的老年人没有宗教信仰（1)。 大多数研究评估宗教，而不是灵性。使用诸如宗教服务出席情况，私人宗教行为的频率，使用宗教应对机制（如祈祷、信仰上帝、将问题移交给上帝、接受神职人员的帮助）以及内在的虔诚（内化的宗教承诺）进行评估。

对于大部分美国的老年人来说，宗教在他们的生活扮演很重要的角色，约一半的人至少每周参加宗教活动。

老年人参与宗教的程度要大于其他任何年龄组。对于老年人来说，宗教团体是家庭外社会支持的最大来源，宗教组织的参与是最常见的自愿社会活动——比其他形式的自愿社会活动总和还要多。

宗教和灵性的好处 宗教与改善身体及心理健康相关，有宗教信仰的人相信是神的干预创造了这些益处。然而，专家无法确认参加宗教组织是否有助于健康或者是否心理或身体更健康的人更容易被吸引入宗教团体。如果宗教是有益的，原因是否是宗教信仰本身或其它原因，目前还不确定。 已经提出了很多因素（如心理益处、鼓励健康的行为、来自宗教团体的社会支持）。 心理学益处 宗教可提供以下心理学益处： 对于生命和疾病的积极乐观的态度，预计改善健康预后，降低死亡率

生命的意义和目的，其影响健康行为及与社会家庭的关系

应对疾病和残疾的更大能力 许多老年人说，宗教是使他们能够应对身体健康问题和生活压力（如财政资源降低、失去配偶）的最重要的因素。使用宗教应对机制的人比其他人更少得抑郁和焦虑；这种反向关联对于更大身体残疾的人来说关联性更强。2022年的一项系统综述和荟萃分析记录了宗教和精神实践与老年人抑郁和焦虑发生率较低之间的明显关联。此外，与那些没有宗教信仰或灵性的人相比，信奉宗教的人表现出更好的心理健康、更高的生活满意度和更好的社会关系（2)。有宗教信仰的人往往也能更迅速地从抑郁症中恢复过来。甚至对于残疾的看法也一定程度地受到宗教性的改变。在髋部骨折的老年妇女中，最虔诚的患者出现抑郁的比例最低，并且出院时比没有宗教信仰的人行走的距离更远。 健康促进业务 老年人中，积极参加宗教团体与更好地保持身体功能及健康密切相关。 一些宗教团体（如摩门教、复临安息日会）倡导促进健康的行为，如避免吸烟和酗酒。这些团体的成员较少发生物质使用相关疾病，他们比一般人群活得更长。 社会益处 宗教信仰和行为常促进社会发展和广泛的社会支持网络。增加社会接触的老人，因为他们的社区成员与他们相互交流，并询问他们关于健康以及医疗保健的问题，疾病容易及早发现，老人也会更遵守治疗方案。在这样社区网络中的老年人不太容易忽视自己。 照护者 宗教信仰也对照护者有益。许多研究表明，宗教感有助于应对老年痴呆症、癌症或其他严重和/或晚期疾病，并与照顾者的心理健康益处有关。 参考文献 1.PRRI: PRRI 2021 Census of American Religion, Updates and Trends: White Christian Decline Slows, Unaffiliated Growth Levels Off.访问时间：2023 年 3 月 31 日。 2.Coelho-Júnior HJ, Calvani R, Panza F, et al: Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies.Front Med (Lausanne).9:877213, 2022.doi: 10.3389/fmed.2022.877213

宗教和灵性的有害影响 宗教并不总对老年人有益。宗教信仰可加重过度内疚、僵化和焦虑。宗教成见和妄想可使强迫症、双相情感障碍、精神分裂症或精神病患者病情发展。 某些宗教团体组织不鼓励心理和生理健康照护，包括潜在的拯救生命的治疗（如输血、危及生命的感染的治疗、胰岛素治疗），并可能用宗教仪式（如祈祷、诵经、点蜡烛）代替。一些更严格的宗教团体可能会把老年人与不参与的家庭成员及更广泛的社会群体隔离和孤立起来。