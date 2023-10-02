躁狂发作是指持续≥1周的情感高涨、夸大、易激惹和持续增长的活动过多或精力旺盛，伴有 ≥3条能量显著增加的附加症状 （如果情绪只是烦躁，则≥ 4）( 2 )：

自我评价高或夸大

睡眠需求减少

比平时言语增多

思维奔逸

随境转移

目的性活动增多或精神运动性激越

过多参与可能导致痛苦后果的活动（如疯狂购物，愚蠢的商业投资）

典型的躁狂在发作时精力充沛、活动过多、冲动地参加各种高风险活动（如，赌博、极限运动、滥交）而无法察觉潜在的危险。症状非常严重，以至于他们无法发挥其主要作用(例如，职业，学校，家庭生活)。鲁莽投资、花天酒地以及其他一些可能造成无法挽救后果的个人行为。

躁狂患者会穿着华丽或打扮得花枝招展，他们滔滔不绝夸夸其谈。说话会出现音联（新的想法更多被语言声音所触发产生而并非内容本身）。注意力容易分散，很快在不同主题间切换。然而，他们自认为处于最佳状态。

缺乏自知力和活动性增加常会导致冲动行为和危险后果。人际关系冲突可能会使其感受到不公正待遇甚至产生被迫害感。此时，患者可能对自己或他人存在危险。患者的思维速度加快，感到自己的思维马不停蹄，医生会发现患者存在思维奔逸。

精神病性躁狂严重躁狂有时很难与精神分裂症的精神病性症状相区别。 患者可存在严重的夸大或被害妄想（如成为上帝或正被FBI迫害），有时会存在幻觉。兴奋水平明显增高，患者会大声尖叫、引吭高歌或者胡乱发誓。情感的波动性增加，表现为易激惹。可出现谵妄性躁狂，患者表现为思维的破裂和行为紊乱。