强迫障碍（OCD）的特征是存在反复发作的持续的不希望的，并且侵入性思维，冲动或意向（强迫观念）和/或由在此驱使下产生的重复行为（强迫行为、yi'shi）或精神行为来尝试减少或防止强迫观念导致焦虑。诊断基于病史。治疗包括心理治疗（特别是暴露和反应预防加上，在许多情况下，认知治疗）、药物治疗（特别是选择性血清素再摄取抑制剂 [SSRIs]或氯米帕明），或者两者兼而有之。
成年后强迫症在女性中比男性稍微常见一些，在任何特定时间点影响大约 1% 到 2% 的人口（1)。强迫症的平均发病年龄为 19 至 20 岁，但大约 25% 的病例从 14 岁开始（见 儿童和青少年的强迫症 [OCD] 和相关疾病）。约30％的强迫症患者既往或现在存在抽动障碍。
参考文献
1.Stein DJ, Costa DLC, Lochner C, et al: Obsessive-compulsive disorder.Nat Rev Dis Primers 5(1):52, 2019. doi: 10.1038/s41572-019-0102-3
OCD的症状和体征
强迫观念 是指不需要的，侵入性的思维、冲动或意向，通常会导致显着的苦恼或焦虑。强迫症的主要主题包括伤害（例如，害怕伤害自己或他人）、清洁或污染（例如，患者可能对被污垢或细菌污染感到困扰）、禁止或禁忌的想法（例如，攻击性或性强迫观念） 以及对称性的需要。强迫观念是不愉快的。因此，患者通常试图忽略和/或抑制它们，或者尝试通过执行强迫来中和它们。
强迫行为 （通常称为仪式）是过度的、重复的目的性的行为，人们认为他们必须这样做，以防止或减少由他们的强迫思想引起的焦虑或消除他们的强迫思想。比如
洗涤（如洗手，洗澡）
检查（如炉子是否关闭，门是否锁好）
计数（如重复动作的特定次数）
排序（如特定的模式排列的餐具或工作区项目）
大多数仪式性动作是可以观察到的，如反复洗手和检查门锁，但有些是看不见的，如默默地反复计数或陈述。通常情况下，强迫仪式必须以精确的方式，根据严格的规则进行。仪式可能未必与实际担心的事件有关。 当于现实有关时（如淋浴，以避免被弄脏，检查灶具防止火灾），该强迫行为显然是过分的，如每天洗澡几个小时或出门之前检查灶具30次。在所有情况下，强迫观念和/或强迫行为必须是费时（即，它们每天占用1小时或通常更多），导致显著的痛苦或功能损害，极端的强迫观念和强迫行为可能致残。
自知力程度不同。 多数强迫症（OCD）患者在一定程度承认自己的强迫观念是不现实的（比如，碰触烟灰缸并不会真的得癌症）。但是，偶尔存在自知力完全缺乏（即患者坚信自己的观念真实的，强迫行为是合理的）。
由于患有这种疾病的人可能害怕出丑或被歧视，他们往往要隐藏自己的强迫性的和仪式性动作。与痴迷和强迫相关的时间、痛苦或功能障碍可能会导致人际关系中断，在学校或工作中的表现下降。
许多强迫症患者过去或现在都存在心理障碍，包括
几乎50% 的强迫症患者在某个时候有过自杀念头，大约 10% 的人试图自杀（参见自杀行为) (4, 5）。如果人们同时患有重度抑郁症，则尝试自杀的风险会增加。
症状和体征参考
1.Pallanti S, Grassi G, Sarrecchia ED, et al: Obsessive-compulsive disorder comorbidity: Clinical assessment and therapeutic implications.Front Psychiatry 21;2:70, 2011. doi: 10.3389/fpsyt.2011.00070
2.Ruscio AM, Stein DJ, Chiu WT, et al: The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication.Mol Psychiatry 15(1):53-63, 2010. doi: 10.1038/mp.2008.94
3.Coles ME, Pinto A, Mancebo MC, et al: OCD with comorbid OCPD: A subtype of OCD?J Psychiatr Res 42(4):289-296, 2008. doi: 10.1016/j.jpsychires.2006.12.009
4.Pellegrini L, Maietti E, Rucci P, et al: Suicide attempts and suicidal ideation in patients with obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis.J Affect Disord 276:1001-1021, 2020. doi: 10.1016/j.jad.2020.07.115
5.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
强迫症的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
强迫性精神障碍的诊断根据临床上强迫观念和/或强迫行为的表现。
痴迷由以下两项定义：
在困扰期间的某些时候，反复出现和持续存在的想法、冲动或图像是侵入性的和不受欢迎的，并且在大多数人中会引起明显的焦虑或痛苦。
个人试图忽视或抑制这些想法、冲动或图像，或用其他想法或行动（即通过强迫）来抵消它们。
强迫症由以下两项定义：
重复性行为（例如，洗手、排序、检查）或精神活动（例如，祈祷、数数、默默地重复单词），是个体因某种强迫观念或根据必须严格执行的规则而被迫执行的行为。
这些行为或心理活动旨在预防或减少焦虑或痛苦，或预防某些可怕的事件或情况；然而，这些行为或心理活动要么与它们旨在中和或预防的目标没有实际联系，要么明显过度。
强迫观念或强迫行为必须费时(如, > 1 小时/天) 或导致临床显著的痛苦或功能损害。此外，它们不得归因于某种物质（例如药物、违禁药物）或其他疾病的生理影响。
治疗强迫症
认知行为治疗
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 或氯米帕明，如果需要，加用增强药物
认知行为疗法，包括暴露疗法和仪式预防疗法，已被证明对强迫症患者有效 (1)。暴露和仪式预防疗法的基本要素是逐渐让患者接触引发焦虑的痴迷和仪式的情况或人，同时要求他们不要进行仪式。例如，有污染强迫症和洗涤强迫症的患者可能会被要求在不洗手的情况下触摸马桶座圈。这种方法可以通过习惯化和学习来减少暴露引发的焦虑。通常数年后症状会逐渐改善，特别是那些真正掌握方法并在正式治疗结束后自己也能用该方法应对焦虑的患者。但有些患者用这种治疗方法无明显效果对药物治疗也不敏感。
认知治疗技术(如认知重组)还可用于治疗某些强迫症症状。
SSRIs和氯咪帕明（一种三环类抗抑郁剂，具有强大的5-羟色胺能作用）非常有效。通常比治疗抑郁症和多数焦虑障碍需要更高的剂量。
一些患者在这些药物的充分试验后没有显著改善，可能会受益于非典型抗精神病药物(如阿立哌唑、利培酮)的增强治疗。当前或过去患有抽动症合并症的患者可能对使用抗精神病药进行增强治疗更敏感（2）。使用谷氨酸调节剂（例如美金刚、 N-乙酰半胱氨酸）也显示出前景（3）。然而，与其他药物相比，非典型抗精神病药作为 SSRI 增强剂的支持数据更多。
许多专家认为，将暴露和仪式预防与药物治疗相结合是最好的，特别是对于严重的病例。
治疗参考文献
1.Öst L-G, Havnen A, Hansen B, et al: Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder.A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2014.Clin Psychol Rev 40:156-169, 2015. doi: 10.1016/j.cpr.2015.06.003
2.Bloch MH, Landeros-Weisenberger A, Kelmendi B, et al: A systematic review: Antipsychotic augmentation with treatment refractory obsessive-compulsive disorder.Mol Psychiatry11(7):622-632, 2006. doi: 10.1038/sj.mp.4001823
3.Paydary K, Akamaloo A, Ahmadipour A, et al: N-acetylcysteine augmentation therapy for moderate-to-severe obsessive-compulsive disorder: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Pharm Ther 41(2):214-219, 2016. doi: 10.1111/jcpt.12370
关键点
强迫观念是侵入性，不必要的想法，冲动或意向，通常会造成显着的苦恼或焦虑。
强迫行为是过分的，重复的仪式，患者觉得必须为之从而减少或中和强迫想法导致的焦虑。
强迫观念和/或强迫行为必须是费时（如> 1小时/天，通常更多）的，或导致患者痛苦或功能损害。
治疗包括让患者逐渐暴露于触发焦虑的强迫观念和礼仪中，同时要求不进行仪式。在暴露和反应预防中加入认知疗法可能会有所帮助。
考虑将暴露和仪式预防与药物（即 SSRI 或氯米帕明）结合起来，特别是对于严重病例。