强迫障碍 （OCD）

强迫观念 是指不需要的，侵入性的思维、冲动或意向，通常会导致显着的苦恼或焦虑。强迫症的主要主题包括伤害（例如，害怕伤害自己或他人）、清洁或污染（例如，患者可能对被污垢或细菌污染感到困扰）、禁止或禁忌的想法（例如，攻击性或性强迫观念） 以及对称性的需要。强迫观念是不愉快的。因此，患者通常试图忽略和/或抑制它们，或者尝试通过执行强迫来中和它们。

强迫行为 （通常称为仪式）是过度的、重复的目的性的行为，人们认为他们必须这样做，以防止或减少由他们的强迫思想引起的焦虑或消除他们的强迫思想。比如

洗涤（如洗手，洗澡）

检查（如炉子是否关闭，门是否锁好）

计数（如重复动作的特定次数）

排序（如特定的模式排列的餐具或工作区项目）

大多数仪式性动作是可以观察到的，如反复洗手和检查门锁，但有些是看不见的，如默默地反复计数或陈述。通常情况下，强迫仪式必须以精确的方式，根据严格的规则进行。仪式可能未必与实际担心的事件有关。 当于现实有关时（如淋浴，以避免被弄脏，检查灶具防止火灾），该强迫行为显然是过分的，如每天洗澡几个小时或出门之前检查灶具30次。在所有情况下，强迫观念和/或强迫行为必须是费时（即，它们每天占用1小时或通常更多），导致显著的痛苦或功能损害，极端的强迫观念和强迫行为可能致残。

自知力程度不同。 多数强迫症（OCD）患者在一定程度承认自己的强迫观念是不现实的（比如，碰触烟灰缸并不会真的得癌症）。但是，偶尔存在自知力完全缺乏（即患者坚信自己的观念真实的，强迫行为是合理的）。

由于患有这种疾病的人可能害怕出丑或被歧视，他们往往要隐藏自己的强迫性的和仪式性动作。与痴迷和强迫相关的时间、痛苦或功能障碍可能会导致人际关系中断，在学校或工作中的表现下降。

许多强迫症患者过去或现在都存在心理障碍，包括

几乎50% 的强迫症患者在某个时候有过自杀念头，大约 10% 的人试图自杀（参见自杀行为) (4, 5）。如果人们同时患有重度抑郁症，则尝试自杀的风险会增加。