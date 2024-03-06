皮损常表现为红色实质性浅表隆起（略高于皮肤表面），瘙痒难忍；部分皮损周围发白，部分病灶中央可见微小水疱。瘙痒使大多数患者无法入睡，但少见蜕皮。病灶首先在腹部出现，常位于萎缩性白纹上（延伸的标志），随后可扩展至大腿、臀部，有时可至手臂。手掌、足底和面部少见。大多数患者出现数百处病灶。

病变发生在晚期妊娠时，多见于妊娠最后2～3周，偶发于产前最后几天或产后。多在产后15天内缓解，但部分患者会持续更长时间。再次妊娠时复发率可高达5%。