妊娠多形性皮疹是zhi妊娠期间发生的不明原因的良性瘙痒性皮疹。
大多数妊娠多形性皮疹病例发生在第一次怀孕期间。孕妇妊娠总体发病率估计为1/200 (1)；但对多胎妊娠孕妇，风险可增加8～12倍。
参考文献
1.Himeles JR, Pomeranz MK.Recognizing, Diagnosing, and Managing Pregnancy Dermatoses. Obstet Gynecol.2022;140(4):679-695.doi:10.1097/AOG.0000000000004938
妊娠多形性皮疹的症状和体征
皮损常表现为红色实质性浅表隆起（略高于皮肤表面），瘙痒难忍；部分皮损周围发白，部分病灶中央可见微小水疱。瘙痒使大多数患者无法入睡，但少见蜕皮。病灶首先在腹部出现，常位于萎缩性白纹上（延伸的标志），随后可扩展至大腿、臀部，有时可至手臂。手掌、足底和面部少见。大多数患者出现数百处病灶。
病变发生在晚期妊娠时，多见于妊娠最后2～3周，偶发于产前最后几天或产后。多在产后15天内缓解，但部分患者会持续更长时间。再次妊娠时复发率可高达5%。
妊娠多形性皮疹的诊断
皮肤检查
通过检查皮肤可以诊断妊娠多形性皮疹。和其他瘙痒性皮疹鉴别较困难。妊娠期多形性皮疹的早期病变通常始于腹部的条纹；妊娠期类天疱疮的早期病变通常发生在脐周。
妊娠多形疹的治疗
皮质类固醇
非镇静的口服抗组胺药
支持治疗
症状轻者局部用质类固醇治疗（如0.1%曲安奈德软膏，可达每天2-3次）。 偶发的更严重的症状需要全身用皮质类固醇（如泼尼松40mg，口服，每天1次，根据耐受情况适当减量）。孕晚期短时间内全身用皮质类固醇对胎儿并无伤害。
非镇静的口服抗组胺药也能用于缓解瘙痒。
关键点
妊娠期多形性皮疹由强烈瘙痒的皮肤病变组成，通常在妊娠的最后2至3周出现，并在分娩后15天内消退。
将这些病变与其他瘙痒性皮疹区分开来可能很困难。
可局部应用皮质类固醇激素治疗轻度症状，症状严重者可口服皮质类固醇激素。