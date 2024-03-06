在前置血管中，包含连接脐带和胎盘的胎儿血管的膜覆盖在子宫颈内口上方或在2厘米以内。诊断是通过超声检查。管理是对胎儿进行监测，并在大约34周时分娩，或在出血或胎儿状态不确定的情况下提前分娩。前置血管出血的来源是胎儿，因此失血会迅速损害胎儿的状态。
前置血管可以单独 (见图前置血管) 或与胎盘异常同时发生，如脐带帆状附着。脐带帆状附着，脐带来的血管穿过部分绒毛膜，而非直接进入胎盘。因此，血管不受脐带华通胶的保护，一旦发生胎膜破裂，更容易发生胎儿出血。
前置血管很罕见，患病率也很难确定；一项大型研究表明，前置血管的患病率为 1/1300（1）。如果前置血管出生前未诊断，胎儿死亡率可能达60％。
前置血管
参考文献
1.Zhang W, Geris S, Beta J, Ramadan G, Nicolaides KH, Akolekar R: Prevention of stillbirth: impact of two-stage screening for vasa previa. Ultrasound Obstet Gynecol.2020;55(5):605-612.doi:10.1002/uog.21953
前置血管的症状和体征
前置血管的典型临床表现为无痛性阴道出血，胎膜破裂，胎儿心动过缓。
前置血管的诊断
经阴道超声检查
多普勒彩色血流图
前置血管的诊断需依据临床表现及产前超声检查 (1)。确诊需依据经阴道超声检查。可见含有胎儿血管的胎膜穿过或靠近宫颈内口。使用多普勒彩色血流图。
前置血管需与脐带先露鉴别（在胎先露及宫颈内口间可见脱垂的脐带），胎儿血管包裹于华通胶内，覆盖宫颈部。在脐带先露中，与前置胎盘不同，在超声评估过程中，脐带可以从宫颈移开;但前置血管的患者，脐带固定在位。
诊断参考文献
1.Society of Maternal-Fetal (SMFM) Publications Committee, Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS: #37: Diagnosis and management of vasa previa. Am J Obstet Gynecol 213(5):615-619, 2015.doi:10.1016/j.ajog.2015.08.031
前置血管的治疗
产前监测以发现脐带是否受压
剖宫产
对前置血管的产前处理尚存争议，随机临床试验缺乏也是原因之一。在大多数医疗中心，孕28-30周，每周两次 无应激试验。目的是检测是否脐带受压。可以在妊娠 30 至 34 周左右或预计分娩前 1 至 2 周入院进行胎儿和母亲监测。住院胎儿监护可以连续进行，也可以每 6 至 8 小时进行一次。
皮质类固醇用于促胎肺成熟 如果发生出血或在计划分娩后 7 天内。
出现以下情况时，需行紧急剖宫产终止妊娠：
发生胎膜过早破裂。
持续阴道流血。
胎儿状况不容乐观
如果这些问题都不存在，产程也尚未发动，可安排择期剖宫产。有人建议孕34~37周行剖宫产分娩，但分娩的时机仍存在争议；一些证据支持孕34~35周时分娩(1)。
治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice, Society for Maternal-Fetal Medicine: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries: ACOG Committee Opinion, Number 831.Obstet Gynecol 138 (1):e35–e39, 2021.doi: 10.1097/AOG.0000000000004447
关键点
在前置血管中，包含连接脐带和胎盘的胎儿血管的膜覆盖在子宫颈内口上方或在2厘米以内。
前置血管可能伴随有其他胎盘异常，如肺动脉插入，这会增加胎膜破裂时胎儿出血的风险。
根据常规产前超声检查的症状和（无痛性阴道出血，膜破裂，胎儿心动过缓）和/或常规产前超声学检查发现前置血管。
使用经阴道超声检查确认前置血管，并将其与脐带先露（脐带固定）鉴别。
利用无应激试验了解脐带受压情况，通常从孕28-30周起，每周两次。
择期剖宫产终止妊娠，或一旦发生胎膜早破，持续阴道出血，或胎儿状态危急，应行急诊剖宫产。