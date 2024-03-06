在前置血管中，包含连接脐带和胎盘的胎儿血管的膜覆盖在子宫颈内口上方或在2厘米以内。诊断是通过超声检查。管理是对胎儿进行监测，并在大约34周时分娩，或在出血或胎儿状态不确定的情况下提前分娩。前置血管出血的来源是胎儿，因此失血会迅速损害胎儿的状态。

前置血管可以单独 (见图前置血管) 或与胎盘异常同时发生，如脐带帆状附着。脐带帆状附着，脐带来的血管穿过部分绒毛膜，而非直接进入胎盘。因此，血管不受脐带华通胶的保护，一旦发生胎膜破裂，更容易发生胎儿出血。

前置血管很罕见，患病率也很难确定；一项大型研究表明，前置血管的患病率为 1/1300（1）。如果前置血管出生前未诊断，胎儿死亡率可能达60％。

前置血管

参考文献 1.Zhang W, Geris S, Beta J, Ramadan G, Nicolaides KH, Akolekar R: Prevention of stillbirth: impact of two-stage screening for vasa previa. Ultrasound Obstet Gynecol.2020;55(5):605-612.doi:10.1002/uog.21953

前置血管的症状和体征 前置血管的典型临床表现为无痛性阴道出血，胎膜破裂，胎儿心动过缓。

前置血管的治疗 产前监测以发现脐带是否受压

剖宫产 对前置血管的产前处理尚存争议，随机临床试验缺乏也是原因之一。在大多数医疗中心，孕28-30周，每周两次 无应激试验。目的是检测是否脐带受压。可以在妊娠 30 至 34 周左右或预计分娩前 1 至 2 周入院进行胎儿和母亲监测。住院胎儿监护可以连续进行，也可以每 6 至 8 小时进行一次。 皮质类固醇用于促胎肺成熟 如果发生出血或在计划分娩后 7 天内。 出现以下情况时，需行紧急剖宫产终止妊娠： 发生胎膜过早破裂。

持续阴道流血。

胎儿状况不容乐观 如果这些问题都不存在，产程也尚未发动，可安排择期剖宫产。有人建议孕34~37周行剖宫产分娩，但分娩的时机仍存在争议；一些证据支持孕34~35周时分娩(1)。 治疗参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice, Society for Maternal-Fetal Medicine: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries: ACOG Committee Opinion, Number 831.Obstet Gynecol 138 (1):e35–e39, 2021.doi: 10.1097/AOG.0000000000004447