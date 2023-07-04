在美国，大约有一半的怀孕是意外妊娠。约40%的意外妊娠通过人工流产终止，约90%的手术在孕早期进行。

在美国，堕胎受各州具体限制政策（例如，强制等待期、孕龄限制）的制约。在流产是合法的国家里，流产通常是安全的且并发症少。在世界范围内，13%孕产妇死亡是因为不安全的人工流产(1)。而这绝大多数发生在认为流产是非法的国家中。

人工流产前应确定妊娠。通常，孕龄是通过超声检查确定的，但有时病史和体检会用于估计孕早期的孕龄。如果女性处于妊娠中期并且有并发症的危险因素（例如，低位胎盘或前胎盘加上子宫瘢痕病史），则应考虑进一步评估。

人工流产的完成可以通过直接观察子宫内容物的移除或通过过程中使用的超声检查来确认。如果在手术过程中不使用超声，可通过手术前后测量血清beta人绒毛膜促性腺激素（beta-HCG）的水平变化确定手术情况。 术后1周血beta-HCG下降 >50％，可确认手术成功。

对生殖道感染有效的抗生素（包括衣原体感染) 应该在堕胎当天给病人服用。通常，术前口服强力霉素200 mg。对于RH阴性血女性，术后需给予RHo（D）免疫球蛋白。

孕早期堕胎通常只需要局部麻醉，但接受过麻醉训练的临床医生可能会提供镇静。对于晚期流产，通常需要更深层次的镇静。

在<孕28周的人工流产后，可立即给予各种形式的避孕的方式。

参考文献 1.Ahman E, Shah IH: New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality. Int J Gynaecol Obstet 115(2):121-126, 2011.doi:10.1016/j.ijgo.2011.05.027

人工流产的方法 人工流产常用的方法是 宫颈扩张术后子宫的器械排空

药物诱导（刺激子宫收缩的药物） 使用的方法部分取决于胎龄。大多数孕妇都可以使用器械清除。药流适用于孕期<11周或>15周的妊娠。11 周前进行的药物流产可以在门诊进行。应观察 11 周后进行药物流产的患者，因为可能会出现大量出血。 子宫手术（子宫切开术或子宫切除术）是最后的手段，通常应避免，并且与较高的死亡率相关。子宫切开取胚可引起子宫疤痕，从而导致以后妊娠时子宫破裂的危险。 吸宫术 通常在<14周时，使用扩张和抽吸刮除术（D&C），通常是将大直径抽吸套管插入子宫进行。 <孕9周妊娠，可使用手动负压吸引术（MVA）。MVA设备是便携式的，不需要的电源，并且比电子负压吸引（EVA）装置更安静。MVA也可以使用于妊娠早期的自然流产。9周后的妊娠，需使用EVA;它包括一个套管连接到一个电子真空装置。 在孕14至24周，扩宫和钳刮术（D＆E）通常被使用。镊子被用于肢解并取出胎儿，以及一个负压吸引器用于吸羊水、胎盘和胎儿碎屑。（D＆E）需要更多的技能，并且比其他负压吸引术需要更多的训练。 通常，在手术前需用从小到大的宫颈扩张器逐步扩宫颈。但是，根据患者孕周和孕产史，临床医生可能需要选择其他扩宫颈方法来替代宫颈扩张器，以尽量减少后者对宫颈带来的损伤。可供选择的方案包括： 前列腺素 E1 类似物（米索前列醇）

渗透性扩张剂，如海带（干的海草茎）。 米索前列醇通过刺激前列腺素释放扩张宫颈。 米索前列醇通常是在手术前2至4小时经阴道或口腔给药。 渗透扩张器可插入子宫颈并放置≥4小时（如果孕周> 18周，通常需放置过夜）。渗透扩张剂通常在> 16~18周时使用。 药物流产 药流适用于孕期<11周或>15周的妊娠。如果患者有严重贫血，应在医院内进行>15周的药物流产，以便能随时输血。 在美国，2014年至2017年，药物流产占小于11周的流产的53% 1。 对于<10周的妊娠，方案包括孕酮受体阻断剂米非司酮（RU 486）和前列腺素 E1 类似物米索前列醇。如下： 口服米非司酮 200 毫克，然后在 24 至 48 小时内口服 800 微克米索前列醇（对于 9 至 11 周的妊娠，在首次服用米索前列醇后 4 小时再口服 800 微克米索前列醇，口服） 米非司酮和米索前列醇均可由患者自行给药，无需在诊所或医院给药。 米非司酮200 mg和一剂米索前列醇800 mcg在妊娠8至9周时约有95%的有效性，在妊娠9至11周时约87至92%的有效性（2）。额外剂量的米索前列醇 800 mcg 可提高妊娠 9 周后的疗效。 可以通过以下方式之一确认妊娠的解决： 超声随访

在给药当天和 1 周后测量 β-hCG

给药后5周进行尿妊娠试验 15 周后，在诊所或医院进行药物诱导。在流产前24-48小时给予米非司酮200mg做预处理，可以缩短流产时间。前列腺素是用来诱发流产的。可供选择的方案有 阴道前列腺素E2栓剂

阴道给药和含服米索前列醇片

肌肉注射前列腺素 F2-alpha （地诺前列素氨丁三醇） 米索前列醇的常规剂量为600至800微克，阴道用药，随后每3个小时口服400微克，共5次。 或者，每6小时给予2片200毫克米索前列醇，48小时内可以达到100%的流产成功率。 前列腺素的不良反应包括恶心，呕吐，腹泻，体温过高，面部潮红，血管迷走神经症状，支气管痉挛和癫痫发作阈值降低。 方法参考文献 1.Kapp N, Eckersberger E, Lavelanet A, Rodriguez MI: Medical abortion in the late first trimester: A systematic review.MMWR Recomm Rep 65 (4):1–66, 2016.doi: 10.15585/mmwr.rr6504a1 2.Jones RK, Jerman J: Abortion Incidence and Service Availability In the United States, 2014. Perspect Sex Reprod Health 49(1):17-27, 2017.doi:10.1363/psrh.12015

人工流产的并发症 合法堕胎的并发症很少见（严重的并发症在 < 1%；死亡率 < 100,000 分之一）。并发症发生率随孕龄的增加而增加。总体并发症高于避孕；然而，这一比率是足月婴儿出生后的14倍，并且在过去几十年中有所下降。 严重的早期并发症包括 子宫穿孔（0.1%），肠管或其他器官穿孔（较少发生）。

严重出血（0.06％），可由外伤或子宫无力引起

子宫颈撕裂伤（0.1% 至 1%），这通常是表面的韧带撕裂，但可能更严重，需要修复 全身或局部麻醉很少引起严重的并发症。 最常见的延迟并发症 包括 出血和严重感染（0.1~2％） 迟到性并发症通常是由于胎盘碎片滞留而发生的。如果出血或怀疑感染，应做盆腔超声检查以发现残留的胎盘组织。一般是轻度感染，如果发生中重度感染，就可能发生腹膜炎和败血症。感染可引起子宫腔或输卵管纤维粘连（阿谢曼综合征）进而导致不孕。大月份妊娠流产强行扩张宫颈可能导致宫颈功能不全。然而，通过循证技术，包括轻柔抽吸和充分的宫颈准备，人工流产预计不会增加后续妊娠的风险。 心理方面的并发症通常不会发生，但可能出现在 怀孕前有精神症状的女性。

对怀孕有强烈的情感依恋

社会支持有限或受到支持系统的污名化