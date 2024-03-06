宫颈功能不全（以前称为宫颈机能不全）是一种无痛性宫颈扩张，可导致妊娠中期流产。妊娠中期经阴道子宫颈超声检查可用于评估风险或进行监测。治疗方法是用缝合材料加固宫颈（环扎术）。

子宫颈功能不全是指在没有临床宫缩、分娩或两者兼有的情况下，无痛性子宫颈扩张导致妊娠中期流产。估计发病率差异很大（1/100到1/2000）。

自主神经功能障碍的病因 宫颈机能不全的病因不明，但与结构异常和生化因素（如炎症，感染）有关；这些因素可能是获得性的或遗传的。 危险因素 大多数患有子宫颈功能不全的妇女没有已知的危险因素；然而，以下风险因素是已知的： 胶原蛋白合成先天异常（如Ehlers-Danlos综合征）

既往宫颈锥形活检（尤其是切除 ≥ 1.7 至 2.0 cm 的子宫颈）或根治性宫颈切除术

深部宫颈裂伤史（通常继发于阴道分娩或剖宫产）

有使用器械使宫颈过度或快速扩张史（现在少见）

苗勒氏管缺陷（如双角子宫或纵隔子宫）

中孕期流产≥2次 复发 宫颈机能不全导致反复流产的总体风险约≤30%，这使我们质疑明确的结构异常在导致宫颈功能不全中的作用究竟有多大。中孕期流产≥2次的妇女风险最大。

宫颈机能不全的症状和体征 宫颈机能不全在早产发生前常无症状。一些妇女有早期症状，例如阴道压迫感，阴道流血或点滴出血，非特异性腹部或腰部疼痛，或阴道排液。 宫颈质地软，宫颈容受或扩张。

宫颈机能不全的诊断 对于有症状或危险因素的女性，在孕 15 至 16 周至孕 23 至 24 周时进行经阴道超声检查 通常，直到患者在 15 周后至少进行了一次分娩后，才发现宫颈功能不全（1)。 对有危险因素或典型症状或体征的妇女应考虑宫颈机能不全的诊断。 如果临床怀疑宫颈功能不全存在不确定性，可从15至16周至23至24周对患者进行连续经阴道超声检查，以测量宫颈长度。 提示诊断的超声检查结果包括 宫颈缩短至≤2.5cm，且有宫颈功能不全病史

宫颈扩张

胎膜进入宫颈管 诊断参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No.142: Cerclage for the management of cervical insufficiency.Obstet Gynecol 123 (2 Pt 1):372–379, 2014.doi: 10.1097/01.AOG.0000443276.68274.cc