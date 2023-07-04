世界各地都有各种避孕黄体酮注射。

长效醋酸甲羟孕酮（DMPA）是乙酸甲羟孕酮的长效可注射结晶悬浮制剂。

使用DMPA的第一年，完美使用的妊娠率是0.2％，而一般使用（比如延迟注射）的妊娠率是6%。

DMPA 有两种不同的配方：每 3 个月一次肌注（150 毫克）或皮下注射（104 毫克）。注射部位不能进行按摩，因为这样做可能增加药物的吸收速率。有效的避孕激素血清水平通常在注射后24小时达到，并保持至少14周，尽管水平可能高到足以保持有效长达16周。

如果两次注射时间间隔>16周，下次注射前要做尿妊娠试验排除妊娠可能。DMPA可在月经周期第5至7天内立即使用（快速启动模式）。如果不是这个时间段内启用，需同时使用其他避孕方式7天。

DMPA也可在自然或人工流产后或产后立即给予，无需考虑母乳喂养情况。

诺里斯特拉特 (NET-EN)是一种在蓖麻油苯甲酸苄酯悬浮液中的对映异构炔诺酮的长效注射制剂，在美国没有。妊娠率与 DMPA 相同。NET-EN 可通过肌内注射（200 毫克）的形式深入臀肌或三角肌，通常每8周一次，但在使用前6个月后，间隔时间可以延长至12周。与DMPA一样，不应按摩注射部位。有效的避孕激素血清水平通常在72小时内达到。如果两次注射时间间隔>13周，下次注射前要做尿妊娠试验排除妊娠可能。NET-EN可以遵循与DMPA相同的快速启动协议，具有相同的备用避孕协议。与DMPA一样，NET-EN也可以在自然流产或人工流产后立即服用，也可以在产后立即服用，无论母乳喂养状态如何。

禁忌症和不良反应 注射孕激素几乎没有禁忌症，这些禁忌症类似于仅含孕激素的口服避孕药。 注射黄体酮后最常见的不良反应是出现不规则阴道流血。在第一次注射后的3个月内，大约30%的使用者出现闭经。 另外30％的女性可能出现点滴出血或不规则出血（通常较轻） > 11天/月。尽管有异常阴道流血，但通常不会导致贫血。随着持续使用，出血倾向会降低。2年后，大约70%的使用者出现闭经。 由于DMPA作用时间较长，停药后排卵可能会延迟。最后一次注射后，大约一半的女性在6个月内恢复正常的月经周期，大约四分之三的女性在1年内恢复正常。然而，排卵可能会延迟长达18个月。排卵恢复后，生育能力通常可迅速恢复。对于使用NET-EN的女性来说，恢复排卵的速度更快，平均3个月，6个月内恢复生育能力（1)。 在使用黄体酮注射的第一年，女性体重通常会增加1.5至4公斤，此后体重会继续增加。由于食欲的变化而不是新陈代谢的变化被认为是罪魁祸首，想要注射黄体酮的女性通常被建议限制热量摄入，增加能量消耗。 在一些研究中，使用 DMPA 的女性中有 1% 到 5% 报告了抑郁或情绪变化（2）。然而，没有考虑开始 DMPA 之前的基线评分。在精心设计的研究中，没有发现 DMPA 加重先前存在的抑郁症的证据 (3, 4)。有一些证据表明，NET-EN用户在产后抑郁情绪加剧（5）。 头痛是停止使用DMPA的常见原因，但严重程度往往会随时间而减弱。大多数使用DMPA的女性不会头痛，而且先前存在的紧张性头痛或偏头痛通常不会恶化。 虽然当使用黄体酮注射导致雌激素水平降低时，骨密度可能会降低，但没有证据表明骨折风险增加，因此不建议进行骨密度扫描（6，7）。使用黄体酮注射的青少年和年轻女性，和不使用的女性一样，应该参加体育活动、负重运动，并补充钙和维生素D。骨密度通常在停止注射后恢复到基线水平。 可能出现轻度的、可逆的葡萄糖耐量下降。虽然已知DMPA可以改变脂蛋白，降低高密度脂蛋白（HDL）并增加低密度脂蛋白与HDL的比例，但这种作用似乎是暂时的，并在使用DMPA的36个月内改善。预计NET-EN也会产生类似的效果。与基于雌激素的方法不同，孕激素注射不会增加高血压的风险（8）。 DMPA似乎不会增加乳腺癌、卵巢癌或宫颈癌的风险。