虽然口服避孕药可能有一定的不良反应，但这些事件的发生概率是很小的。腹胀、乳房胀痛、恶心和头痛是最常见的不良反应。

合并强迫症患者可能会随着使用时间的延长而出现闭经或突破性出血（服用活性药丸时出血）。这两种效果中的任何一种都可以通过改用 雌激素剂量更高的药丸来控制。只服用黄体酮的药片常常会导致不规则的阴道出血。

在一些女性中，在停止服用OCs后的几个月内，排卵仍然受到抑制，但对生育率没有长期影响。在服药期间或停服口服避孕药后怀孕，并不会影响妊娠的结局。

雌激素使醛固酮生成增多而致钠潴留，进而造成可逆的、剂量相关的血压和体重的升高（体重增加可高达2kg） 体重增加可能伴有腹胀和水肿。

大多数的口服避孕药中的孕激素是19-去甲基睾酮的衍生物，具有雄激素样作用。诺孕酮、依托孕烯和去氧孕酮比左旋甲基炔诺酮、炔诺酮、醋酸炔诺酮、双醋炔诺醇的雄激素活性低。雄激素样作用导致痤疮，精神紧张和代谢改变导致的体重增加。若一名女性每年体重增加>4.5kg，就应用低雄激素活性的避孕药。新的第四代抗雄激素孕激素包括地诺孕酮诺孕素和屈螺酮（与安体舒通有关，一种利尿剂）。

深静脉血栓形成和血栓栓塞症（如肺栓塞）的发生率随 雌激素 剂量增加而增加。雌激素含量10至35微克的口服避孕药，其发生栓塞的风险是在基线的2到4倍。然而，这种增加的风险仍然比与怀孕有关的风险要低得多。孕激素 组合 OCs 也可能会影响这种风险。含有左炔诺孕酮的口服避孕药似乎比含有屈螺酮或去氧孕烯的口服避孕药风险更低。风险可能会增加，因为类固醇激素会增加肝脏中凝血因子的产生并增加血小板粘附。若口服避孕药的女性有可疑的深静脉炎或肺栓塞，应立即停药，直至诊断明确或排除此诊断。 此外，在需卧床等长期制动的大手术前至少1个月，应停服OCs，直到术后1个月后才应再次服用。有静脉血栓栓塞病史或有静脉血栓栓塞高风险的女性不应使用含有以下成分的口服避孕药： 雌激素。

关于OCs的使用和乳腺癌的风险，研究结果各不相同 (1)。一些研究发现当前或近期用户的风险略有增加 (2)。

服用OCs>5年的女性患宫颈癌的风险会轻度增加，但是停服OCs10年后，宫颈癌的患病率会降至正常 (3)。该风险的增加是由于激素的作用还是自身行为（如，不使用屏障避孕）导致的，尚不清楚。

OCs的中枢神经系统副作用包括恶心、呕吐、头痛、抑郁和睡眠障碍。尽管口服避孕药增加了中风的风险，但是小剂量联合避孕药并不增加健康人群、血压正常者及不吸烟女性中风的风险。 然而，如果存在局灶性神经系统症状，失语，或者其他可能预示中风等症状，应立即停服口服避孕药。 35 岁以上的吸烟者不应使用含有 雌激素 因为心肌梗塞和/或中风的风险增加。

尽管孕激素可能引起可逆的、剂量相关的 胰岛素抵抗，但口服小剂量孕激素的避孕药很少会引起高血糖。

服用含高剂量黄体酮的OCs后，血清高密度脂蛋白（HDL）胆固醇水平可能降低，但服用含低剂量黄体酮和雌激素的OCs时，HDL胆固醇水平通常会升高。口服避孕药中的 雌激素 会使甘油三酯水平增加，并加重已经存在的高甘油三酯血症。大多数其他新陈代谢产物的血清水平的转变是没有临床意义的。口服避孕药使用者体内甲状腺激素结合球蛋白的含量可能增加。然而游离甲状腺激素、促甲状腺激素释放激素和甲状腺的功能没有变化。

OC使用者体内维生素B6、叶酸、复合维生素B、维生素C、钙、锰、锌水平下降；维生素A水平增加。这些变化都不具有临床意义，而且同时补充维生素不建议作为口服避孕药的辅助药物。

如果先前使用后出现 胆汁淤积 或者 黄疸 ，则不应服用OCs。有妊娠期胆汁淤积（特发性复发性妊娠黄疸）的妇女如果服用OCs可能会出现黄疸，因此应谨慎使用OCs。

使用低剂量 OC，胆结石发生风险似乎不会增加。

良性肝腺瘤可自发破裂，但这种情况比较罕见。在服药期间且随着口服避孕药剂量的增加，这种风险会上升；但一旦停药，肝腺瘤常常会萎缩。

一些女性会产生黄褐斑，阳光照射后会加重；停服口服避孕药后会慢慢消退。因黑斑治疗困难，黑斑一旦出现时应停服口服避孕药。口服避孕药不增加患恶性黑色素瘤的风险。