在美国，只有一种黄体酮植入物可用。 埋植物每天释放依托孕烯（一种孕激素）50微克，可持续12个月。植入物提供了长达3年的有效避孕(尽管在一些研究中，效果持续5年)。

正确使用后，第一年的怀孕率是0.05%；一般使用的怀孕率是相同的。

植入物是一个4厘米，匹配大小的单棒植入物，可以通过皮下套管针插入；插入位置在肱三头肌上方，距肱骨内上髁约8至10厘米，距肱二头肌和肱三头肌之间的沟（沟）后方（下方）3至5厘米。应避免二头肌和三头肌之间的凹槽。无须皮肤切口。 医疗护理人员需完成赞助商提供3小时培训，才能进行植入或去除埋植物的操作。

目前在美国可获得的植入物与以前使用的植入物具有生物等效性，但被设计成不透光的，以便在移除时更容易定位。而且 植入推入器使用更加方便，使得埋植物不会被植入过深。世界其他地方也有可用的皮下埋植。

皮下植入物可在月经周期任何时间内被植入。如果在前一个月有无保护性生活，则需使用其他避孕方法，直至排除妊娠可能，如使用妊娠试验阴性或月经来潮。如果埋植物在月经周期的头5天内被植入，则不需要同时使用其他的避孕方法。如果不是在这个时间段内使用，需同时使用其他避孕方式至少7天。

埋植物可在自然或人工流产或产后立即植入，无需考虑母乳喂养情况。

植入孕激素的禁忌症很少，这些禁忌症与 仅含孕激素的口服避孕药相似。

最常见的副作用与其他孕激素避孕药相似（如不规律阴道流血、闭经、头痛）。

移除植入物，通常是在植入物不再有效时做的，需要一个皮肤切口。植入物取出后，卵巢功能立即恢复正常。