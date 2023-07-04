避孕贴剂和阴道避孕环

雌孕激素联合避孕药可以通过透皮或阴道途径给药，可以作为皮肤贴片和阴道环使用。

雌孕激素贴片和环的功效与 口服避孕药 (OC)；完美使用情况下 1 年后的怀孕率为 0.3%，典型（即不一致）使用情况下的怀孕率为 9% 左右。使用贴片或环的依从性通常比使用 OC 更好，因为每 1 至 3 周给药一次，而不是每天给药一次。

快速启动协议类似于用于OC的协议，可以用于补丁和环。任一避孕方法如果在非月经周期的头5天内使用，需加用其他避孕方法7天。

当使用透皮避孕或环形避孕时，突破性出血并不常见。如果发生突破性出血，通常在使用后2至6个月内减少。

禁忌症 与 OCs 相同。

避孕贴剂 美国有两种避孕贴片可供选择。药物，7天内每天释放的近似剂量，以及每种药物的大小为： 乙炔雌二醇/诺孕曲明： 乙炔雌二醇 35 mcg，去甲肾上腺素（诺孕酯的活性代谢产物）150 mcg，14 cm 2

左炔诺孕酮/炔雌醇： 左炔诺孕酮 120 mcg和 乙炔雌二醇 30 mcg，28 cm2 1周后，在另一皮肤区域更换新的皮贴。使用3块贴剂后，停药一周以出现撤退性出血。 与口服避孕药（OCs）相比，皮肤贴片的血液激素水平——雌激素和黄体酮——更加稳定。总体来讲，皮贴的避孕效果、出血发生率和副作用与口服避孕药相似，但病人配合度更高，可能与皮贴是每周更换而无需每天更换有关。该贴剂对体重>90 kg或体重指数（BMI）≥30的女性效果可能较差。 如果使用新贴片后超过2天，应建议患者同时使用备用避孕方法7天。