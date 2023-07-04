避孕贴剂和阴道避孕环

雌孕激素联合避孕药可以通过透皮或阴道途径给药，可以作为皮肤贴片和阴道环使用。
雌孕激素贴片和环的功效与 口服避孕药 (OC)；完美使用情况下 1 年后的怀孕率为 0.3%，典型（即不一致）使用情况下的怀孕率为 9% 左右。使用贴片或环的依从性通常比使用 OC 更好，因为每 1 至 3 周给药一次，而不是每天给药一次。
快速启动协议类似于用于OC的协议，可以用于补丁和环。任一避孕方法如果在非月经周期的头5天内使用，需加用其他避孕方法7天。
当使用透皮避孕或环形避孕时，突破性出血并不常见。如果发生突破性出血，通常在使用后2至6个月内减少。
禁忌症 与 OCs 相同。
避孕贴剂
美国有两种避孕贴片可供选择。药物，7天内每天释放的近似剂量，以及每种药物的大小为：
乙炔雌二醇/诺孕曲明： 乙炔雌二醇 35 mcg，去甲肾上腺素（诺孕酯的活性代谢产物）150 mcg，14 cm2
左炔诺孕酮/炔雌醇： 左炔诺孕酮 120 mcg和 乙炔雌二醇 30 mcg，28 cm2
1周后，在另一皮肤区域更换新的皮贴。使用3块贴剂后，停药一周以出现撤退性出血。
与口服避孕药（OCs）相比，皮肤贴片的血液激素水平——雌激素和黄体酮——更加稳定。总体来讲，皮贴的避孕效果、出血发生率和副作用与口服避孕药相似，但病人配合度更高，可能与皮贴是每周更换而无需每天更换有关。该贴剂对体重>90 kg或体重指数（BMI）≥30的女性效果可能较差。
如果使用新贴片后超过2天，应建议患者同时使用备用避孕方法7天。
阴道避孕环
阴道环灵活、柔软且透明。 有两种类型的戒指可供选择：
依托孕烯/乙炔雌二醇：一个为期 3 周的环，可释放 120 微克 依托孕烯 （孕激素）和 15 微克 乙炔雌二醇 （雌激素）一天；每个月必须使用新戒指
醋酸赛孕酮/乙炔雌二醇：一年一个的环，每天释放150 mcg醋酸赛孕酮（孕激素）和 13 ncg 乙炔雌二醇 （雌激素）一天；一个huan每年仅使用一次
这两种类型的避孕环通常原位放置3周，然后取出1周，以允许撤退性出血。一年之久的戒指被移除，放置一周，然后重新插入相同的戒指。
阴道环的不良反应与OCs，但使用阴道环可能会使患者的依从性更好，因为它是每月插入一次，而不是每天服用。
女性可能希望在3周后取出阴道环。 但是，如果取环时间> 3小时，应建议同时使用其他避孕方法7天。
女性自己插入和取出戒指；不需要临床医生的配合。
阴道环释放的激素通过阴道上皮吸收。 使用阴道避孕环时，血液中的激素水平是相对恒定。