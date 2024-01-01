手动复位子宫至正常位置

如果出现低血容量或出血，需要静脉输液或输血制品

子宫内翻是一种紧急情况，如果需要，临床医生应该呼叫更多有产科急诊经验的工作人员和麻醉师或手术室人员。如果需要支持血流动力学状态，应给予静脉输液。如果 产后出血 发生时，应进行全血细胞计数和凝血测试，必要时输注血液制品。

治疗方法是立即手动复位，通过向上推子宫底内部直到子宫恢复到正常位置。如果胎盘仍附着于子宫，应在剥离胎盘前使子宫复位。

如何处理子宫倒转 隐藏详情 Procedure by Kate Leonard, MD, and Will Stone, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University.Assisted by Elizabeth N.Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G.Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University.

有时可能需要静脉麻醉、镇静剂或全身麻醉缓解产妇不适。有时可能还需要间羟叔丁肾上腺素0.25mg或硝酸甘油50ug静脉给药。

经阴道和腹腔操作使子宫恢复正常状态。 一旦子宫就位，应给产妇服用子宫收缩剂（例如，催产素输注），以减少子宫复位术和出血的可能性。

如果子宫复位操作失败，需行开腹手术以便于阴道和腹部的操作，使子宫恢复到正常的解剖位置。