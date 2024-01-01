胎盘植入（placenta accreta）指胎盘异常粘连，造成胎盘娩出延迟。胎盘功能正常，但滋养细胞侵入超出了子宫内膜和子宫肌层（Nitabuch 层）之间的正常边界。在这种情况下，除非异常小心操作，否则手工剥离胎盘会导致产后大出血。通过超声进行产前诊断。治疗方法通常是剖宫产子宫切除术。
在胎盘早剥中，胎盘绒毛没有像正常情况下那样被子宫蜕膜细胞包含，而是附着在子宫肌层上。
胎盘植入症谱包括另外 2 种亚型（1)：
胎盘植入: 绒毛侵入子宫肌层内
穿透性胎盘植入:绒毛侵入或穿透子宫浆膜层
这三种亚型都会导致类似的并发症。
参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine: Obstetric Care Consensus No. 7: Placenta Accreta Spectrum. Obstet Gynecol 132(6):e259-e275, 2018.doi:10.1097/AOG.0000000000002983
胎盘植入的病因
发生胎盘植入的主要危险因素为
剖宫产史
在美国，剖宫产率有所增加，胎盘植入的发生率也不断增加。一项针对医院出院患者的大型研究报告显示，20 世纪 70 年代每 2510 例分娩中胎盘植入的发生率为 1/2510，20 世纪 80 年代每 4027 例分娩中胎盘植入的发生率为 1/4027，1982 年至 2002 年间每 533 例分娩中胎盘植入的发生率为 1/533（1）。一项临床数据库研究报告称，1998 年至 2011 年间，每 272 例分娩中就有 1 例发生胎盘植入（2）。
胎盘植入最常发生在以下女性中： 前置胎盘 当前怀孕且之前曾进行过剖腹产。对于前置胎盘的妊娠，胎盘植入风险会随着既往剖宫产次数的增加而增加（3)：
之前没有剖腹产史 – 3%
1 次剖腹产史 – 11%
2 次剖腹产 – 40%
剖宫产史 – 61%
4 次剖腹产 – 67%
其他危险因素包括：
母亲年龄>35岁
多产（随产次增加风险增加）
黏膜下肌瘤
除剖宫产外，还接受过子宫手术，包括肌瘤切除术
子宫内膜病变，如Asherman综合征
病因参考文献
1.Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU: Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 192(5):1458-1461, 2005.doi:10.1016/j.ajog.2004.12.074
2.Mogos MF, Salemi JL, Ashley M, et al: Recent trends in placenta accreta in the United States and its impact on maternal–fetal morbidity and healthcare-associated costs, 1998–2011.J Matern Fetal Neonatal Med 29 (7):1077–1082, 2016, 2016.doi: 10.3109/14767058.2015.1034103
3.Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al: Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 107(6):1226-1232, 2006.doi:10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84
前置胎盘的症状和体征
出血量可能很少或者没有出血，如果胎儿出生后 30 分钟内胎盘还未娩出，则通常怀疑有胎盘粘连。通常表现为在胎儿娩出后手工剥离胎盘时出现大量阴道出血。
前置胎盘的诊断
对有风险妇女进行超声检查
应当对存下风险妇女进行超声检查（经阴道或经腹部超声）评估子宫胎盘交界部位；关于标记定义的共识已经发布。如果诊断不确定，可以从妊娠 20 至 24 周开始定期重复超声检查（1）。如果B超（黑白超声）无法确诊，MRI或多普勒血流可助诊断。
分娩过程中，若发生下述情况，应怀疑胎盘植入
胎盘在胎儿娩出30min后未娩出。
尝试手工剥离却无法找到分离间隙。
胎盘牵引导致大量出血。
如果怀疑胎盘粘连，应大量备血并进行剖腹探查。
诊断参考文献
1.Shainker SA, Coleman B, Timor-Tritsch IE, et al: Special Report of the Society for Maternal-Fetal Medicine Placenta Accreta Spectrum Ultrasound Marker Task Force: Consensus on definition of markers and approach to the ultrasound examination in pregnancies at risk for placenta accreta spectrum [published correction appears in Am J Obstet Gynecol 2021 Jul;225(1):91]. Am J Obstet Gynecol 224(1):B2-B14, 2021.doi:10.1016/j.ajog.2020.09.001
前置胎盘的治疗
剖宫产子宫切除术
如果怀疑有胎盘植入，临床医生应考虑将该妇女转诊至拥有有剖宫产子宫切除术经验的盆腔外科医生的中心。
如果高度怀疑胎盘植入，则应安排 剖腹产 是最佳的治疗选择。剖宫产子宫切除术通常在妊娠 34 至 35 6/7 周时进行；这种方法往往能实现产妇和胎儿结果的最佳平衡。
如果进行剖宫产子宫切除术，则宫底切开后立即钳住脐带可以帮助减少失血。不处理胎盘，直接行全子宫切除术。
极少数情况下（例如，当粘连性胎盘呈局灶性，位于宫底或后壁），临床医生可以尝试在不存在急性出血时保存子宫。例如，可以保留子宫，并给予大剂量的甲氨蝶呤以促进胎盘的吸收。有时也使用子宫动脉栓塞、动脉结扎、气囊压迫。
关键点
在美国，胎盘植入越来越普遍，最常见于前次妊娠因前置胎盘行剖宫产分娩的妇女。
对于年龄> 35岁或者多产（特别是既往前置胎盘史或剖宫产史）的女性，对于有粘膜下肌瘤或子宫内膜病变或既往子宫手术史的患者可考虑定期超生筛查。
如胎儿娩出30分钟内胎盘未娩出，或者手工剥离胎盘找不到界限，或牵拉胎盘造成大量出血均应怀疑胎盘植入。
如果确诊胎盘植入，除非孕妇反对，否则应在34周行剖宫产子宫切除术。
考虑转诊至具有管理胎盘植入专业知识的中心。