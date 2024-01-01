剖宫产子宫切除术

如果怀疑有胎盘植入，临床医生应考虑将该妇女转诊至拥有有剖宫产子宫切除术经验的盆腔外科医生的中心。

如果高度怀疑胎盘植入，则应安排 剖腹产 是最佳的治疗选择。剖宫产子宫切除术通常在妊娠 34 至 35 6/7 周时进行；这种方法往往能实现产妇和胎儿结果的最佳平衡。

如果进行剖宫产子宫切除术，则宫底切开后立即钳住脐带可以帮助减少失血。不处理胎盘，直接行全子宫切除术。

极少数情况下（例如，当粘连性胎盘呈局灶性，位于宫底或后壁），临床医生可以尝试在不存在急性出血时保存子宫。例如，可以保留子宫，并给予大剂量的甲氨蝶呤以促进胎盘的吸收。有时也使用子宫动脉栓塞、动脉结扎、气囊压迫。