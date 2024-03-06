在高危妊娠情况下，母亲和或胎儿或新生儿在分娩前、分娩期间、分娩后发病和死亡率均有增加的危险。

高危妊娠的特点是可能对母亲和/或胎儿或新生儿的健康构成威胁。风险可能由多种因素引起，例如慢性疾病、多胎妊娠、先前的妊娠并发症或妊娠期间出现的非产科或产科并发症。

临床医生应在孕前检查或产前护理早期筛查这些风险因素。对于计划怀孕的女性， 孕前评估和咨询 有助于识别潜在 风险因素。

临床医生应讨论潜在的风险因素，包括先前存在的疾病状况（例如糖尿病、高血压、甲状腺疾病、精神疾病）、先前的妊娠并发症和遗传因素。临床医生检查患者的药物和营养补充剂，以解决 妊娠期用药安全 并确定是否需要停止、调整或改变任何药物或补充剂。应针对已知如果管理不当会对胎儿或母亲造成不良影响的疾病（如糖尿病、高血压、甲状腺功能减退症）进行优化疾病管理。应该讨论可改变的风险因素，例如吸烟、饮酒和吸毒以及体重管理。如果任何一位潜在父母有已知或疑似遗传异常，应将夫妻转介给 遗传咨询和检测。此外，咨询应包括讨论补充叶酸、免疫接种和优化受孕前整体健康的重要性。

高危妊娠需要密切监测、专门护理和多学科医疗团队，有时还需要转诊到围产期中心。这些中心提供许多专科和亚专科服务，由孕产妇、胎儿和新生儿专家提供(1)。整个怀孕期间的密切监测可能涉及慢性疾病的管理以及增加产前检查、血液检查、超声波检查和其他类型的胎儿监测的频率。与孕妇及其家人的沟通对于让患者参与共同决策、制定护理计划和提供情感支持至关重要。