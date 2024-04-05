看法 进行患者培训
肾盂肾炎（pyelonephritis）是肾实质细菌感染所致。
膀胱炎 在产后时期很常见，并且 肾盂肾炎 如果细菌从膀胱上升，则可能在产后发生。可源于妊娠期无症状菌尿，有时可因产时或产后导尿所致。致病微生物通常是大肠杆菌的一种（如大肠埃希杆菌）。
肾盂肾炎的症状包括发热、肾区痛、全身不适，偶尔尿痛。
产后肾盂肾炎的诊断
尿液分析和培养
肾盂肾炎的诊断基于尿液分析、尿液培养和临床发现（即，肋椎骨压痛）。
产后肾盂肾炎的治疗
单用头孢曲松钠或氨苄青霉素加庆大霉素
肾盂肾炎初始治疗时用头孢曲松单药1～2g静滴，每12～24小时1次；或者氨苄青霉素1g静滴每6小时1次，联合庆大霉素1.5mg/kg静滴每8小时1次，直至患者热退后48小时 (1)。
建议行尿细菌培养及药敏实验，药物治疗可相应调整，疗程为7～14天。静脉使用抗生素后可改口服。
鼓励产妇大量喝水。
6～8周后再次行尿培养以判断疗效。对妊娠期或产后患者反复出现肾盂肾炎者，应行影响学检查排除泌尿道结石或畸形可能。妊娠期影像学检查通常采用超声，分娩后影像学检查采用增强CT。
治疗参考文献
1.Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals.Obstet Gynecol. 2023 Aug 1;142(2):435-445. doi: 10.1097/AOG.0000000000005269