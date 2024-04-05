肾盂肾炎（pyelonephritis）是肾实质细菌感染所致。

膀胱炎 在产后时期很常见，并且 肾盂肾炎 如果细菌从膀胱上升，则可能在产后发生。可源于妊娠期无症状菌尿，有时可因产时或产后导尿所致。致病微生物通常是大肠杆菌的一种（如大肠埃希杆菌）。

肾盂肾炎的症状包括发热、肾区痛、全身不适，偶尔尿痛。

产后肾盂肾炎的诊断 尿液分析和培养 肾盂肾炎的诊断基于尿液分析、尿液培养和临床发现（即，肋椎骨压痛）。