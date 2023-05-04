盆腔检查

有时靠影像学

通过体格检查诊断宫颈肌瘤。有些在双合诊检查时可触及。超声检查或MRI可以帮助诊断。

在窥器检查中，有时在宫颈外口或其外可见脱垂的粘膜下平滑肌瘤。通常，它们是有蒂的和可移动的，这与通常无蒂的宫颈平滑肌瘤不同。脱垂的粘膜下平滑肌瘤可能易碎且溃疡。

有以下原因时才做经阴道超声或MRI检查：

明确诊断

排除尿路梗阻

鉴别其他平滑肌瘤

区分脱垂的粘膜下平滑肌瘤和真正的宫颈平滑肌瘤

检测血红蛋白或红细胞压积以排除贫血。

如果需要排除其他类型的宫颈肿块，可以进行活检。