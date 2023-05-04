宫颈平滑肌瘤是良性平滑肌肿瘤。症状可能包括异常阴道出血、阴道分泌物和性交疼痛。通过盆腔检查或有时通过影像学诊断。治疗方法是观察或手术切除。
宫颈肌瘤不常见。子宫肌瘤（纤维瘤) 通常发生在子宫体中，通常存在于宫颈肌瘤患者中。大的宫颈平滑肌瘤可能部分阻塞泌尿道。宫颈平滑肌瘤不会脱出，但部分黏膜下肌瘤会通过宫颈管脱出进入阴道。脱垂的肌瘤有时有溃疡，感染或出血，有时上述表现可同时有。
宫颈平滑肌瘤的症状和体征
大多数宫颈肌瘤最后总会出现一些症状。最常见症状是出血，出血可表现为不规则或量很大，有时会引起贫血。可能会出现性交困难。感染可能会导致疼痛、出血或分泌物。
尿路梗阻会引起排尿不畅、尿流细或尿潴留，也可能发展为尿路感染。
宫颈平滑肌瘤的诊断
盆腔检查
有时靠影像学
通过体格检查诊断宫颈肌瘤。有些在双合诊检查时可触及。超声检查或MRI可以帮助诊断。
在窥器检查中，有时在宫颈外口或其外可见脱垂的粘膜下平滑肌瘤。通常，它们是有蒂的和可移动的，这与通常无蒂的宫颈平滑肌瘤不同。脱垂的粘膜下平滑肌瘤可能易碎且溃疡。
有以下原因时才做经阴道超声或MRI检查：
明确诊断
排除尿路梗阻
鉴别其他平滑肌瘤
区分脱垂的粘膜下平滑肌瘤和真正的宫颈平滑肌瘤
检测血红蛋白或红细胞压积以排除贫血。
如果需要排除其他类型的宫颈肿块，可以进行活检。
宫颈平滑肌瘤的治疗
切除有症状的平滑肌瘤
宫颈平滑肌瘤的治疗方法与其他肌瘤相似。小的、无症状的平滑肌瘤不需要治疗。大多数有症状的子宫颈平滑肌瘤都是通过子宫肌瘤切除术切除的（尤其是在生育能力很重要的情况下），或者，如果子宫肌瘤切除在技术上很困难，则通过子宫切除术切除。
如果可能的话，脱垂的肌瘤应经阴道切除。
关键点
宫颈肌瘤是良性的。
大多数宫颈肌瘤最终会导致症状，主要是出血；大的肌瘤可能部分阻塞尿道。
通过盆腔检查可诊断宫颈平滑肌瘤，有时也需要经阴道多普勒超声检查或MRI检查。
手术切除有症状的宫颈肌瘤，通常采用肌瘤切除术，但若肌瘤切除术不可行，则采用子宫切除术。