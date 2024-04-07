阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）

流式细胞分析

当患者出现典型的贫血症状（如， 苍白、乏力、头晕、可能的低血压）或无法解释的正细胞性贫血伴血管内溶血，尤其当同时出现白细胞或血小板减少及/或发生血栓事件时，要考虑阵发性夜间血红蛋白尿的可能。

PNH 的诊断是通过流式细胞术进行的，该技术用于确定白细胞上是否存在特定的红细胞或白细胞表面蛋白（膜攻击复合物抑制因子、衰变加速因子和荧光素标记的促气道溶菌素 [FLAER]）的缺失。流式细胞术具有高度敏感性和特异性。

不一定要进行骨髓检查，但若为排除其他疾病进行骨穿，结果通常提示红系增生活跃。

发生危象时，肉眼血红蛋白尿很常见，尿中会经常含有含铁血黄素。

约三分之一的 PNH 克隆患者具有典型的 PNH 特征，具有溶血和血栓形成风险（1）。PNH 克隆通常发生在患有骨髓衰竭（获得性 再生障碍性贫血) 且没有 PNH 相关症状。这些患者的体表面积通常较小（< 30% 的患者患有亚临床 PNH 克隆，并且不能从补体抑制剂中获益；相反，确定性治疗是针对再生障碍性贫血的。 然而，经典 PNH 可以从再生障碍性贫血发展而来，再生障碍性贫血患者应每年筛查是否存在 PNH 克隆。相反，患有经典 PNH 的患者可能会经历进行性骨髓衰竭，最终需要通过免疫抑制或骨髓移植治疗再生障碍性贫血。