在美国最常引起脑膜炎球菌病的是脑膜炎球菌B、C和Y血清群。 血清群A和W在美国以外引起疾病。当前的疫苗能够直接预防其中的部分血清型。
(参见疫苗接种概述。)
对于ACWY血清型的（四价疫苗）：
脑膜炎球菌结合疫苗（MCV4）： MenACWY-CRM, 或MenACWY-TT
对于B血清型（单价）：
B 组脑膜炎球菌疫苗（3 株）(MenB-4C)
B 组脑膜炎球菌疫苗（4 株）(MenB-FHbp)
对于ABCWY血清群 （五价）
A、B、C、W 和 Y 群脑膜炎球菌疫苗（5 价）
有关更多信息，请参阅免疫实践咨询委员会 (ACIP) Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会推荐的2024年美国成人免疫接种计划 。
脑膜炎球菌疫苗的适应症
四价共轭脑膜炎球菌疫苗是一个儿童时期常规的接种疫苗，最好在11--12岁接种，然后在16岁时再接种一次加强剂 (见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。此外，对于年龄较小的儿童，若有较高感染风险者亦建议接种。有关更多信息，另请参阅 ACIP Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale。
MenACWY 结合疫苗被推荐用于存在某些情况而有较高感染脑膜炎球菌风险的成人， (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age), 如：
持续的补体成分缺乏
补体抑制剂的使用（例如，依库珠单抗、拉武利珠单抗）
在常规接触脑膜炎球菌（Neisseria meningitidis）分离株的微生物实验室工作
征兵入伍
疫区旅行或居住
大学集体宿舍中年龄≤21岁且在16岁之后就未再接种此类疫苗的大一新生
暴露于这种疫苗的血清组相对应的疫情的暴发
如果≤21岁的大一新生在16岁之前接种过一个剂量的疫苗，那么他们在入组前会被给予一个加强剂量。
所有青少年包括HIV感染者（年龄11〜18岁）都建议MenACWY。
MenACWY适合11岁至55岁的人群和> 55岁的人群以前接受过MenACWY需要复种，或可能需要加倍剂量的人群。
建议曾经接种过MenACWY或MPSV4疫苗，以及仍处于高感染风险的成人（例如，解剖性无脾或功能性无脾者，HIV感染者，持续补体缺乏者，服用依库珠单抗或拉武利珠单抗的患者；经常接触脑膜炎奈瑟菌的微生物[N. meningitidis]工作者）每5年复种MenACWY或MPSV4。
MenACWY 适合> 55岁且之前没有接受MenACWY的风险人群和只需要一个剂量的人群（如旅行者）。
MenB-4C 或 MenB-FHbp 适用于≥10岁且有某些高危情况的人群（包括功能性无脾或补体缺陷人群，服用依库珠单抗或拉武利珠单抗的人群，经常接触 N. meningitidis的微生物学家，以及因B群脑膜炎双球菌病暴发而有风险的人群）。 疾病预防控制中心不建议所有青少年常规使用B型脑膜炎球菌疫苗。 但是可以根据个人的临床决策给任何16~23岁的人接种； 接种疫苗的最佳年龄为16~18岁。 MenB-4C 和 MenB-FHbp 不可互换，因此系列中的所有剂量应使用相同的产品。
脑膜炎球菌疫苗的禁忌症和注意事项
脑膜炎双球菌疫苗的主要禁忌证是
应用之前的剂量或疫苗复合物后的严重的过敏反应（如过敏性休克）
脑膜炎球菌疫苗的 主要注意事项 是
中度或重度疾病伴或不伴发烧（若可能的话可推迟接种到疾病治愈）
脑膜炎球菌结合疫苗可用于A，C，W或Y型脑膜炎球菌病风险增加的孕妇。 怀孕期间建议推迟接种B群脑膜炎球菌疫苗，除非妇女罹患B群脑膜炎球菌病的风险增加，并且认为接种疫苗的好处大于潜在的风险。
对于功能性或解剖性无脾的儿童，MenACWY 和肺炎球菌结合疫苗 不应在同一次就诊期间接种，应相隔 ≥ 4 周。
脑膜炎球菌疫苗的剂量与接种
MenACWY 的剂量为 0.5 mL，肌肉注射。
解剖性或功能性无脾、HIV感染、持续性补体成分缺乏或使用依库珠单抗或拉武利珠单抗的成人需要接种两剂MenACWY，间隔 ≥ 8周，并每5年加强一次。 青少年HIV感染者（11岁至18岁）常规的接种疫苗方法为连续的接种两次，间隔8周。
经常接触N. meningitidis脑膜炎奈瑟菌分离株的微生物学家、新兵、暴发期间的高风险人群以及前往流行地区旅行或生活在疫区的人接种单剂量脑膜炎球菌。 如果存在持续风险（例如，对于长期接触N. meningitidis脑膜炎奈瑟菌的微生物工作者 ），需要每5年给一次加强接种。
根据共同的临床决策讨论，没有脑膜炎球菌感染高风险的年龄在 16 至 23 岁的青少年和年轻人（首选年龄为 16 至 18 岁），至少间隔 1 个月接种或在第 0 个月和第 6 个月分别接种 2 剂次 MenB-FHbp（如果第 2 剂是在第 1 剂接种后不到 6 个月给予的，则第 3 剂应在第 2 剂后至少 4 个月给予）。 所有接种都必须使用相同的MenB疫苗类型。
年龄≥ 10 岁且具有某些高危疾病的人（包括解剖性或功能性无脾、持续性补体成分缺乏症、使用补体抑制剂 [例如依库珠单抗、拉武利珠单抗]、经常接触脑膜炎双球菌 的微生物学家)，以及由于血清群B引起的脑膜炎球菌病暴发而被确定风险增加的人，应给予 2 剂次的 MenB-4C，相隔 ≥ 1 个月，或 3 剂次的 MenB-FHbp，在 0、1 至2个月 和 6 个月时接种（如果在第 1 剂后至少 6 个月接种第 2 剂，则不需要第 3 剂）;如果第 3 剂在第 2 剂后 4 个月内施用，则第四剂应在第 3 剂后至少 4 个月施用。
如果有必要，MenB疫苗可与MenACWY同时接种，但如果可行，可在不同的解剖部位接种。当两种疫苗在同一天接种时，患者可以接种单剂五联 MenABCWY 疫苗，而不是分别接种 MenACWY 和 MenB。
脑膜炎球菌疫苗的不良反应
不良反应通常较为轻微。 包括注射部位疼痛和发红、发热、头痛和疲劳。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Meningococcal Disease: Recommended vaccinations