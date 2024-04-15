四价共轭脑膜炎球菌疫苗是一个儿童时期常规的接种疫苗，最好在11--12岁接种，然后在16岁时再接种一次加强剂 (见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。此外，对于年龄较小的儿童，若有较高感染风险者亦建议接种。有关更多信息，另请参阅 ACIP Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale。

MenACWY 结合疫苗被推荐用于存在某些情况而有较高感染脑膜炎球菌风险的成人， (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age), 如：

功能性无脾或解剖性无脾（包括镰状细胞病）

HIV感染

持续的补体成分缺乏

补体抑制剂的使用（例如，依库珠单抗、拉武利珠单抗）

在常规接触脑膜炎球菌（ Neisseria meningitidis ）分离株的微生物实验室工作

征兵入伍

疫区旅行或居住

大学集体宿舍中年龄≤21岁且在16岁之后就未再接种此类疫苗的大一新生

暴露于这种疫苗的血清组相对应的疫情的暴发

如果≤21岁的大一新生在16岁之前接种过一个剂量的疫苗，那么他们在入组前会被给予一个加强剂量。

所有青少年包括HIV感染者（年龄11〜18岁）都建议MenACWY。

MenACWY适合11岁至55岁的人群和> 55岁的人群以前接受过MenACWY需要复种，或可能需要加倍剂量的人群。

建议曾经接种过MenACWY或MPSV4疫苗，以及仍处于高感染风险的成人（例如，解剖性无脾或功能性无脾者，HIV感染者，持续补体缺乏者，服用依库珠单抗或拉武利珠单抗的患者；经常接触脑膜炎奈瑟菌的微生物[N. meningitidis]工作者）每5年复种MenACWY或MPSV4。

MenACWY 适合> 55岁且之前没有接受MenACWY的风险人群和只需要一个剂量的人群（如旅行者）。

MenB-4C 或 MenB-FHbp 适用于≥10岁且有某些高危情况的人群（包括功能性无脾或补体缺陷人群，服用依库珠单抗或拉武利珠单抗的人群，经常接触 N. meningitidis的微生物学家，以及因B群脑膜炎双球菌病暴发而有风险的人群）。 疾病预防控制中心不建议所有青少年常规使用B型脑膜炎球菌疫苗。 但是可以根据个人的临床决策给任何16~23岁的人接种； 接种疫苗的最佳年龄为16~18岁。 MenB-4C 和 MenB-FHbp 不可互换，因此系列中的所有剂量应使用相同的产品。