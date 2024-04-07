怀疑该病时，要进行溶血性贫血的评估。

外周血涂片

血红蛋白电泳

DNA检测（产前诊断）

当常规外周血涂片和全血细胞计数显示小细胞性贫血和红细胞计数升高时，常可检测到地中海贫血的特征性改变。如有需要，beta地中海贫血的诊断可以通过血红蛋白定量分析加以明确。无需干预。对于女性来说，怀孕可能会加重贫血。

有家族史、出现提示性的症状和特征或出现小细胞性溶血性贫血的患者，应考虑较严重的地中海贫血的可能。如果怀疑患有地中海贫血，则需要进行小细胞性贫血和溶血性贫血的实验室检查以及定量血红蛋白研究（血红蛋白电泳）。血清胆红素，血清铁及血清铁蛋白将有所增加。

在α-地中海贫血中，Hb F和Hb A2的百分比通常正常，单基因或双基因缺陷地中海贫血的诊断可通过基因检测进行。诊断通常是排除了其他原因引起的小细胞性贫血。

在重型beta-地中海贫血中，贫血较严重，血红蛋白常≤6g/dL (≤ 60 g/L)。红细胞计数相对于血红蛋白升高，并且细胞非常小。血涂片具有实际的诊断价值，可见大量有核幼红细胞、靶形红细胞、小淡染红细胞及嗜碱性点彩红细胞。

在血红蛋白定量分析中，Hb A2轻度升高仅能诊断轻度β地中海贫血。在严重的β-地中海贫血中，Hb F通常也升高，有时高达90%，而Hb A2通常升高至>3%。

当血红蛋白电泳上出现快速移动的Hb H或Bart碎片时，可诊断为Hb H病。特异的分子缺陷可以是特征性的，但其无法改变疾病的临床进程。

若因贫血进行骨髓检查（如，除外其他原因），可见红系增生明显活跃。

重型beta-地中海贫血的患者有时因其他原因行影像学检查，可发现慢性骨髓过度增生性改变。颅骨的皮质层变薄，颅骨板障增宽，板障小梁有阳光放射状线纹，以及颗粒状或磨玻璃样改变。长骨皮质层变薄，骨髓腔变宽，以及多部位的骨质疏松。椎体可能有颗粒状或磨砂玻璃样改变。指骨可能出现矩形或双凸形。胸部影像学可能揭示椎旁髓外造血的证据。

产前诊断和遗传咨询是胎儿有风险的患者的标准做法，可以指导重型α地中海贫血的胎儿治疗。