嗜酸性粒细胞的形成和功能

嗜酸性粒细胞是源自与单核细胞-巨噬细胞、中性粒细胞和嗜碱性粒细胞相同的祖细胞的粒细胞（在其细胞质中含有颗粒的白细胞）。 它们是先天性免疫系统的一个组成部分。 嗜酸性粒细胞具有多种功能，包括

防御寄生虫感染

防御胞内细菌感染

调节急性过敏反应

嗜酸性粒细胞对抗寄生虫感染尤为重要。然而，尽管寄生虫感染常引起嗜酸性粒细胞增多，且在体外嗜酸性粒细胞可杀伤寄生虫，但在体内没有证据显示其可杀灭寄生虫。

虽然其具有吞噬功能，但嗜酸性粒细胞对胞内细菌的杀伤作用远不如中性粒细胞。

嗜酸性粒细胞可以通过降解和灭活肥大细胞释放的介质，如组胺、白三烯（可以引起血管收缩和支气管收缩）、溶血磷脂和肝素来调节急性过敏反应。

长期的嗜酸性粒细胞增多可以造成组织损伤，但具体机制仍不明确。

嗜酸性粒细胞的产生和功能 T细胞通过分泌造血生长因子，如粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM－CSF）、白介素-3（IL－3）和白介素-5（IL－5），从而调节嗜酸性粒细胞的生成。尽管GM－CSF及IL－3也可增加其他髓系细胞的产生，但IL－5则特异性增加嗜酸性粒细胞的生成。 嗜酸性粒细胞颗粒含有主要碱性蛋白和嗜酸性粒细胞阳离子蛋白;这些蛋白对数种寄生虫及哺乳动物细胞均有毒性作用。这些蛋白可与 肝素结合 并中和其抗凝活性。 嗜酸性粒细胞衍生的神经毒素可严重损害有髓神经元。嗜酸性粒细胞过氧化物酶与其他粒细胞的过氧化物酶有显著差异，当过氧化氢和卤化物存在时可产生氧化自由基。 夏科－雷登晶体主要由磷酸脂酶B构成，在嗜酸性粒细胞增多性疾病中（如，哮喘、嗜酸性粒细胞性肺炎），可出现在痰、组织和粪便中。

嗜酸性粒细胞计数 正常外周血嗜酸细胞计数不一，但一般认为计数> 500/mcL (> 0.5 × 109/L)为有所增高。外周血嗜酸粒细胞增多的特征为 轻度：（500～1500/mcL）(0.5-1.5 × 10 9 /L)

中度：（1500～5000/mcL） (1.5-5 × 10 9 /L)

重度: > 5000/mcL (> 5 × 109/L) 其与血清糖皮质激素水平有相反的昼夜变化，高峰出现在夜晚，低谷在清晨。 应激、应用beta-阻滞剂或糖皮质激素，或某些细菌或病毒感染期间，嗜酸性粒细胞计数会有所下降。 而在过敏性疾病、一些特定感染（主要为寄生虫）及许多其他的原因存在时，嗜酸性粒细胞计数可升高（嗜酸性粒细胞增多症）。 循环中嗜酸性粒细胞的半衰期是6～12小时，大多数嗜酸性粒细胞驻留在组织中（如，上呼吸道、胃肠道、皮肤及子宫）。 嗜酸性粒细胞计数低最常见的情况是皮质醇增多症。数据有限，但表明嗜酸性粒细胞减少与呼吸变化之间存在关联 在2019冠状病毒病感染;然而，肺嗜酸性粒细胞增多不是 SARS-CoV-2 肺病理学的一部分（1)。