当外来抗原 (Ag) 被细胞表面受体识别时，免疫系统的细胞就会被激活。 这些细胞表面受体可能具有特异性

与多种不同病原体相关的结构 (病原相关分子模式)（例如，被树突状细胞和其他细胞上的toll样受体、甘露糖和清道夫受体等模式识别受体识别）

与特定病原体特异性相关的结构（由 B 细胞上表达的跨膜抗体或 T 细胞上表达的 T 细胞受体识别）

模式识别受体识别常见的微生物病原相关分子模式，如革兰氏阴性脂多糖、革兰氏阳性肽聚糖、细菌鞭毛蛋白、非甲基化胞嘧啶-鸟苷二核苷酸（CpG基序）和病毒双链RNA。这些受体还可以识别由应激或受感染的自身细胞产生的分子 。

抗原-抗体和补体-微生物复合物与IgG的可结晶片段（Fc）受体（FcgammaR）及C3b和iC3b受体等表面受体结合，也可激活免疫反应。

一旦被识别，抗原、抗原-抗体复合物或补体-微生物复合物就会被吞噬。 大多数微生物在被吞噬后杀死，但有些能抑制巨噬细胞的细胞内杀伤能力（例如，被吞噬细胞吞噬的结核分枝杆菌能抑制细胞杀伤能力）。对于这类微生物，T细胞来源的细胞因子，尤其是gamma干扰素（IFN-gamma），能刺激吞噬细胞产生溶解酶和其他杀微生物的产物，从而增强其杀伤或隔离微生物的能力。

除非抗原被快速吞噬并完全降解（一种不常见的事件），否则获得性免疫反应是通过B细胞和T细胞表面高度特异性的受体识别抗原而产生的。该反应始于次级淋巴组织：

脾脏接触循环抗原

区域淋巴结接触组织抗原

黏膜相关淋巴组织（如扁桃腺、腺样体、Peyer淋巴集结）接触粘膜抗原。

例如，皮肤中的朗格汉斯树突状细胞吞噬抗原并迁移到局部淋巴结。在淋巴结中，抗原衍生的肽在 II 类主要组织相容性复合体 (MHC) 分子内的树突状细胞表面表达 ，该分子将肽呈递给CD4辅助T（Th）细胞。 当 Th 细胞与 MHC-肽复合物结合并接收各种共刺激信号（可被某些免疫抑制药物抑制）时，它会被激活以表达细胞因子白细胞介素 (IL)-2 的受体并分泌多种细胞因子。 每种Th细胞亚群分泌不同的物质，从而影响不同的免疫反应。

一些 Th 细胞专门化为 T 滤泡辅助细胞 (Tfh)，它们迁移到次级淋巴组织的 B 细胞区域。在主动免疫反应过程中，次级淋巴组织内会形成生发中心结构，Tfh 细胞在其中协助 B 细胞活化、增殖、抗体类别转换、抗体反应的亲和力成熟以及 B 细胞分化。 记忆B细胞 并进入抗体分泌浆细胞的前体。生发中心内还有滤泡树突状细胞（与传统树突状细胞完全不同的细胞类型），它们向 B 细胞呈递完整的抗原（以抗原-抗体复合物的形式）。

与MHC Ⅱ类分子将细胞外抗原（如许多细菌抗原）呈递给CD4+Th细胞不同，而MHC I类分子将细胞内（内源性）抗原（如病毒抗原）呈递给CD8+细胞毒T细胞。活化的细胞毒T细胞可以杀伤被感染的细胞。