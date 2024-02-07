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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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免疫系统概述

作者：Peter J. Delves, PhD, University College London, London, UK
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

免疫系统可以识别异己成分并将潜在的、有害的异己分子和细胞从体内清除。免疫系统还具有识别和破坏来源于宿主自身组织异常细胞的能力。任何能被免疫系统识别的分子都被称作抗原（Ag）。

皮肤、眼角膜和呼吸道、胃肠道及泌尿生殖道的黏膜组成了人体第一道天然防御屏障。有些屏障同时发挥着重要的免疫功能：

  • 外层角化的表皮：皮肤角质细胞分泌抗菌肽（防御素），皮脂腺和汗腺分泌抑菌物质（如乳酸、脂肪酸）。 同时，皮肤中还定植有许多免疫细胞（如肥大细胞、上皮内淋巴细胞、呈递抗原的朗格汉斯细胞）。

  • 角膜：泪液含有防御素。巨噬细胞和树突状细胞位于角膜内，而其他免疫细胞，包括 T 细胞和吞噬性中性粒细胞，在感染过程中通过角膜缘血管被募集。

  • 呼吸道、胃肠道和泌尿道的黏液：黏液含有多种抗菌物质，如溶菌酶、乳铁蛋白和分泌性IgA（SIgA）。

解剖屏障受损可诱发两种免疫反应：

  • 固有免疫

  • 获得性免疫

许多分子成分（如补体细胞因子急性期反应物）同时参与固有免疫和获得性免疫。

固有免疫

固有免疫（innate immunity，又称天然免疫）不需早先接触抗原（即免疫记忆）就可产生全部效应。因此可以对入侵者迅速作出反应。先天免疫使用模式识别受体 (PRR) 来检测外来病原体相关分子模式 (PAMP) 和宿主损伤相关分子模式 (DAMP)。

其成分包括：

  • 吞噬细胞（例如，中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞）

  • 多形核白细胞（除吞噬中性粒细胞外，还包括嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞）

  • 固有淋巴样细胞（如自然杀伤[NK]细胞）

吞噬细胞（血液和组织中的中性粒细胞，血液中的单个核细胞 ，组织中的 巨噬细胞 ）能吞噬并破坏入侵的抗原。与适应性免疫产生的抗体（Ab）结合或被补体蛋白调理后的抗原更易被吞噬细胞吞噬。

多形核白细胞（中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞）和单个核细胞（单核细胞、巨噬细胞、肥大细胞）释放炎性介质。

自然杀伤细胞杀伤被病毒感染的细胞和一些肿瘤细胞。

适应性免疫

获得性（适应性）免疫需要事先接触某一抗原，并在初次接触新入侵物后需要一定的时间才能产生完全发挥作用。再次接触同样的抗原时可以迅速产生免疫反应。适应性免疫系统可以针对接触过的抗原产生特异性免疫记忆。

其成分包括：

  • B淋巴细胞

  • T淋巴细胞

适应性免疫包括

  • 体液免疫：B细胞应答（B细胞发育为浆细胞，分泌可溶性的抗原特异性抗体）

  • 细胞介导免疫：由特定亚群的T细胞介导

B 细胞和 T 细胞在初级淋巴组织内达到成熟。B 细胞在骨髓中成熟，T 细胞在胸腺中成熟。成熟的 B 细胞和 T 细胞随后共同作用，消灭入侵者。 基于组织的 抗原呈递细胞 需要将抗原呈递给大多数类型的 T 细胞。

免疫反应

正常的免疫防御包括激活、调控和消退等不同环节。

免疫激活

当外来抗原 (Ag) 被细胞表面受体识别时，免疫系统的细胞就会被激活。 这些细胞表面受体可能具有特异性

  • 与多种不同病原体相关的结构 (病原相关分子模式)（例如，被树突状细胞和其他细胞上的toll样受体、甘露糖和清道夫受体等模式识别受体识别）

  • 与特定病原体特异性相关的结构（由 B 细胞上表达的跨膜抗体或 T 细胞上表达的 T 细胞受体识别）

模式识别受体识别常见的微生物病原相关分子模式，如革兰氏阴性脂多糖、革兰氏阳性肽聚糖、细菌鞭毛蛋白、非甲基化胞嘧啶-鸟苷二核苷酸（CpG基序）和病毒双链RNA。这些受体还可以识别由应激或受感染的自身细胞产生的分子 。

抗原-抗体和补体-微生物复合物与IgG的可结晶片段（Fc）受体（FcgammaR）及C3b和iC3b受体等表面受体结合，也可激活免疫反应。

一旦被识别，抗原、抗原-抗体复合物或补体-微生物复合物就会被吞噬。 大多数微生物在被吞噬后杀死，但有些能抑制巨噬细胞的细胞内杀伤能力（例如，被吞噬细胞吞噬的结核分枝杆菌能抑制细胞杀伤能力）。对于这类微生物，T细胞来源的细胞因子，尤其是gamma干扰素（IFN-gamma），能刺激吞噬细胞产生溶解酶和其他杀微生物的产物，从而增强其杀伤或隔离微生物的能力。

除非抗原被快速吞噬并完全降解（一种不常见的事件），否则获得性免疫反应是通过B细胞和T细胞表面高度特异性的受体识别抗原而产生的。该反应始于次级淋巴组织：

  • 脾脏接触循环抗原

  • 区域淋巴结接触组织抗原

  • 黏膜相关淋巴组织（如扁桃腺、腺样体、Peyer淋巴集结）接触粘膜抗原。

例如，皮肤中的朗格汉斯树突状细胞吞噬抗原并迁移到局部淋巴结。在淋巴结中，抗原衍生的肽在 II 类主要组织相容性复合体 (MHC) 分子内的树突状细胞表面表达 ，该分子将肽呈递给CD4辅助T（Th）细胞。 当 Th 细胞与 MHC-肽复合物结合并接收各种共刺激信号（可被某些免疫抑制药物抑制）时，它会被激活以表达细胞因子白细胞介素 (IL)-2 的受体并分泌多种细胞因子。 每种Th细胞亚群分泌不同的物质，从而影响不同的免疫反应。

一些 Th 细胞专门化为 T 滤泡辅助细胞 (Tfh)，它们迁移到次级淋巴组织的 B 细胞区域。在主动免疫反应过程中，次级淋巴组织内会形成生发中心结构，Tfh 细胞在其中协助 B 细胞活化、增殖、抗体类别转换、抗体反应的亲和力成熟以及 B 细胞分化。 记忆B细胞 并进入抗体分泌浆细胞的前体。生发中心内还有滤泡树突状细胞（与传统树突状细胞完全不同的细胞类型），它们向 B 细胞呈递完整的抗原（以抗原-抗体复合物的形式）。

与MHC Ⅱ类分子将细胞外抗原（如许多细菌抗原）呈递给CD4+Th细胞不同，而MHC I类分子将细胞内（内源性）抗原（如病毒抗原）呈递给CD8+细胞毒T细胞。活化的细胞毒T细胞可以杀伤被感染的细胞。

免疫调控

必须调节免疫反应以防止对宿主造成压倒性的损害（例如， 过敏反应, 细胞因子风暴细胞因子释放综合征和广泛的组织破坏）。 调节性T细胞（绝大多数表达Foxp3转录因子）通过分泌抑制免疫反应的细胞因子对免疫应答进行调控，如IL-10和转化生长因子-beta（TGF-beta），或通过细胞间接触机制对免疫应答进行调控。

这些调节细胞有助于预防自身免疫反应，并可能有助于终止对非自身抗原的持续反应。

免疫消退

当抗原被局限或从体内清除后，免疫应答即消退。缺乏抗原的刺激后，细胞因子分泌停止，活化的细胞毒T细胞发生凋亡。凋亡细胞被立即吞噬，这样就防止细胞内容物的溢出及引发炎症反应。一部分T细胞和B细胞可以分化成为记忆细胞而不发生凋亡。

老年医学精要：免疫系统

随着年龄的增长，免疫系统的以下几个功能逐渐减退：

  • 免疫系统变得越来越不能区分自我和非自我，从而使自身抗体和自身免疫性疾病的发展更加普遍。

  • 巨噬细胞消灭细菌、癌细胞及其他抗原的速度减慢，这可能与老年人癌症发病率上升有关。

  • T细胞对抗原的反应减慢。

  • 可以应对新的抗原的淋巴细胞数量减少。

  • 随着年龄的增长，机体产生的应对细菌感染的补体数量减少。

  • 尽管抗体的总浓度没有很明显的减少，但抗体与抗原结合的能力下降，这可能与老年肺炎流感感染性心内膜炎破伤风的发生率和死亡率增高有关。免疫系统的这些变化也可部分解释为何疫苗对老年人的作用减退。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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