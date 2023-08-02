无法解释的血凝块形成的患者，需要进行实验室检查，测定在肝素存在下其血浆抑制凝血酶能力的量化指标。肝素 通常通过加速抗凝血酶对 凝血酶 的失活来抑制凝血。在抗凝血酶缺乏症患者中， 凝血酶的失活减少。测试混合物中的残余 凝血酶 与患者血浆中的功能性抗凝血酶浓度成反比。抗凝血酶蛋白水平也可以通过免疫测定来测量，但这些测试只测量样品中抗凝血酶蛋白质的量，而不能评估这种蛋白质的功能。由于抗凝血酶缺乏症的罕见患者表达功能失调的抗凝血酶蛋白，因此在诊断抗凝血酶不足症时，活性测定比抗原测定更受青睐。