弥散性血管内凝血（DIC）

慢性进展性DIC主要引起静脉血栓栓塞的表现（如，深静脉血栓形成，肺动脉栓塞），尽管心脏主动脉瓣上偶可形成赘生物或动脉血栓栓塞，但异常出血不多见。

相比之下，严重急性进展性DIC可引起血小板减少、血浆凝血因子及纤维蛋白原的耗竭，导致出血。脏器出血伴微血管血栓形成可导致多器官功能障碍和衰竭。纤维蛋白多聚体溶解延迟可导致红细胞的机械性损伤而出现裂细胞和轻度的血管内溶血。