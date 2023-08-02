基因缺陷可以增加静脉血栓形成的风险，包括

蛋白质 Z 是一种维生素 K 依赖性蛋白质，有助于抑制凝血Xa因子。蛋白Z的缺乏或功能障碍易诱发静脉血栓形成（主要是在其他凝血异常的患者中)。然而，大多数实验室无法测量其活性。

获得性缺陷也有动脉和静脉血栓形成的倾向（见表血栓栓塞的获得性原因）。

其他疾病或环境因素可增加血栓形成的风险，特别是存在基因异常时。