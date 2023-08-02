凝血酶原（II因子）20210基因突变

基因突变可引起凝血酶原（II因子）血清水平升高，从而诱发静脉血栓形成。

(参见于血栓性疾病的概述。）

凝血酶原（因子 II）是凝血酶的维生素 K 依赖性前体，是凝血级联的末端酶（见图血液凝固的途径）。凝血酶原基因20210位点的一个(或两种)核苷酸突变可导致血浆凝血酶原水平的升高（可能导致凝血酶生成增加），从而增加静脉血栓栓塞的风险。

突变的发生率从<1％至4％不等，取决于所研究的人群 (1)。这种突变在亚洲人或非洲人后裔中非常罕见（1)。

通过对血液样品进行凝血酶原20210基因的遗传学分析进行诊断。

参考文献 1.Rosendaal FR, Doggen CJ, Zivelin A, et al.Geographic distribution of the 20210 G to A prothrombin variant. Thromb Haemost 1998;79(4):706-708.