脑卒中是一组突发的局部脑血液循环障碍引起神经功能障碍的疾病的总称。卒中可以是
短暂的卒中症状（通常持续 < 1小时）而无急性脑梗塞（基于弥散加权MRI）的证据被称为一个 短暂性脑缺血发作（TIA）。
在美国，脑卒中是第五位常见死亡原因和最常见的成人神经科致残疾病。
脑卒中的发生与颅内动脉有关 (见图 大脑动脉)，其包括前循环（由颈内动脉及其分支组成）和后循环（由椎动脉、基底动脉及其分支组成）。
大脑动脉
大脑前动脉为额叶和顶叶的内侧、胼胝体供血。大脑中动脉供应额叶、顶叶和颞叶的大部分外侧表面。大脑前动脉和大脑中动脉的分支（豆纹动脉）还为基底节和内囊前支供血。
基底动脉、椎动脉提供脑干、小脑、后部大脑皮层和颞叶内侧的血供。大脑后动脉由基底动脉发出，主要负责颞叶内侧（包括海马）和枕叶、丘脑、乳头体、膝状体等的血供。
前循环和后循环在Willis环形成交通支通过后交通动脉。
危险因素
中风的症状和体征
卒中首发症状突然出现。症状取决于梗塞的位置（见图 按功能划分的大脑区域）。
因此症状包括麻木、无力、对侧肢体和面部的瘫痪、失语、意识混乱、单眼或双眼的视力障碍（如一过性单眼盲，复视）、头昏、平衡失调、协调障碍和头痛。
按功能划分的大脑区域
神经功能缺损用于确定中风的位置（见表 各种不同的脑卒中综合征）。前循环的脑卒中往往引起单侧的症状。而后循环脑卒中可引起单侧或双侧的症状，更容易伴有意识水平的改变，特别是基底动脉受累时。
各种不同的脑卒中综合征
症状和体征
综合征
对侧肢体偏瘫（下肢为重），尿失禁、淡漠、意识障碍、判断力下降、缄默、握持反射、失用性步态
大脑前动脉
对侧肢体偏瘫（脸部、上肢重于下肢），构音障碍，偏身感觉缺失，对侧同向偏盲，失语（如果优势半球受累），或失用、偏身感觉忽略（如果非优势半球受累）
大脑中动脉
对侧同向偏盲、单侧皮层盲、记忆力减退、单侧动眼神经麻痹、偏身投掷
大脑后动脉
单眼视力减退（黑矇症）
眼动脉（颈内动脉分支）
单侧或双侧脑神经受累（如眼震、眩晕、吞咽困难、构音障碍、复视、失明等）、躯干或肢体共济失调、痉挛性瘫痪、交叉性感觉运动障碍*、意识障碍或昏迷、死亡（如果基底动脉完全性阻塞）、心动过速、血压不稳定
椎基底动脉系统
不伴有皮层功能受累，并伴有下列一项：
腔隙性脑梗
*同侧面部无力、感觉缺失及对侧肢体偏瘫、偏身感觉减退提示病变在脑桥或延髓。
系统性或自主神经紊乱（如高血压，发烧）偶有发生。
非神经功能缺损的其他表现形式，经常提示卒中的类型。例如，
并发症
卒中并发症包括睡眠障碍、意识混乱、抑郁、二便失禁、肺不张、肺炎和吞咽功能障碍。吞咽功能障碍可导致误吸、脱水或营养不良。丧失活动能力可导致血栓栓塞性疾病、适应性减退、肌萎缩、泌尿道感染、压疮和肌肉关节挛缩。
日常功能可能减退（包括行走、看、感觉、记忆、思考和语言能力）。
中风的评估
评估的目的是明确以下内容：
发生下列情况要怀疑脑卒中的发生：
突发与某一动脉血供区脑组织受损症状相符合的神经缺损症状
突发剧烈的头痛
突发不明原因的昏迷
突发意识障碍
当怀疑中风时，临床医生可以使用标准化标准对严重程度进行分级，并跟踪一段时间内的变化。这种方法作为疗效研究中的一种结果测量方法尤其有用。国立卫生研究院中风量表 (NIHSS) 经常被使用。美国国立卫生研究院中风量表（NIHSS） 是一个包含 15 个项目的量表，用于评估患者的意识和语言功能水平，并通过要求患者回答问题和执行身体和心理任务来识别运动和感觉缺陷。它也有助于选择合适的治疗方法和预测结果。
检查
在床旁测量血糖，以排除低血糖。血糖测量是所有患者在服用溶栓药之前唯一需要的实验室测试。然而，如果患者正在接受抗凝治疗，则需要测量血小板计数、国际标准化比值 (INR) 和部分凝血活酶时间。
如果仍怀疑发生脑卒中，应立刻行神经影像学检查以区分出血性和缺血性脑卒中，同时观察是否有颅内压升高征象。CT对于颅内出血比较敏感，但在缺血性脑卒中时可以完全正常，或在前循环卒中出现症状的最初数小时内表现出轻微异常。CT也往往容易遗漏比较小的后循环卒中。 MRI对颅内血液非常敏感，可以检测到CT漏诊的缺血性脑卒中征象，但CT完成检查更快。如果CT无法确诊临床怀疑的脑卒中，DWI（弥散加权成像）常常可以检测出缺血性卒中。
该图像显示右侧大脑中动脉的分布衰减较低，与亚急性缺血性中风一致，局部缺血区域出现出血。
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
该 MRI 扫描显示与左岛叶和额叶的急性缺血性中风一致的弥散受限区域。
Image courtesy of Ji Y.Chong, MD.
该非对比头部 CT 扫描显示左大脑中动脉高密度。这一发现表明左侧大脑中动脉（箭头）中有局灶性凝块。
Image courtesy of Ji Y.Chong, MD.
该图像显示右侧大脑中动脉的分布衰减较低，与亚急性缺血性中风一致，局部缺血区域出现出血。
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
该 MRI 扫描显示与左岛叶和额叶的急性缺血性中风一致的弥散受限区域。
Image courtesy of Ji Y.Chong, MD.
该非对比头部 CT 扫描显示左大脑中动脉高密度。这一发现表明左侧大脑中动脉（箭头）中有局灶性凝块。
Image courtesy of Ji Y.Chong, MD.
如果意识受损并且侧化体征缺失或模棱两可，进一步测试这样做是为了检查中风以外的原因（例如，阳性状态、代谢性脑病）：
血液检查应包括一套综合性代谢检查（包括血电解质，血尿素氮[BUN]，肌酐和血钙水平）、细胞分类及血小板在内的全血细胞计数[CBC]、肝功能检查以及血氨水平检测。
动脉血气（ABG）
血、尿培养及常规毒理学
心电图（ECG）检查心肌梗塞和新的心律失常
胸部x光检查是否有新的肺部疾病可能影响脑氧合。
检查肿块、出血、水肿、骨外伤和脑积水的影像学检查（首先是非扫描头部CT，然后是MRI或对比CT，如果需要进行诊断）
超声心动图 检查心脏是否有血栓、泵送或结构异常以及瓣膜疾病
脑电图
当脑卒中被确诊为缺血性或出血性之后，应行各种检查来明确病因。 同时需评价其他并存的急性全身性疾病（如感染、脱水、缺氧、高血糖和高血压等）。询问患者是否有常见的卒中后抑郁。同时有专业小组评估是否存在吞咽困难，有时需采用钡剂吞咽检查。
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
中风的治疗
稳定生命体征
缺血性卒中的再灌注治疗
支持治疗和并发症的处理
预防脑卒中再发的策略
康复
在对患者做全面的评估之前，首先需保证患者生命体征稳定。 昏迷或反应迟钝的患者（如Glasgow昏迷评分 ≤8分）则需要气道支持。如果怀疑颅内压升高，可能需要颅内压监测和减少脑水肿的治疗措施。
急性期的具体治疗因脑卒中的类型不同而异。它们可能包括 再灌注 （例如，静脉溶栓、机械血栓切除术）用于某些缺血性中风。
不论在急性期和恢复期，纠正并发症（如发热、缺氧、脱水、高血糖、有时包括高血压）的治疗都是十分重要的(见表 防治脑卒中并发症的措施s)，这些措施可明显改善临床预后 (1)。在恢复期，需给予适当的措施以防止误吸、深静脉血栓形成、泌尿道感染、压疮、营养不良等。同时应早期进行康复锻炼，特别是瘫痪肢体的被动运动和呼吸训练，以防止关节挛缩、肺不张和肺炎。
防治脑卒中并发症的措施
若抗凝治疗存在禁忌，予间歇外部加压装置，以及频繁进行主动和被动的腿部锻炼
经常给卧床的患者翻身，特别留意受压部位
被动运动有挛缩风险的肢体，并把它们置于合适的静息位置，必要时使用夹板
确保入液量和营养，包括评估病人是否存在吞咽障碍，提供必要的营养支持
排除禁忌后，予小剂量依诺肝素40mg每24小时皮下注射，或者肝素5000单位每12小时皮下注射，来预防深静脉血栓和肺栓塞
在密切监护下鼓励尽早行走（生命体征正常即可开始）
使肺功能最大化（如戒烟、深呼吸锻炼、呼吸疗法、防止吞咽困难的患者发生误吸）
尽早发现并治疗感染，特别是肺炎、泌尿道感染和皮肤感染
管理卧床病人的泌尿系膀胱相关问题，尽量不使用留置导尿管
促使患者减少危险因素（如戒烟、减轻体重和健康饮食）
早期康复训练（如主被动运动锻炼，关节活动范围锻炼）
用患者可接受的言语和患者讨论残余功能、预后以及弥补缺失功能的办法
通过康复训练，鼓励最大化的生活自理
鼓励患者及其家属与卒中支持小组联系以获取社会及心理的支持
卒中发作后，大多数患者需要康复治疗（职业康复和专业物理治疗）以获得最大的功能恢复。另一些患者可能需要其他治疗（如语言康复治疗、喂食控制等）。最佳的康复治疗是多学科各专业的综合治疗。
有些卒中后抑郁患者则需服用抗抑郁药；另外，心理咨询对患者也大有好处。
通过改变生活方式（如戒烟）和药物治疗（如治疗高血压）来改善风险因素，进而延缓或预防脑卒中再发。其他卒中预防措施的选择要基于患者的危险因素。 对于 缺血性脑卒中的预防措施，还包括手术（如颈动脉内膜切除术、支架置入术）、抗血小板治疗和抗凝。
治疗参考文献
1.Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al:Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association.Stroke. 50 (12):3331–3332, 2019. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027708 Epub 2019 Oct 30.
脑卒中预后
中风治疗得越早，大脑损伤可能就越轻，康复的机会就越大。
某些因素表明结果不佳。损害意识或影响大脑左侧大部分区域的中风可能特别严重。
通常，患者在中风后的几天内病情好转得越快，最终病情就会好转得越多。中风后，改善通常会持续 6 至 12 个月。在患有缺血性中风的成年人中，12个月后仍然存在的问题可能是永久性的，但儿童在数月内仍在缓慢改善。老年人的情况不如年轻人好。对于已经患有其他严重疾病（如痴呆症）的人来说，康复更为有限。在所有不同的中风病因中，腔隙性中风的预后最好。
如果出血性中风不是大规模的，并且没有颅内高压，那么结果可能比症状相似的缺血性中风要好。出血（在出血性中风中）对脑组织的损伤并不像缺血那样严重。