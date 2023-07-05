中风的症状和体征

中风的症状和体征

卒中首发症状突然出现。症状取决于梗塞的位置（见图 按功能划分的大脑区域）。

因此症状包括麻木、无力、对侧肢体和面部的瘫痪、失语、意识混乱、单眼或双眼的视力障碍（如一过性单眼盲，复视）、头昏、平衡失调、协调障碍和头痛。

按功能划分的大脑区域

神经功能缺损用于确定中风的位置（见表 各种不同的脑卒中综合征）。前循环的脑卒中往往引起单侧的症状。而后循环脑卒中可引起单侧或双侧的症状，更容易伴有意识水平的改变，特别是基底动脉受累时。

表格 各种不同的脑卒中综合征 表格

系统性或自主神经紊乱（如高血压，发烧）偶有发生。

非神经功能缺损的其他表现形式，经常提示卒中的类型。例如，

突发的严重头痛提示蛛网膜下腔出血

意识障碍或昏迷，并伴有头痛、恶心和呕吐，提示颅内压升高，一般发生在大面积脑梗后48～72小时内和许多出血性脑卒中的早期；其最终可使患者因脑疝而死亡。