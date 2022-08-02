胰岛细胞移植（进入受者肝脏）从理论上讲要优于胰腺移植，最重要的一点是手术创伤性较小。第二个优点是，对于慢性胰腺炎长期疼痛而切除胰腺的患者，胰岛细胞移植似乎有助于其维持正常的血糖。尽管如此，这项技术仍在发展阶段，但其呈稳定持续的进步

胰岛细胞移植的缺点是分泌胰高血糖素的alpha胰岛细胞在移植后没有功能（可能并发低血糖），以及一次胰岛细胞移植可能需要多个胰腺的细胞（加剧了移植物供求的矛盾，限制了其应用）。

适应症与那些相同 胰腺移植：患有肾功能衰竭的 1 型糖尿病，因此也适合 肾移植，用标准治疗反复未能控制血糖，以及低血糖无意识发作。在结果改善后，胰岛细胞-肾脏联合移植可能是未来的理想选择。

(参见移植概述。）

移植步骤 胰腺从脑死亡供者体内取出，将胶原酶灌注到胰管内分离胰岛和胰腺组织。通过静脉直接穿刺或肠系膜静脉的分枝，将纯化的胰岛细胞经皮注入门静脉中。胰岛细胞将移行到肝窦内，定居并分泌胰岛素。 当使用2具尸体时，结果最好，每具尸体提供2或3次胰岛细胞输注，然后是由抗IL-2受体抗体（巴利昔单抗）、他克莫司和西罗莫司组成的移植后免疫抑制方案（Edmonton 方案），很少使用激素，因为可导致高血糖。除非移植的胰岛细胞功能消失，免疫抑制剂必须终身使用。

胰岛细胞移植的并发症 （参见移植后并发症。） 排斥反应很难判断，但是可根据血糖控制的情况和糖化血红蛋白增加(HbA1c)来推测，处理方法尚未确立。 手术并发症包括经皮肝穿刺出血，门静脉血栓和门静脉高压。