胰腺移植是一种胰腺beta细胞替代手术，使糖尿病患者恢复正常血糖水平。(参见移植概述。）

由于受者有胰岛素注射免疫抑制的风险，移植仅限于

1型糖尿病伴肾衰竭需要进行肾移植的患者

超过90％的胰腺移植患者同时进行肾移植。

在许多医院，反复的标准方案控制血糖失败和多次发生低糖昏迷的患者符合移植标准。

相对禁忌证包括年龄 >55岁和严重的动脉粥样硬化性心脏病（根据既往心肌梗死史、冠状动脉搭桥术后、经皮冠状动脉造影或应激试验阳性进行确定），这些因素都会大大增加围术期的风险。

可供选择的方案有

同步胰肾（SPK）移植

肾移植后胰腺（PAK）移植

单独胰腺移植

胰腺肾联合移植的优点 在于一次性接受免疫抑制剂预处理，术后的高血糖的改善可能为新移植的肾脏提供保护，以及通过肾脏来监测排斥反应（肾脏比胰腺更易发生排斥反应，而胰腺排斥反应很难发现）。

肾移植后胰腺移植的优点 在于优化人类白细胞抗原(HLA)配xing和使用活体供体肾移植时机的能力。

单独胰腺移植 对于那些尚无终末期肾脏疾病，但是存在严重的其他糖尿病并发症（包括血糖控制不稳定）的患者有益。

胰腺供者 胰腺的供体通常为近期死亡的患者，年龄为10～55岁且没有葡萄糖耐受和嗜酒史。 对于胰腺-肾联合移植，胰腺和肾脏来自于同一供体且肾脏供体的选择限制同胰腺。 仅有很少人进行活体部分移植（< 1%），其移植过程对供者有很大的危害（如脾梗死、脓肿、胰腺炎，胰腺漏和假性囊肿，次级糖尿病），使这种移植很少应用。

移植步骤 供体经过抗凝化，冷保存液腹腔动脉灌注，胰腺原位冰生理盐水浸润冷却，然后同肝脏（可捐献给另一患者）和包含Vater壶腹的十二指肠第二段一起整块摘除。髂动脉也将被去除。 供体胰腺位于受体下腹的腹膜内和侧面。 在胰肾联合移植中，胰腺被移植到受者的右中腹部，肾脏被移植到左下腹部。保留患者自身的胰腺。供体髂动脉用于重建脾动脉和胰腺移植肠系膜上动脉。这种技术会导致一个动脉连接受者血管。将供者髂动脉与受者髂动脉吻合，以及供者门静脉与受者髂静脉之间进行吻合也可。这样内分泌能通向全身，造成高胰岛素血症；有时候也将胰腺静脉系统与门静脉分支吻合，以模拟生理状态，但是这种术式难度更高，是否有益还不清楚。将十二指肠与膀胱顶部或空肠缝合，以建立外分泌引流通道。 免疫抑制剂的使用有多种方法，通常包括抑制性免疫球蛋白、一种钙调神经磷酸酶抑制剂、一种嘌呤合成抑制剂和激素 ，激素可在移植12个月后缓慢减量。(参见移植后免疫抑制）。

胰腺移植的并发症 （参见移植后并发症。） 排斥 尽管适当的免疫抑制，20〜40％的患者发生急性排斥反应，主要影响外分泌成份，而不是内分泌。 与单独肾移植相比，胰腺肾联合移植发生排斥反应的危险更大，且具有排斥反应发生较晚，较易复发和对激素耐药的特点。症状和体征是非特异性的(见表胰腺移植排斥反应的分类表现） 胰腺肾联合移植和肾移植后胰腺移植之后，胰腺排斥反应最宜由血肌酐上升检测出，因胰腺排异总与肾脏排异一起发生。单独胰腺移植后，如果尿中淀粉酶水平和尿量稳定，可排除排斥反应；降低提示移植物功能失调但不是排斥反应的特异性表现。因此，早期发现困难。 可以通过超声引导下经皮或膀胱镜进行十二指肠活检来确诊。 采用抗胸腺细胞球蛋白治疗。 表格 不同类型胰腺移植排斥的症状 表格 其他并发症 10%到15%的患者发生早期并发症，包括伤口感染、开裂、肉眼血尿、腹腔内尿道漏、反流性胰腺炎、反复尿道感染、小肠梗阻、腹腔脓肿和移植物血栓。 晚期并发症与胰腺碳酸氢钠（NaHCO3–）尿量减少有关), 可导致体积消耗和非阴离子间隙代谢性酸中毒。高胰岛素血症不会对糖和脂肪代谢造成不良影响。