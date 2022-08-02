超过1/2的肾脏供体来自于健康的脑死亡供者。约有1/3的肾脏有机械的或手术相关的损伤，尽管不十分理想，但是由于大量的需求仍然被利用。

更多的来自非心脏停止的供体肾脏（被称为捐赠-后心脏死亡[DCD]移植物）正在被使用。这些肾脏可能在供者死亡前受到缺血损伤，以及由于急性肾小管坏死导致功能受损；然而，从长远来看，他们似乎与满足标准方案的供者肾脏（称为标准的标准捐助者[SCD]）一样发挥作用。

余下的肾脏（大约40%）来源于活体捐献者，由于来源太少，越来越多的患者接受谨慎选择的非血缘供者捐献的肾脏，进行同种异体肾移植。活体捐献者将要损失一部分肾功能，他们发生长期合并症的风险增加，而且还会因是否要捐献产生心理冲突，因此，捐献者必须接受评估，以确定他们有正常的肾小球滤过功能，没有系统性疾病，组织相容性，精神稳定以及有能力签订协议。通常罹患高血压、糖尿病和肿瘤 可能排除了潜在的活体肾脏捐献者。

肾脏交换经常发生在前瞻性供体和与其他相似不匹配的受体匹配时。当许多这样的配对被识别，链式交换是可能的，大大增加了潜在的受者和供体之间的良好匹配。

如果ABO匹配是不可行的，有时ABO血型不相容移植也可以做；仔细的选择供者、受者和移植前治疗方案（血浆置换和/或IV免疫球蛋白[IVIG]）预后可以媲美那些ABO相容的移植。