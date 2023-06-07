放线菌感染的典型表现为多发性、小的融合脓肿灶，表面有硬结，伴周围肉芽组织生成。病灶容易破溃形成窦道，窦口溢脓性液体，表面有硫磺颗粒生成（环形或球形，淡黄色，直径多小于≤1毫米）。不含硫的硫磺颗粒因其外观呈黄色而得名。 它们由缠结的Actinomyces分枝菌丝组成。 病灶可以蔓延至邻近组织，但很少侵入血液引起血性感染。

颈面部放线菌病 隐藏详情 图片显示源自窦道的耳前病变引流。 Image courtesy of Dr. Thomas F.Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

颅面部感染起始症状是在口腔黏膜或颈部皮肤出现小的肿块，质硬，可有压痛；亦可表现为下巴骨膜下肿胀；之后肿块逐渐变软，形成窦道或瘘管，溢出硫磺颗粒。颊部、舌、咽部、唾液腺、颅骨、脑膜以及颅内都可能被累及，但通常是由感染灶直接扩散导致。

腹部感染，肠道（常为盲肠与阑尾）及腹腔受感染。典型表现为腹痛、发热、呕吐、腹泻或便秘、消瘦等，腹部可出现一个或者数个包块，若有包块形成还可出现肠梗阻表现；肠窦道或瘘管形成后，还可累及腹壁。

盆腔局部感染也可形成，表现为白带异常和下腹痛。

胸部感染肺内感染的表现类似结核（TB）。广泛累及后出现胸痛、发热、咳嗽、咳痰，发热、咳嗽、咳痰，胸腔穿透后，还可形成慢性窦道。

全身感染者，病灶可随血液蔓延至皮肤、椎体、颅内、肝脏、肾脏、输尿管或盆腔，女性患者可能累及盆腔。 各种临床表现，如背痛、头痛、腹痛等，表现与累及部位相关。