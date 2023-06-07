提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

厌氧菌

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

    厌氧菌根据不同的O2依赖和耐受程度可以分为：

    • 兼性厌氧菌：有O2及无O2均可生长；

    • 微需氧：需低氧浓度（通常为2% - 10%），对于多数细菌而言需要高二氧化碳浓度（如10％）；在无氧环境中生长缓慢。

    • 专性厌氧菌：无法进行有氧代谢，但对O2耐受程度不一。

    专性厌氧菌复制可在低氧化还原电位（例如，坏死的、无血供组织）部位增殖。氧气对其有毒性。 专性厌氧菌可根据其氧耐受程度进行分类：

    • 严格：仅耐受 0.5% O2

    • 中度：耐氧量2%-8％

    • 耐氧性厌氧菌：可在有限的时间耐受空气中的O2

    通常导致感染的专性厌氧菌可以耐受大气中的氧至少8小时，通常最长可达72小时。

    专性厌氧菌是粘膜上正常菌群的主要组成部分，尤其是口腔（牙龈、牙源性和咽部）、下消化道（GI）和阴道；当正常的粘膜屏障破裂时，这些厌氧菌会引起疾病。

    革兰阴性厌氧菌和其起引起的感染：

    • Bacteroides类杆菌（最常见）：主要引起腹腔内感染；

    • Fusobacterium梭状菌：主要引起脓肿、伤口感染、肺部及颅内感染；

    • Porphyromonas卟啉单胞菌属：主要引起肺炎和牙周炎；

    • 普氏菌属：腹腔内、口腔、妇科和软组织感染

    革兰阳性厌氧菌和其起引起的感染：

    厌氧菌感染通常表现为化脓感染，引起组织坏死和化脓，部分情况下可出现败血症相关血栓性静脉炎、气肿或两者同时出现。很多厌氧菌可以产酶，引起组织失活，其中还有部分可分泌毒素（例如，肉毒杆菌破伤风梭菌神经毒素）。

    通常，多种厌氧菌存在于感染的组织中; 通常也存在需氧菌（混合厌氧菌感染)。

    判断厌氧菌感染的依据有：

    • 革兰染色或培养可见多种细菌生长

    • 革兰氏染色可见细菌，但需氧培养物无菌

    • 感染部位有气体产生

    • 感染部位恶臭味

    • 感染组织坏死

    • 黏膜（通常有厌氧菌定植）附近的感染灶有厌氧微生物

    检测

    厌氧菌培养标本一般需从正无菌部位通过吸取或活检获。获取后立即送往化验室，而且运送过程中还需提供含有CO2、氢气及氮气的无氧气体环境。拭子最好在厌氧灭菌的半固体介质中运输，例如 Cary-Blair 运输介质的厌氧预还原配方。

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。