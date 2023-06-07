厌氧菌根据不同的O2依赖和耐受程度可以分为：

兼性厌氧菌：有O2及无O2均可生长；

微需氧：需低氧浓度（通常为2% - 10%），对于多数细菌而言需要高二氧化碳浓度（如10％）；在无氧环境中生长缓慢。

专性厌氧菌：无法进行有氧代谢，但对O2耐受程度不一。

专性厌氧菌复制可在低氧化还原电位（例如，坏死的、无血供组织）部位增殖。氧气对其有毒性。 专性厌氧菌可根据其氧耐受程度进行分类：

严格：仅耐受≤ 0.5% O2

中度：耐氧量2%-8％

耐氧性厌氧菌：可在有限的时间耐受空气中的O2

通常导致感染的专性厌氧菌可以耐受大气中的氧至少8小时，通常最长可达72小时。

专性厌氧菌是粘膜上正常菌群的主要组成部分，尤其是口腔（牙龈、牙源性和咽部）、下消化道（GI）和阴道；当正常的粘膜屏障破裂时，这些厌氧菌会引起疾病。

革兰阴性厌氧菌和其起引起的感染：

Bacteroides 类杆菌（最常见）：主要引起腹腔内感染；

Fusobacterium 梭状菌：主要引起脓肿、伤口感染、肺部及颅内感染；

Porphyromonas 卟啉单胞菌属：主要引起肺炎和牙周炎；

普氏菌属：腹腔内、口腔、妇科和软组织感染

革兰阳性厌氧菌和其起引起的感染：

Actinomyces 放线菌属：可引起颅内、颈部、腹部、骨、盆腔感染及肺炎；放线菌病

梭状芽胞杆菌: 腹腔内感染 （例如, 梭菌坏死性小肠炎), 软组织感染, 由 产气芽孢杆菌 所致的气性坏疽; 产气芽孢杆菌 A型所致的食物中毒 ; 肉毒杆菌 所致的肉毒中毒 和 婴儿肉毒中毒 ; 破伤风杆菌 所致的破伤风;和艰难梭菌（前身为梭状芽胞杆菌）引起的腹泻(假膜性结肠炎)。

消化链球菌属 和 芬戈尔德菌属 （以前称为 大消化链球菌 ）： 口腔、呼吸道、骨关节、软组织和腹腔内感染

丙酸杆菌属（Cutibacterium）（旧称丙酸菌属（Propionibacterium）：）异物感染（如脑脊液分流术、人工关节或心脏装置）；寻常痤疮

厌氧菌感染通常表现为化脓感染，引起组织坏死和化脓，部分情况下可出现败血症相关血栓性静脉炎、气肿或两者同时出现。很多厌氧菌可以产酶，引起组织失活，其中还有部分可分泌毒素（例如，肉毒杆菌和破伤风梭菌神经毒素）。

通常，多种厌氧菌存在于感染的组织中; 通常也存在需氧菌（混合厌氧菌感染)。

判断厌氧菌感染的依据有：

革兰染色或培养可见多种细菌生长

革兰氏染色可见细菌，但需氧培养物无菌

感染部位有气体产生

感染部位恶臭味

感染组织坏死

黏膜（通常有厌氧菌定植）附近的感染灶有厌氧微生物