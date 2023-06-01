基孔肯雅病是通过伊蚊传播的。基孔肯雅病通常表现为急性发热。慢性多关节炎可能持续存在并致残。通过逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）或血清学确诊。治疗是支持性护理。预防的重点是避免蚊虫叮咬。
基孔肯雅病通过伊蚊传播，在非洲，印度，巴基斯坦、尼泊尔、东南亚，新几内亚，中国，墨西哥，南美洲和中美洲，加勒比海岛屿，印度洋和太平洋以及欧洲的部分地区很常见。 在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛发现了有限的本地传播。 基孔肯雅病毒是披膜病毒科的甲病毒。
基孔肯雅病的症状和体征
基孔肯雅病是一种急性发热伴随慢性多关节炎的疾病，可持续数月或数年，病情严重，致残。其他症状可能包括头痛、肌肉疼痛、关节肿胀或皮疹。死亡极为罕见。
基孔肯雅病的诊断
生活在流行地区或曾去过流行地区的患者如果突然出现发烧和关节痛，则应怀疑患有基孔肯雅病。
基孔肯雅病毒RNA可以用RT-PCR检测。对于症状出现后7天以上的患者，可以进行病毒特异性IgM的血清学检测。
登革热和寨卡病毒由相同的蚊子传播，具有与基孔肯雅病相似的临床特征，应予以考虑（美国疾病控制与预防中心：基孔肯亚病毒）。重要的是要排除登革热病毒感染，因为登革热的适当临床管理可以改善结果。
基孔肯雅病的治疗
支持治疗
基孔肯雅病的治疗是对症治疗。症状治疗包括休息、补充液体以及使用镇痛药和退烧药。非甾体抗炎药可用于缓解急性发烧和疼痛。然而，在登革热流行地区，为了降低出血风险，对乙酰氨基酚是治疗发烧和关节疼痛的首选一线药物，直到可以排除登革热。
基孔肯雅病的预防
预防基孔肯雅病需要避免蚊虫叮咬和接种疫苗。2023年，美国食品药品管理局(FDA)批准了第一种用于预防基孔肯雅病的疫苗。基孔肯雅疫苗获准用于因出国旅行或在美国从事实验室工作而面临较高基孔肯雅病毒感染风险的 18 岁或以上人群。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: Chikungunya Virus: For Healthcare Providers: Information on prevention, clinical presentation, diagnosis, and treatment
Pan American Health Organization/World Health Organization: Epidemiological Alert:Chikungunya increase in the Region of the Americas.13 February 2023, Washington, D.C.PAHO/WHO 2023
Bartholomeeusen K, Daniel M, LaBeaud DA, et al: Chikungunya fever. Nat Rev Dis Primers 9(1):17, 2023.2023 年 4 月 6 日发布。doi:10.1038/s41572-023-00429-2