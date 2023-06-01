基孔肯雅病是通过伊蚊传播的。基孔肯雅病通常表现为急性发热。慢性多关节炎可能持续存在并致残。通过逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）或血清学确诊。治疗是支持性护理。预防的重点是避免蚊虫叮咬。

基孔肯雅病通过伊蚊传播，在非洲，印度，巴基斯坦、尼泊尔、东南亚，新几内亚，中国，墨西哥，南美洲和中美洲，加勒比海岛屿，印度洋和太平洋以及欧洲的部分地区很常见。 在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛发现了有限的本地传播。 基孔肯雅病毒是披膜病毒科的甲病毒。

基孔肯雅病的症状和体征 基孔肯雅病是一种急性发热伴随慢性多关节炎的疾病，可持续数月或数年，病情严重，致残。其他症状可能包括头痛、肌肉疼痛、关节肿胀或皮疹。死亡极为罕见。

基孔肯雅病的治疗 支持治疗 基孔肯雅病的治疗是对症治疗。症状治疗包括休息、补充液体以及使用镇痛药和退烧药。非甾体抗炎药可用于缓解急性发烧和疼痛。然而，在登革热流行地区，为了降低出血风险，对乙酰氨基酚是治疗发烧和关节疼痛的首选一线药物，直到可以排除登革热。