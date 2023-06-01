蚊子病是一种由黄病毒引起的由蚊子传播的疾病。登革热通常表现突然高热、头痛、肌肉痛、关节痛、广泛淋巴结肿大，随后出现皮疹，在发热期后出现反复发热。呼吸系统症状如：咳嗽、咽痛及流清鼻涕也可发生。登革热可能致命，导致出血性发热，伴出血性倾向及休克。 诊断包括血清学检测和聚合酶链反应 (PCR)。 治疗为对症治疗，包括慎用血浆置换。

登革热好发于热带地区，主要是指北纬35度至南纬35度的范围内。该病在南亚地区较为流行，加勒比海地区包括波多黎各及美国维京群岛、大洋洲、印第安次大陆也时有流行。最近，登革热发生率在中美洲及南美洲有增加趋势。美国每年大约有100~200例病例，主要是出国旅游后返回美国的发病者。全球每年约5千万～1亿人感染，造成2万人死亡。最近在夏威夷（2015 年）、佛罗里达州（2013 年、2020 年）和德克萨斯州（2013 年）发生了有限的本地传播。

病原体，来自该属的有包膜单链RNA病毒黄病毒属有4种血清型，通过叮咬传播 伊蚊 蚊子。个别蚊子可能会反复叮咬，从而可能使多人受到感染。病毒在患者血液中生存2～7天。在此期间，如伊蚊叮咬患者则可获得病毒。

孕妇可以在怀孕期间或出生前后将登革热病毒传给胎儿，尽管垂直传播率似乎很低（参见 世界卫生组织[世界卫生组织]：登革热和严重登革热）。有一份报告显示，登革热可能通过母乳传播（1)。

参考文献 1.Barthel A, Gourinat AC, Cazorla C, et al: Breast milk as a possible route of vertical transmission of dengue virus?Clin Infect Dis 57(3):415-417, 2013.doi:10.1093/cid/cit227

登革热的症状和体征 潜伏期3~15天，主要有突然暴发的发热寒战、头痛、眼眶疼痛（尤其是动眼时）及腰背痛。在病初的数小时，患者可以感到双腿及全身多处关节极度的疼痛，曾有“断骨热”之称。患者体温常迅速上升至40°C以上并伴有低血压及心动过缓。球结膜、眼睑及中枢神经系统充血，颜面部可见短时性的充血潮红或红白相间，呈现较为独特的表现。脾肿大，颈部、腋窝及腹股沟淋巴结肿大较为常见。 患者发热及其他症状持续48~96小时，然后大汗后迅速热退。 间歇大约24小时，患者再度发热，而再次发热的高峰往往较第一次略低。同时猩红热样斑丘疹可由四肢末端发起蔓延至躯干及除面部外全身，分布很不均匀。手掌及足可表现为大片鲜红、肿胀并伴瘙痒。 可能出现喉咙痛、胃肠道症状（如恶心、呕吐）和出血症状。登革出血热。 神经系统症状并不常见，可包括脑病和癫痫发作;一些患者出现 格林巴利综合征。 轻症病例多无淋巴结肿大，可在72小时缓解。而一些重型病例，症状可持续数周，但该病很少引起死亡。死亡少见。 感染后同种免疫可长时间维持，对同属的其他种病毒的免疫可持续2~12个月。 感染的抗体依赖性增强可能导致更严重的疾病，在这种情况下，患者先前感染一种登革热血清型产生非中和抗体，然后再感染另一种不同的登革热血清型。

登革热的治疗 对症治疗 登革热治疗主要为对症治疗。 可以使用对乙酰氨基酚，但应避免使用 NSAID（非甾体类抗炎药），包括阿司匹林，因为有出血风险。 阿司匹林可增加儿童发生Reye综合征的风险，应当禁用。