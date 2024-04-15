基孔肯雅疫苗用于预防 18 岁以上、感染风险较高的人群感染基孔肯雅病毒引起的疾病。2024 年 2 月， 免疫实践咨询委员会(ACIP) 批准了针对某些出国旅行的人群和美国实验室工作人员使用该疫苗的建议。

ACIP 建议前往基孔肯雅病爆发的国家或地区的 18 岁及以上成年人接种基孔肯雅病疫苗。此外，对于前往未发生疫情、但有证据表明过去 5 年内存在基孔肯雅病毒人际传播的国家或地区旅行的以下人员，可考虑接种基孔肯雅病毒疫苗：

年龄 > 65 岁的人，特别是那些患有基础疾病的人，可能至少有中度接触蚊子的情况（中度接触可能包括在室内或室外环境中累计接触蚊子至少 2 周的旅行者）或

在该地区累计居住6个月或以上的人

ACIP 还建议可能接触基孔肯雅病毒的实验室工作人员接种基孔肯雅疫苗。