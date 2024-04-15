基孔肯雅疫苗是美国食品药品管理局 (FDA) 批准的减毒活疫苗，用于预防 基孔肯雅病 年龄 ≥ 18 岁且接触基孔肯雅病毒风险较高的个体。
基孔肯雅病是通过 伊蚊 蚊子。基孔肯雅疫苗不能预防 登革热 和 寨卡病毒，由同一个 伊蚊 蚊子。
有关详细信息，请参阅 免疫实践咨询委员会（ACIP）疫苗建议 和 美国食品和药物管理局（FDA）批准的基孔肯雅疫苗处方信息。。
(参见 免疫接种概述。)
基孔肯雅病疫苗的制备
基孔肯雅疫苗是一种减毒活重组病毒疫苗。它提供针对基孔肯雅病毒(披膜病毒科的一种甲病毒)的保护。
基孔肯雅病疫苗的适应症
基孔肯雅疫苗用于预防 18 岁以上、感染风险较高的人群感染基孔肯雅病毒引起的疾病。2024 年 2 月， 免疫实践咨询委员会(ACIP) 批准了针对某些出国旅行的人群和美国实验室工作人员使用该疫苗的建议。
ACIP 建议前往基孔肯雅病爆发的国家或地区的 18 岁及以上成年人接种基孔肯雅病疫苗。此外，对于前往未发生疫情、但有证据表明过去 5 年内存在基孔肯雅病毒人际传播的国家或地区旅行的以下人员，可考虑接种基孔肯雅病毒疫苗：
年龄 > 65 岁的人，特别是那些患有基础疾病的人，可能至少有中度接触蚊子的情况（中度接触可能包括在室内或室外环境中累计接触蚊子至少 2 周的旅行者）或
在该地区累计居住6个月或以上的人
ACIP 还建议可能接触基孔肯雅病毒的实验室工作人员接种基孔肯雅疫苗。
基孔肯雅病疫苗的禁忌症和注意事项
基孔肯雅疫苗的主要禁忌症 是
因疾病或药物治疗导致的免疫缺陷或免疫抑制（例如，血液系统肿瘤和实体肿瘤、接受化疗、先天性免疫缺陷、长期免疫抑制治疗或严重免疫功能低下的 HIV 感染患者）。
对疫苗的任何成分产生严重的过敏反应史（如 全身性过敏反应)
基孔肯雅疫苗注意事项 是
发生过敏反应时，必须提供适当的医疗和监督。
该疫苗可能会引起严重或长期的类似基孔肯雅病的不良反应。
疫苗病毒血症发生在接种疫苗后的第一周。目前尚不清楚疫苗病毒是否会从孕妇传播给胎儿或新生儿，并引起胎儿或新生儿的不良反应。然而，野生型基孔肯雅病毒从分娩时患有病毒血症的孕妇垂直传播给新生儿的情况很常见，并可能导致新生儿患上严重的、可能致命的基孔肯雅病。
注射基孔肯雅疫苗等注射疫苗可能会发生晕厥（昏厥）。应采取措施避免因昏厥而受伤。
接种基孔肯雅疫苗可能无法保护所有人。
基孔肯雅病疫苗的剂量和给药
基孔肯雅疫苗的剂量为0.5毫升肌肉注射。活冻干抗原成分在使用时用随附的无菌水进行重构。
基孔肯雅病疫苗的不良影响
临床研究报告的常见不良反应包括
注射部位反应和压痛
头痛
疲劳
肌痛
关节痛
发热
恶心
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): ACIP Recommendations
U.S. Food and Drug Administration (FDA): Chikungunya Vaccine, Live approved prescribing information