拉沙热是一种多见于西非的致死性沙粒病毒感染。多累及多个系统。通过血清学及PCR(polymerase chain reaction)检测确诊。利巴韦林治疗有效。

拉沙病毒是沙粒病毒科的单链RNA病毒。拉沙热于尼日利亚、利比里亚、几内亚、多哥、贝宁、加纳和塞拉利昂曾出现暴发流行。美国、德国、瑞典和英国的病例由外国传入。尽管在流行国家一年中的任何时候都可能发生病例，但在 2 月至 3 月下旬有一个季节性高峰。医疗保健从业者应为医院中增加的患者负担做好准备，并应在此期间加强监测。

病毒贮存库是大鼠 Mastomys natalensis, M. erythroleucus 和 Hylomyscus pamfi。 侏儒鼠（Mus baoulei) 最近被认为是西非的一个病毒贮存库物种，所有这些物种通常栖居在非洲的房屋中。大多数人感染与摄入被鼠尿、唾液或粪便污染的食物有关，但是如接触感染者的尿、粪便、唾液、呕吐物或血液也可发生人际间的传播。当没有或不使用个人防护设备时，医院内的人与人传播很普遍。

基于血清学数据，流行地区的土著人民感染率远高于因拉沙热住院率，意味着许多感染是较轻的而且是自限性的。但是，许多观察性研究表明疫区的传教士的出现重症和病死的发生率较高。疾病预防和控制中心估计，受感染的人中约有80％有轻微的疾病，而20％有严重的，多系统疾病 (1)。

参考文献 1.Aloke C, Obasi NA, Aja PM, et al: Combating Lassa Fever in West African Sub-Region: Progress, Challenges, and Future Perspectives. Viruses 15(1):146, 2023.2023 年 1 月 3 日发布。doi:10.3390/v15010146

拉沙热的诊断 PCR(Polymerase chain reaction)或血清学诊断 在可能的病毒接触史后出现一些难以解释的病症，要考虑本病。 然后应进行肝脏检查、尿液分析、血清学检查和全血细胞计数。 蛋白尿常见且严重。 天冬氨酸转氨酶 (AST) 和丙氨酸转氨酶 (ALT) 水平升高（达到正常值的 10 倍），乳酸脱氢酶水平也是如此。 最快速的诊断试验是PCR，但是使用间接荧光抗体技术证明拉沙病毒 IgM抗体或IgG抗体滴度增加4倍也可诊断。 虽然该病毒可以在细胞培养物中生长，常规不进行培养。由于感染的风险，尤其是在出血热的患者，培养必须只在4级生物安全实验室进行。 累及肺部的患者，胸部X线可显示肺底部肺炎及胸膜渗出或胸腔积液。

拉沙热的治疗 利巴韦林 如果在发病后6日内以利巴韦林治疗，可使病死率降低10倍。 抗拉沙热血浆已被用于非常严重的患者，但尚未证明有益，目前尚不推荐。 对症治疗非常重要，包括纠正体液及电解质失衡。 对于感染的孕妇，流产可降低孕产妇死亡的风险。

拉沙热的预后 病程一般为7~31天，平均12~15天。大约15%至20%因严重拉沙热住院的患者死于该病（美国疾病控制与预防中心 [CDC]： 拉沙热症状和体征）。 怀孕期间疾病严重，尤其是第三阶段孕晚期。大多数受感染的孕妇会流产（CDC：拉沙热的症状和体征）。

预防拉沙热 在治疗拉沙热患者时，建议实行全面的预防措施，包括使用个人预防设备和其他空气隔离措施（如使用护目镜、高效口罩、无空气流通的负压室和正压滤过的空气呼吸器）。并对接触者也进行监测。 在流行地区，通过避免接触被感染的啮齿动物污染的食物、水和环境，可以防止拉沙病毒从啮齿动物宿主向人类的初次传播；然而，这些啮齿动物宿主在非洲的广泛分布使得完全控制这些啮齿动物宿主变得不切实际。 指南 cleaning up after rodents 疾病控制和预防中心 (CDC) 提供在可能存在啮齿动物排泄物的地区工作。 没有拉沙热疫苗可用。