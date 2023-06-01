虫媒病毒、沙粒病毒科、布尼亚病毒科、丝状病毒科

虫媒病毒（节肢动物传播的病毒）被定义为通过某些种类的吸血节肢动物，主要是昆虫（苍蝇和蚊子）和蛛形动物（蜱虫）传播给人类和/或其他脊椎动物的任何病毒。虫媒病毒是一个基于具有特定特征的媒介传播的描述性术语。它不是国际病毒分类委员会病毒分类的一部分（即它不是种、属或科），该分类是基于病毒基因组的性质和结构。
按现行分类体系，虫媒病毒成员主要来自
Peribunyaviridae
Flaviviridae
正粘病毒科（如舌状病毒）
Sedorreoviridae （例如环状病毒）
披膜病毒科（alphavirus）
(See International Committee on Taxonomy of Viruses: Current ICTV Taxonomy Release.)
经验与提示
与出血热相关的大多数的病毒划分为 Arenaviridae 和 Filoviridae两大家族。 然而，一些虫媒病毒如黄病毒 (黄热病，登革热病毒），一些 Bunyaviridae (，克里米亚 - 刚果出血热病毒、高热伴血小板减少病毒，汉坦病毒) ，可以出现出血症状。
虫媒病毒种类>250种，世界范围内均有分布，其中至少80种可以导致人类疾病。 大多数虫媒病毒通过蚊子传播，但有些通过蜱传播，一种（奥罗普什病毒）通过蠓传播。 鸟类是虫媒病毒常见的储存宿主，并经蚊虫传播至马及其他的家畜和人类。 虫媒病毒储存的其他宿主有昆虫及脊椎动物（主要是啮齿动物，猴子和人类）。
这些病毒可能从非人类宿主传播给人类，但大多数虫媒病毒性疾病不可由人类传播，可能是因为典型的病毒血症不足以感染节肢动物媒介。例外情况包括 登革热、黄热病、寨卡病毒感染和 基孔肯雅病，可以通过蚊子在人与人之间传播。当发生人际传播时，可以通过输血、器官移植、性接触以及出生期间的母婴传播，具体取决于所涉及的具体病毒。大多数虫媒病毒通过日常偶然接触在人与人之间传播还没有记录。
寨卡病毒 可以在性活动中传播，无论感染者是无症状的还是有症状的。
部分感染，如西尼罗河病毒感染，科罗拉多壁虱热和登革热、寨卡病毒等已被证明可通过输血，器官移植等传播。
Arenaviridae 包括淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒，拉沙热病毒，莫佩亚病毒，塔卡里伯病毒，胡宁病毒，卢约病毒和马秋波病毒;均由啮齿类动物传播，因此不属于虫媒病毒。拉沙热病毒可在人与人之间传播。
该 Filoviridae 包括2个属：Ebolavirus（包含5种）和 Marburgvirus（包含2种）。这些病毒的具体载体还没有得到证实，但果蝠是最可能的;因此, Filoviridae不是虫媒病毒。人与人之间的埃博拉病毒和马尔堡病毒传播容易发生。
大部分感染过程是无症状的。对于有症状者，通常起病于一些轻微的流感样表现，进一步发展为一种或几种主症（见表虫媒病毒、沙粒病毒和丝状病毒疾病）。这些症状主要包括淋巴结肿大、皮疹、无菌性脑膜炎、脑炎、关节疼痛、关节炎及心源性肺水肿。许多病毒感染均伴有发热及出血倾向（出血热），。维生素K依赖凝血因子缺乏、弥散性血管内凝血及血小板功能异常是导致出血的原因。
实验室检查包括病毒培养、PCR(polymerase chain reaction)、电子显微镜检查及特异性抗体检测。
虫媒病毒，沙粒病毒和丝状病毒疾病表现
症状差异
病名/病毒
病毒从属
媒介
地区分布*
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
无
科罗拉多峡谷热
Spinareoviridae (Coltivirus)
扁虱
革蜱属
美国及加拿大西部
白蛉热
Phenuiviridae (Phlebovirus)
白蛉
白蛉属
流行于地中海、巴尔干、中东、巴基斯坦、印度、中国、东非、巴拿马与巴西
委内瑞拉马脑炎
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊 属
阿根廷、巴西、南北非洲、巴拿马、墨西哥及美国的佛罗里达
腹地病毒
Phenuiviridae (Phlebovirus)
蜱
美洲花蜱
US
裂谷热†
白纤病毒科（白蛉病毒属）
蚊子
几个种属
南非、东部非洲、埃及、也门、沙特阿拉伯
奥罗波奇病毒
布尼亚病毒科（西姆布病毒）
蠓
库蠓属 巴拉库蠓
南美和中美洲，加勒比海
皮疹
Flaviviridae
蚊子
伊蚊属
东南亚、南亚、西非和东非、大洋州、澳大利亚、拉丁美洲、墨西哥、加勒比地区、美国
Usutu
Flaviviridae黄病毒科
蚊子
非洲、欧洲
Flaviviridae
蚊子
伊蚊属
中南
美洲、墨西哥、加勒比海、美国、非洲、太平洋岛屿、亚洲
Flaviviridae
蚊子
库蚊 属
非洲、中东、欧洲南部、俄罗斯、印度、印度尼西亚、美国、加拿大南部、墨西哥、南美洲、加勒比群岛。
关节痛、皮疹
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
伊蚊属
非洲、印度、巴基斯坦、关岛、东南亚、留尼旺岛、新几内亚、欧洲有限的区域、南美洲和中美洲，墨西哥、美国
波旁病毒
正粘病毒科（托高土病毒属）
蜱
美洲花蜱
US
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
嗜血杆菌属
巴西、玻利维亚、特立尼达、海地
罗斯河病毒
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
伊蚊种，库莱克斯种
澳大利亚、新几内亚、所罗门群岛萨摩亚、库克群岛
Barmah森林病毒
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
伊蚊种，库莱克斯种
澳大利亚
辛德毕斯病毒病（Ockelbo病、Karelian热）
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊属
非洲、澳大利亚、亚洲、前苏联地区、欧洲（包括芬兰、瑞典）、大洋洲
出血热表现§
Flaviviridae
蚊子
伊蚊属
巴拿马、南美洲、非洲
Flaviviridae
蚊子
伊蚊属
东南亚、南亚、西非和东非、大洋洲、加勒比海、南美洲、中美洲、墨西哥、美国
Flaviviridae
扁虱
血蜱 spp
流行于印度
Flaviviridae
扁虱
革蜱属
俄国
克里米亚-刚果出血热
Bunyaviridae (Nairovirus)
扁虱
璃眼蜱 spp
非洲、南方和东欧、印度、巴基斯坦、中国、土耳其、中东、前苏联地区
Hantaviridae(Hantavirus)
啮齿类动物
韩国、日本、中国、俄罗斯远东地区，巴尔干半岛
首尔病毒
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
几乎遍布全球，包括韩国，日本、美国和欧洲
普马拉病毒（流行性肾病）
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
斯堪的纳维亚半岛，俄罗斯，巴尔干半岛
多布拉瓦-贝尔格莱德病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒属）
啮齿类动物
巴尔干半岛，斯洛伐克，捷克共和国，土耳其
阿穆尔病毒
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
俄国
萨列马病毒
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
欧洲
桑加苏病毒
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
几内亚
马秋波病毒
Arenaviridae
啮齿类动物
玻利维亚
胡宁（Juinin）病毒
Arenaviridae
啮齿类动物
阿根廷
瓜纳瑞托病毒
Arenaviridae
啮齿类动物
委内瑞拉
Arenaviridae
啮齿类动物
乳鼠shu
西非，包括尼日利亚
卢约病毒
Arenaviridae
未知
赞比亚
Filoviridae
人传人
猴
蝙蝠
津巴布韦，肯尼亚，乌干达，刚果，南非民主共和国
Filoviridae
人传人
猴
蝙蝠
扎伊尔，苏丹几内亚，利比里亚，塞拉利昂，刚果民主共和国，刚果共和国、加蓬，科特迪瓦，乌干达民主共和国
重度发热伴血小板减少综合征病毒
Bunyaviridae布尼亚病毒科
扁虱
长角血蜱
中国、韩国、日本
非心源性肺水肿
Hantavirus: Sin Nombre, Black Creek Canal, Bayou, Isla Vista, Monongahela, Leguna Negra, Maciel, Araraquara, Maripa, Juquitiba, Castel dos Sonhos, Central Plata, Andes, Andes-like virus Hu39694, Lechiguanas, Oran, Bermejo, Choclo
Hantaviridae (Hantavirus)
啮齿类动物
美国、加拿大、巴西、玻利维亚、阿根廷、巴拉圭、智利、巴拿马
发烧和中枢神经系统受累
无
东部马脑炎
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊 属， 黑尾赛蚊
美国大西洋和墨西哥湾沿岸、加勒比海、纽约州北部、康涅狄格州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州西部、威斯康星州、加拿大南部、墨西哥
马达里亚加变体（原南美 EEE）
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊 属， 黑尾赛蚊
巴拿马、委内瑞拉、阿根廷、海地
西部马脑炎
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊 属
美国、加拿大、中美洲及南美洲
Flaviviridae
蚊子
库蚊 属
非洲、中东、南欧、前苏联、德国、印度、印度尼西亚、美国、加拿大南部、墨西哥、南美洲、加勒比群岛
圣路易脑炎
Flaviviridae
蚊子
库蚊 属
美国，加勒比海，巴拿马、南美
Usutu
Flaviviridae黄病毒科
蚊子
非洲、欧洲
委内瑞拉马脑炎
Togaviridae (Alphavirus)
蚊子
库蚊 属
阿根廷、巴西、南北非洲、巴拿马、墨西哥及美国的佛罗里达
拉克罗斯脑炎
Peribunyaviridae
蚊子
伊蚊属
美国中北部、纽约、阿拉巴契亚周边州
詹姆斯敦峡谷病毒
Peribunyaviridae
蚊子
伊蚊属
美国从落基山脉到东海岸，加拿大东南部
日本脑炎
Flaviviridae
蚊子
库蚊 属
日本、韩国、中国、印度、尼泊尔、菲律宾、东南亚、俄罗斯、澳大利亚
Flaviviridae
蜱
硬蜱属
加拿大东部、纽约州、罗德岛州、新英格兰州、俄亥俄州、威斯康星州、俄罗斯
墨累山谷脑炎
Flaviviridae
蚊子
库蚊 属
流行于澳大利亚与新几内亚
Flaviviridae
扁虱
血蜱
多刺蜘蛛蟹
流行于印度
Flaviviridae
扁虱
硬蜱属
血蜱属
欧洲、巴尔干、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦
淋巴细胞脉络丛脑炎病毒
Arenaviridae
啮齿类动物
美洲，欧洲，澳大利亚，日本
*气候条件的变化可以通过扩大或缩小其宿主的栖息地来影响虫媒病毒的地理范围内的分布。
†裂谷热还能导致出血、脑膜脑炎和眼疾。
‡西尼罗河病毒也可导致脑炎
§首尔、普马拉、多布拉瓦和汉坦的汉坦病毒可引起肾综合征出血热。
治疗
支持治疗
部分患者可用利巴韦林
这类疾病的治疗主要是支持治疗。
出血热，可能需要植物甲萘醌（维生素K1）。 也可能需要输注袋装红细胞或新鲜冰冻血浆。 由于抗血小板活性，阿司匹林和其他 NSAIDs（非甾体抗炎药）是禁忌的。 对于汉坦病毒心肺综合征的晚期病例，可能需要体外膜氧合（ECMO）。
利巴韦林推荐用于沙粒病毒或布尼亚病毒引起的出血热，包括拉沙热、裂谷热、克里米亚-刚果出血热。如果出现 肾综合征出血热 ，应根据需要调整利巴韦林的剂量。
其他综合征的抗病毒治疗尚未进行充分研究。利巴韦林在丝状病毒和黄病毒感染的动物模型中未见有效。美国食品和药物管理局 (FDA) 批准了 2 种药物用于治疗成人和儿童由扎伊尔埃博拉病毒引起的埃博拉病毒病：三种单克隆抗体的组合（阿托替维单抗/maftivimab/odesivimab）和一种单克隆抗体（ansuvimab）。
预防
传播媒介控制
预防媒介叮咬
按时接种疫苗
避免接触受感染的动物、它们的产品和它们的排泄物（汉坦病毒）
虫媒病毒的丰富性和多样性意味着，通过摧毁其节肢动物载体或采取其他种群控制措施、防止叮咬和消除其繁殖栖息地，往往比开发特定疫苗或药物治疗更容易和更便宜地控制虫媒病毒感染。
病媒控制和叮咬预防
通过蚊虫或蜱传播的，可采用以下措施：
减少或限制病媒群体的感染
衣物穿着尽可能覆盖身体
使用驱虫剂（如避蚊胺[二乙基甲苯酰胺]）
尽量减少与昆虫或蜱虫接触的可能性（以蚊子为例，限制在潮湿地区户外活动的时间；对于蜱虫，请参见侧栏蜱虫叮咬预防）
最近在减少人口方面取得了进展 埃及伊蚊 通过释放不育雄性或转基因雄性(1)。另一种方法是限制病媒群体的感染。正在进行野外试验，将感染了沃尔巴克氏菌的埃及伊蚊 引入野外，沃尔巴克氏 细菌可以阻断虫媒病毒中肠感染（参见 美国疾病控制与预防中心：蚊子与沃尔巴克氏体减少埃及伊蚊数量）。这些细菌不会减少蚊子的数量。相反，它们可以阻止登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒对蚊子的感染，从而减少疾病的传播。沃尔巴克氏体 被传染给受感染蚊子的后代，从而提高了该技术的有效性。
通过啮齿类动物分泌物传播的，可采用以下措施：
清洁之前，对小鼠待过≥15分钟的封闭空间通风。
清扫或清洁之前，用10%漂白剂润湿表面。
避免搅起灰尘。
封闭啮齿动物进入住宅和附近建筑物的可能位点
防止啮齿类接触食物
消除家庭和其他建筑物内部和周围的潜在筑巢地点。
指南 cleaning up after rodents 在可能有啮齿动物排泄物的地区工作，可从疾病控制和预防中心 (CDC) 获得。
由于丝状病毒、埃博拉病毒和马尔堡病毒主要是人传人，预防疾病传播需要严格的检疫和隔离措施。
疫苗接种
参考文献
1.Martín-Park A, Che-Mendoza A, Contreras-Perera Y, et al: Pilot trial using mass field-releases of sterile males produced with the incompatible and sterile insect techniques as part of integrated Aedes aegypti control in Mexico. PLoS Negl Trop Dis 16(4):e0010324, 2022.2022 年 4 月 26 日发布。doi:10.1371/journal.pntd.0010324