虫媒病毒、沙粒病毒科、布尼亚病毒科、丝状病毒科

虫媒病毒（节肢动物传播的病毒）被定义为通过某些种类的吸血节肢动物，主要是昆虫（苍蝇和蚊子）和蛛形动物（蜱虫）传播给人类和/或其他脊椎动物的任何病毒。虫媒病毒是一个基于具有特定特征的媒介传播的描述性术语。它不是国际病毒分类委员会病毒分类的一部分（即它不是种、属或科），该分类是基于病毒基因组的性质和结构。

按现行分类体系，虫媒病毒成员主要来自

Peribunyaviridae

Flaviviridae

正粘病毒科 （如舌状病毒）

Sedorreoviridae （例如环状病毒）

披膜病毒科（alphavirus）

(See International Committee on Taxonomy of Viruses: Current ICTV Taxonomy Release.)

经验与提示

与出血热相关的大多数的病毒划分为 Arenaviridae 和 Filoviridae两大家族。 然而，一些虫媒病毒如黄病毒 (黄热病，登革热病毒），一些 Bunyaviridae (，克里米亚 - 刚果出血热病毒、高热伴血小板减少病毒，汉坦病毒) ，可以出现出血症状。

虫媒病毒种类>250种，世界范围内均有分布，其中至少80种可以导致人类疾病。 大多数虫媒病毒通过蚊子传播，但有些通过蜱传播，一种（奥罗普什病毒）通过蠓传播。 鸟类是虫媒病毒常见的储存宿主，并经蚊虫传播至马及其他的家畜和人类。 虫媒病毒储存的其他宿主有昆虫及脊椎动物（主要是啮齿动物，猴子和人类）。

这些病毒可能从非人类宿主传播给人类，但大多数虫媒病毒性疾病不可由人类传播，可能是因为典型的病毒血症不足以感染节肢动物媒介。例外情况包括 登革热、黄热病、寨卡病毒感染和 基孔肯雅病，可以通过蚊子在人与人之间传播。当发生人际传播时，可以通过输血、器官移植、性接触以及出生期间的母婴传播，具体取决于所涉及的具体病毒。大多数虫媒病毒通过日常偶然接触在人与人之间传播还没有记录。

寨卡病毒 可以在性活动中传播，无论感染者是无症状的还是有症状的。

部分感染，如西尼罗河病毒感染，科罗拉多壁虱热和登革热、寨卡病毒等已被证明可通过输血，器官移植等传播。

Arenaviridae 包括淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒，拉沙热病毒，莫佩亚病毒，塔卡里伯病毒，胡宁病毒，卢约病毒和马秋波病毒;均由啮齿类动物传播，因此不属于虫媒病毒。拉沙热病毒可在人与人之间传播。

该 Filoviridae 包括2个属：Ebolavirus（包含5种）和 Marburgvirus（包含2种）。这些病毒的具体载体还没有得到证实，但果蝠是最可能的;因此, Filoviridae不是虫媒病毒。人与人之间的埃博拉病毒和马尔堡病毒传播容易发生。

大部分感染过程是无症状的。对于有症状者，通常起病于一些轻微的流感样表现，进一步发展为一种或几种主症（见表虫媒病毒、沙粒病毒和丝状病毒疾病）。这些症状主要包括淋巴结肿大、皮疹、无菌性脑膜炎、脑炎、关节疼痛、关节炎及心源性肺水肿。许多病毒感染均伴有发热及出血倾向（出血热），。维生素K依赖凝血因子缺乏、弥散性血管内凝血及血小板功能异常是导致出血的原因。

实验室检查包括病毒培养、PCR(polymerase chain reaction)、电子显微镜检查及特异性抗体检测。

表格 虫媒病毒，沙粒病毒和丝状病毒疾病表现 表格