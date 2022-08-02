急性病毒性肝炎的概述

急性病毒性肝炎的症状和体征

急性病毒性肝炎的症状和体征

急性肝炎的一些表现是病毒特异性的（见各种肝炎病毒的讨论），但在一般情况下，急性感染的倾向在可预测的阶段发展：

一般症状出现1周后食欲开始恢复。通常在症状出现后4~8周急性病毒性肝炎自行恢复。

无黄疸型肝炎 （肝炎不伴有黄疸）在HCV患者和HAV感染的儿童中比黄疸型肝炎更常发生。它一般表现为轻微的流感样疾病。

复发性肝炎 发生在一些患者，其特征是在恢复期出现反复发作的表现。

胆汁淤积的表现 可出现在黄疸期（称为淤胆型肝炎），但 通常可缓解。尽管炎症一般会缓解，但是如果持续的话，可引起长期黄 疸，并有碱性磷酸酶升高和瘙痒。