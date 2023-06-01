马尔堡和埃博拉病毒感染

马尔堡和埃博拉是引起出血、多器官衰竭和高死亡率的丝状病毒。 通过酶联免疫吸附试验、聚合酶链反应 (PCR) 或电子显微镜进行诊断。 治疗为支持对症治疗。必须执行严格的隔离与检疫制度以控制疾病不致暴发流行。

马尔堡病毒和埃博拉病毒是两种不同的丝状病毒，但可引起相似的临床病症，以出血热和毛细血管渗漏为特征。埃博拉病毒感染的毒力略高于马尔堡病毒感染毒性。

埃博拉病毒株已分为5种：

扎伊尔埃博拉病毒

苏丹埃博拉病毒

塔伊森林埃博拉病毒（以前叫科特迪瓦埃博拉病毒[塔伊森林地处科特迪瓦]）

本迪布焦埃博拉病毒

雷斯顿埃博拉病毒（其存在于亚洲，但不会引起人类疾病）

马尔堡和埃博拉病毒感染的大多数暴发起源于撒哈拉以南的中非和西非。疫情是罕见和零星的;它们之所以得到控制，部分原因是它们发生在偏远地区。当传播到其他地区时，通常是由来自非洲的旅行者造成的。然而，在1967年，一个小的马尔堡出血热疫情发生在德国和南斯拉夫的实验室工作人员中，他们当时暴露于进口的绿猴组织。

2013年12月，扎伊尔埃博拉病毒在(西非)几内亚农村地区爆发大规模疫情，然后蔓延到几内亚人口稠密的城市地区以及邻国利比里亚和塞拉利昂。第一例患者在2014年3月确诊。已感染上万人，而病死率约59%。被感染的旅客已将埃博拉病毒传播到尼日利亚、欧洲和北美。2016年头几个月继续发生埃博拉病例; 2016年3月，塞拉利昂终于宣布埃博拉病毒，几内亚于2016年5月，以及2016年6月在利比里亚宣布。

2017年，刚果民主共和国（DRC）的一个偏远地区报告了一次小规模疫情；世界卫生组织（WHO）于2017 年7月宣布结束此次疫情（1)。 2018年5月，刚果（金）再次爆发疫情（2）。 由于病例在 3 个省的广泛分布以及数十个敌对武装叛乱团体的存在，控制变得复杂。病例识别和接触者追踪很困难。建立了治疗中心，并配备了当地和国际保健专业人员。到2019年底，美国和欧盟都批准了埃博拉扎伊尔疫苗[rVSV-ZEBOV]，该疫苗帮助在2020年6月结束了这场流行病。第二种疫苗，称为 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 的 2 剂疫苗，后来获得批准并投入使用。2020年6月，刚果民主共和国赤道省再次爆发埃博拉疫情，并于2021年3月结束（3）。2021年10月，刚果民主共和国北基伍省爆发疫情，截至2021年12月，共有11例确诊病例和9例死亡（4）。2022年4月，刚果民主共和国赤道省再次爆发小规模疫情，有4例确诊病例和1例疑似病例，均已死亡。疫情于2022年7月宣布结束（5）。2022年8月，北基伍爆发疫情，只有一例确诊病例；疫情于2022年9月宣布结束（6）。

2022年9月，乌干达报告了一例由苏丹埃博拉病毒引起的埃博拉病例，这是十年来的首例。在142例确诊病例和77例死亡后，疫情于2023年1月宣布结束（7）。

从2021年2月开始，几内亚爆发了一场小型疫情，据推测是由一名5年前从埃博拉病毒感染中康复的男子的妻子开始的，该男子被认为将病毒传染给了他的妻子。这种持续感染和延迟传播的事实表明，这种病毒的基因序列与5至7年前西非爆发的病毒非常相似。

马尔堡和埃博拉病毒的传播 多数首发病例多有与撒哈拉以南非洲的非人灵长类动物接触史。 载体和储存库尚不确知，虽然马尔堡病毒在蝙蝠有检出且有患者接触到蝙蝠后发病（例如，在矿山或洞穴）。埃博拉病毒爆发与疫区食用野生动物肉类（丛林肉）或蝙蝠汤有关。埃博拉病毒和马尔堡病毒感染也与处理感染的动物组织有关。 丝状病毒具有高传染性。人和人之间的传播由皮肤和粘膜接触到有症状感染者的体液（唾液，血液，呕吐物，尿液，粪便，汗液，乳汁，精液）所致，极少情况下，接触其他灵长类动物也可引起传播。人类出现症状后才具有传染性。在存活的患者中症状体征一直持续，直到有效的免疫反应出现。通常情况下，存活的患者完全清除病毒，并且不再具有传染性。然而埃博拉病毒可在部分免疫豁免部位如眼、脑和睾丸等地方长期存在。 病毒可能会从这些部位重新出现并导致晚期后遗症或复发，并且怀疑从幸存者到易感个体的性传播。 已证明马尔堡病毒在临床康复后7周内仍可通过感染的精液传播（8)。 埃博拉病毒的遗传物质在63％的感染后康复的男性患者精液中持续了一年或更长时间。但PCR检测无法确定是否存在活的并有传播能力的埃博拉病毒。但是，一名男子在首次出现感染症状后＞500天仍将该病毒传播给他的性伴侣，这表明这种传染性病毒可以持续存在并传播。埃博拉病毒可能通过性接触或其他接触精液的途径传播（9)。 在少数情况下怀疑气溶胶传播；然而，即使发生，也可能是罕见的。 在暴发流行中主要是人与人之间传染，因与受感染患者的血液，分泌物，其他体液，或器官密切接触所致。葬礼上的遗体清洗，哀悼者与死者有身体接触，在本病传播中发挥了重要作用。

马尔堡病毒和埃博拉病毒感染的症状和体征 马尔堡和埃博拉病毒感染的症状相似。 潜伏期常在2~20天，首先出现发热，伴有肌痛和头痛，紧接着出现腹部症状（腹痛和恶心）和上呼吸道症状（咳嗽，胸痛和咽炎）。畏光、结膜充血、黄疸、胰腺炎以及淋巴结病也可发生。呕吐和腹泻会很快出现。出现谵妄、木僵和昏迷则提示累及中枢神经系统。 出血热症状数天内出现，包括注射部位和黏膜的瘀点、瘀斑以及明显出血。疾病第5天前后出现斑丘疹，主要分布在躯干部。 严重低血容量可能出现，因为 腹泻和呕吐所致大量体液丢失

低白蛋白血症导致毛细血管渗漏，表现为体液从血管内渗出 电解质丢失可引起严重低钠血症，低钾血症，低血钙。心律失常可出现。 感染后的两周，有的患者退热且逐渐开始恢复，有的则进展为致命的多脏器衰竭。由于肝炎复发，横贯脊髓炎以及睾丸炎等的出现，使恢复期延长且更加复杂化。死亡率约25%~90%。 埃博拉病毒感染恢复后，可能会出现眼部病变（如儿童的严重白内障）。一名成人在感染后的恢复期发生严重的急性单侧葡萄膜炎。 最近一项对埃博拉病毒感染后恢复期患者的随访研究报告说，许多幸存者由于关节痛在认知和视力以及活动能力方面存在重大限制（1)。 埃博拉病毒可以在中枢神经系统中持续存在并最终导致复发。 症状和体征 1.Jagadesh S, Sevalie S, Fatoma R, et al: Disability among Ebola survivors and their close contacts in Sierra Leone: A retrospective case-controlled cohort study.Clin Infect Dis 66 (1):131–133, 2018.doi: 10.1093/cid/cix705

马尔堡和埃博拉病毒感染的诊断 根据Centers for Disease Control and Prevention 指南进行评估和检测

酶联免疫吸附试验和RT-PCR 患者有出血倾向、发热，其他与丝状病毒感染相似的症状以及疫区旅行史则需考虑本病。疾病控制与预防中心 (CDC) 发布了评估从流行地区返回的旅行者的指南（请参阅 疾病预防控制中心:埃博拉病毒潜在暴露者风险评估和管理临时指南）。考虑马尔堡病毒感染者也应采取类似的措施。 应与公共卫生机构讨论患者病情，他们可以在各方面进行协助，包括 决定是否明确诊断

安排标本送检

治疗，包括必要时选择医疗，使用新疗法

追踪接触者 检测包括血常规，血生化，肝功能，凝血功能和尿检。诊断性检测包括ELISA和RT-PCR。 确诊方法有酶联免疫吸附、PCR，金标准是在感染的组织（尤其是肝）或血液中经电镜找到特征性的病毒。

马尔堡和埃博拉病毒感染的治疗 支持治疗

抗病毒治疗 支持治疗包括以下： 保持血容量和电解质平衡

补充凝血因子

避免侵入性操作

对症治疗，包括使用止痛药 目前有两种单克隆抗体疗法可用于治疗由扎伊尔埃博拉病毒引起的埃博拉病毒感染。它们是 REGN-EB3 和 mAb114。REGN-EB3于2020年10月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，是三种单克隆抗体（atoltivimab/maftivimab/odesivimab）的组合。第二种药物 mAb114 是一种单克隆抗体（ansuvimab），于 2020 年 12 月获得批准。 在 2018 年至 2020 年刚果民主共和国爆发埃博拉疫情期间，这两种治疗方法都被证明是有效的，表明病毒载量低的患者的治愈率约为 90%（这表明治疗是在感染后的最初几天内开始的）。 相比之下，未治疗和未接种疫苗的患者死亡率超过70％，并且比以前的埃博拉实验性药物（ZMapp，remdesivir）有了显著改善。 在证明两种单克隆抗体或其他药物能够中和马尔堡病毒之前，仍然没有针对该病毒感染的有效治疗方法。