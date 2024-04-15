rVSV-ZEBOV 是美国食品和药物管理局 (FDA) 批准的唯一一种用于预防 埃博拉病毒病的疫苗。 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 是 Ad26.ZEBOV 和 MVA-BN-Filo 两种疫苗的组合，已获得欧盟委员会（EC）的上市许可。 疫苗供应国际协调小组 (ICG) 已在瑞士建立了全球埃博拉疫苗储备，以便在疫情爆发期间使用。
有关更多信息，请参阅 Ebola Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations。
(参见 免疫接种概述。)
Hib疫苗的制备
rVSV-ZEBOV 是一种减毒重组活病毒疫苗。它提供了针对 Zaire ebolavirus 亚种的保护，但不能预防其他亚种的埃博拉病毒或马尔堡病毒。
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 是两种疫苗载体的组合，这些载体经过基因改造，因而无法在人体细胞中复制。 这些载体疫苗携带几种埃博拉病毒蛋白的遗传密码，以触发免疫反应：
Ad26.ZEBOV 是一种基于 26 型腺病毒 (Ad26) 的重组 DNA 疫苗。
MVA-BN-Filo 是一种基于改良安卡拉牛痘 (MVA) 的重组 DNA 疫苗。
埃博拉疫苗的适应症
rVSV-ZEBOV 用于预防18 岁及以上人群中由Zaire ebolavirus亚种引起的埃博拉病毒病。 ACIP 建议美国 18 岁及以上有职业接触埃博拉高风险的成年人进行暴露前接种 rVSV-ZEBOV，因为他们正在做以下事情：
应对埃博拉病毒病的爆发
在美国联邦政府指定的埃博拉治疗中心担任医护人员
在美国生物安全 4 级机构担任实验室人员或其他工作人员
在实验室响应网络设施担任实验室人员或支持人员
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 适用于预防1 岁及以上人群中由Zaire ebolavirus亚种引起的埃博拉病毒病。
埃博拉疫苗的禁忌症和注意事项
所有三种埃博拉疫苗的主要禁忌症 是
对疫苗的任何成分产生严重的过敏反应（如 全身性过敏反应)
所有 3 种埃博拉疫苗的注意事项 是
过敏反应
血小板减少症或任何凝血障碍
接种这些疫苗后发生过敏反应。 接种疫苗后，应至少观察 15 分钟，以了解是否有过敏反应或类过敏反应的早期迹象。 发生过敏反应时，必须提供适当的医疗和监督。
血小板减少症 或任何凝血障碍的患者应谨慎接种疫苗，因为接种疫苗后可能会出现出血或瘀青。
rVSV-ZEBOV 的主要注意事项 是
免疫缺陷
rVSV-ZEBOV 在免疫功能低下的人群中的安全性和有效性尚未进行评估。 这种疫苗的有效性在免疫功能低下的人群中可能会减弱。 应权衡免疫功能低下人群接种 rVSV-ZEBOV（一种活病毒疫苗）的风险与 Zaire ebolavirus 疾病风险。
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo的注意事项 是
免疫缺陷
急性严重发热性疾病或急性感染
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 疫苗方案的安全性和免疫原性尚未在免疫功能低下的人群中进行评估，包括接受免疫抑制治疗的人群。 免疫功能低下的人对疫苗方案的反应可能不如免疫正常的人。
患有急性严重发热性疾病或急性感染的人群应推迟接种 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo，除非立即接种疫苗的益处大于潜在风险。 出现轻微感染、低烧或两者同时出现不应推迟接种疫苗。
埃博拉疫苗的剂量和施用
rVSV-ZEBOV 疫苗剂量为 1.0 mL IM。
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 疫苗剂量为 0.5 mL IM，以 2 剂次给药：
首先接种 Ad26.ZEBOV（红盖小瓶）。
8 周后接种 MVA-BN-Filo（黄盖小瓶）。
埃博拉疫苗的不良影响
对于这 3 种疫苗，最常见的不良反应是注射部位疼痛和肿胀、肌痛、关节痛、头痛和疲劳。
对于 rVSV-ZEBOV，其他常见的不良反应是注射部位发红、发热、恶心、关节炎、皮疹和异常出汗。
对于 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo，其他常见的不良反应包括注射部位发热和发冷。 在 1 至 17 岁的儿童中，报告的最常见的不良反应是
注射部位疼痛
疲劳
Decreased activity
食欲下降
易激惹
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Ebola ACIP Vaccine Recommendations