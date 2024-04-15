所有三种埃博拉疫苗的主要禁忌症 是

所有 3 种埃博拉疫苗的注意事项 是

过敏反应

血小板减少症或任何凝血障碍

接种这些疫苗后发生过敏反应。 接种疫苗后，应至少观察 15 分钟，以了解是否有过敏反应或类过敏反应的早期迹象。 发生过敏反应时，必须提供适当的医疗和监督。

血小板减少症 或任何凝血障碍的患者应谨慎接种疫苗，因为接种疫苗后可能会出现出血或瘀青。

rVSV-ZEBOV 的主要注意事项 是

免疫缺陷

rVSV-ZEBOV 在免疫功能低下的人群中的安全性和有效性尚未进行评估。 这种疫苗的有效性在免疫功能低下的人群中可能会减弱。 应权衡免疫功能低下人群接种 rVSV-ZEBOV（一种活病毒疫苗）的风险与 Zaire ebolavirus 疾病风险。

Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo的注意事项 是

免疫缺陷

急性严重发热性疾病或急性感染

Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 疫苗方案的安全性和免疫原性尚未在免疫功能低下的人群中进行评估，包括接受免疫抑制治疗的人群。 免疫功能低下的人对疫苗方案的反应可能不如免疫正常的人。

患有急性严重发热性疾病或急性感染的人群应推迟接种 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo，除非立即接种疫苗的益处大于潜在风险。 出现轻微感染、低烧或两者同时出现不应推迟接种疫苗。