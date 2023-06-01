感染范围从大多数人的无症状或轻微症状到病死率为30%至60%的出血热（美国疾病控制与预防中心 [CDC]： 黄热病；症状、诊断和治疗）。

潜伏期3~6天。常无前驱症状，骤起发病，39~40°C高热伴有寒战、头痛、头昏和肌痛。开始通常脉搏较快，到了第2天出现相对缓脉（Faget征）。面部发红，眼睛充血。恶心、呕吐、便秘、严重虚弱、烦躁为常见症状。

对于轻型病例，1~3天后疾病就此结束。然而，在中度或重度的情况下，体温在发病后2〜5天突然下降，在几个小时或几天内缓解有所缓解。发热复发，但脉搏依然缓慢。出现典型的三联征，即黄疸、严重的蛋白尿和呕血伴上腹部触痛，往往在5天后同时出现。也可见少尿或无尿；瘀斑及黏膜出血；神志欠清和神智淡漠等。

病程可持续1周以上并迅速恢复，且没有明显后遗症。重型患者（恶性黄热病）最后出现谵妄，惊厥及昏迷并最终出现多器官衰竭

恢复期可发伴发细菌感染，特别是肺炎。